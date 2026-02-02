ETV Bharat / bharat

દેહરાદૂનમાં ભર બજારમાં યુવતીની હત્યા, યુવકે કુહાડીથી ક્રૂરતાપૂર્વક ગળું કાપી નાખ્યું

શહેર પોલીસ સ્ટેશનના માછી બજાર વિસ્તારમાં 23 વર્ષીય મહિલાની હત્યાના બનાવને લઈને આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો હતો અને આ વિસ્તારની દુકાનો બંધ કરાવી દેવામાં આવી હતી.

દેહરાદૂન માં એક યુવતીની હત્યા
દેહરાદૂન માં એક યુવતીની હત્યા (ETV Bharat)
Published : February 2, 2026 at 2:17 PM IST

દહેરાદૂન : ઉત્તરાખંડની રાજધાની દહેરાદૂનમાં એક સનસનાટીભરી ઘટના બની છે. એક યુવતીની હત્યાથી વ્યાપક આક્રોશ ફેલાયો છે. 23 વર્ષીય મહિલાનું માથું કાપીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. પોલીસે આરોપી યુવકની ધરપકડ કરી છે. આ ઘટના શહેરના કોતવાલી વિસ્તારમાં બની હતી.

દેહરાદૂન શહેર પોલીસ સ્ટેશનના માછી બજાર વિસ્તારમાં 23 વર્ષીય મહિલાની ક્રૂરતાથી હત્યા કરવામાં આવી હતી. આરોપીએ તેનું ગળું કાપીને આ ગુનો કર્યો હતો. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 23 વર્ષીય મહિલા તેના ઘરેથી નીકળી હતી અને બહાર વાત કરી રહી હતી ત્યારે એક યુવકે તેના પર હુમલો કર્યો હતો. આ જઘન્ય હત્યાથી વિસ્તારમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે અને ભારે રોષ ફેલાયો છે.

યુવકે મહિલાનું ગળું ચોપરથી કાપી નાખ્યું

પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, યુવકે મહિલા પર કુહાડીથી હુમલો કર્યો હતો. તેનું ગળું એટલું ગંભીર રીતે કાપવામાં આવ્યું હતું કે તે પડી ગઈ હતી. ઘટનાસ્થળે ફોરેન્સિક ટીમ હાજર છે. પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવી છે. આરોપીની શોધખોળ કર્યા પછી, પોલીસે તેની ધરપકડ કરી છે. વિરોધમાં લોકો વિસ્તારના બજારની બધી દુકાનો બંધ કરી રહ્યા છે. લોકો માંગ કરી રહ્યા છે કે પોલીસ હત્યારાને કડક સજા આપે.

પોલીસે અહેવાલ આપ્યો છે કે, કોતવાલી નગર વિસ્તારના ફિશ માર્કેટ વિસ્તારમાં દુલ્હા માર્કેટ નજીક એક શેરીમાં એક યુવકે એક યુવતી પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી હુમલો કર્યો હતો, જેમાં તે ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ હતી. તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે દૂન હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કરી હતી. ઝડપી કાર્યવાહી કરતા, પોલીસ ટીમે કોતવાલી નગર વિસ્તારમાં ગુનો કરનાર યુવકની ધરપકડ કરી હતી. આ કેસમાં વધુ જરૂરી કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર...

હત્યાના શંકાસ્પદ વ્યક્તિનું નામ આકાશ કુમાર છે. તે 27 વર્ષનો છે અને કોમલ રામનો પુત્ર છે. તેનું ઘર 46, મન્નુગંજ ખુદબુડા મોહલ્લા, કોતવાલી નગર, દેહરાદૂન ખાતે છે. -દહેરાદુન પોલીસ


હત્યાનો આરોપી ઘણા દિવસોથી ગુંજનનો પીછો કરી રહ્યો હતો

પોલીસ તપાસ મુજબ, આકાશ કુમાર ઘણા સમયથી તેનો પીછો કરી રહ્યો હતો. થોડા દિવસો પહેલા તેમની વચ્ચે આ અંગે દલીલ પણ થઈ હતી. ગુંજન છેલ્લા પાંચ-છ વર્ષથી કપડાની દુકાનમાં કામ કરતી હતી.

હત્યાના આરોપી આકાશ કુમારે થોડા દિવસ પહેલા ગુંજનને ધમકી આપી હતી. ગુંજને ખુદબુડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જોકે, પોલીસની કાર્યવાહી ન થવાને કારણે આકાશ કુમારને હિંમત મળી. ફરિયાદ નોંધાયા પછી તેને પોલીસનો ડર રહ્યો નહીં.

બે દિવસ પહેલા તેણે તેણીને ધમકી આપી હતી, પરંતુ ફરિયાદ છતાં પોલીસે કોઈ કાર્યવાહી કરી ન હતી

એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે, ગુંજન અને હત્યાના આરોપી આકાશ કુમાર પહેલા મિત્રો હતા. જ્યારે આકાશના લગ્ન થયા, ત્યારે ગુંજન તેને છોડીને તેની સાથે વાતચીત કરવાનું બંધ કરી દીધું. આમ છતાં, આકાશ તેનો પીછો કરતો રહ્યો. બે દિવસ પહેલા, તેણે તે જાનથી મારવાની ધમકી આપી હતી જેના કારણે યુવતીએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

દેહરાદૂન જિલ્લામાં પાંચ દિવસમાં એક મહિલા અને બે યુવતીઓની હત્યા

દેહરાદૂનમાં પાંચ દિવસમાં એક મહિલા અને બે યુવતીઓ સાથે જોડાયેલી આ ત્રીજી હત્યા છે. અગાઉ, 29 જાન્યુઆરીએ, વિકાસનગર વિસ્તારમાં 18 વર્ષીય વિદ્યાર્થીની ક્રૂરતાથી હત્યા કરવામાં આવી હતી. હત્યારાએ વિદ્યાર્થીની આંગળીઓ, નાક અને ગળું કાપી નાખ્યું હતું અને પછી ભારે પથ્થરથી તેનું માથું કચડી નાખ્યું હતું. આરોપી યુવક હજુ પણ ગુમ છે.

૩૧ જાન્યુઆરીએ ઋષિકેશમાં એક મહિલાને ગોળી મારીને હત્યા

31 જાન્યુઆરીએ ઋષિકેશના શિવાજી નગરની શેરી નંબર 16માં પોતાના ઘરમાં એકલી રહેતી એક મહિલાની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. હુમલાખોરો ગુનો કર્યા પછી ઘટનાસ્થળેથી ભાગી ગયા હતા. લોકોએ તેમને ભાગતા જોયા હતા. પોલીસે મહિલાના પિતાની ફરિયાદના આધારે કેસ નોંધ્યો હતો. મહિલા પૌરી ગઢવાલ જિલ્લાના યમકેશ્વરની રહેવાસી હતી. તે હાલમાં ઋષિકેશના શિવાજી નગરમાં ભાડા પર રહેતી હતી.

સંપાદકની પસંદ

