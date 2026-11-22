ક્રિકેટ બાદ રાજનીતિમાં નવી ઈનિંગ: યુજવેન્દ્ર ચહલ ભાજપમાં જોડાયો, પાર્ટીએ સોંપી આ જવાબદારી
ચહલે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રધાનમંત્રી મોદી સહિત ભાજપના નેતાઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
Published : November 22, 2026 at 2:22 PM IST
નવી દિલ્હી: ક્રિકેટર યુઝવેન્દ્ર ચહલ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)માં જોડાયા છે અને તેમને રાષ્ટ્રીય ઓબીસી મોરચાની કારોબારી સમિતિમાં 'વિશેષ આમંત્રિત' સભ્ય તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ચહલ, જેઓ 2018માં સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ખાતે એશિયા કપ જીતનારી ભારતીય ટીમના સભ્ય હતા, તેઓ શનિવારે અન્ય કેટલાક જાણીતા વ્યક્તિઓ સાથે ભાજપમાં જોડાયા અને તેમને ઓબીસી મોરચામાં સામેલ કરવામાં આવ્યા.
શનિવારે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, પાર્ટીએ મોરચા માટે કેટલાક ઉપાધ્યક્ષોની નિમણૂકની પણ જાહેરાત કરી છે: જોગેન મોહન (આસામ), મમતા મહંતા (ઓડિશા), સંગમ લાલ ગુપ્તા (ઉત્તર પ્રદેશ), બાબનરાવ રાવજી ચૌધરી (મહારાષ્ટ્ર), સત પ્રકાશ રાણા (દિલ્હી), અર્જુન સાહની (બિહાર) અને સંગીતા બલવંત બિંદ (ઉત્તર પ્રદેશ).
भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी के आदेशानुसार भाजपा ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मोर्चा के सभी नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य गणों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। @BJP4India @BJP4OBCMorcha @NitinNabin https://t.co/8yhpAd1dBC— Amarpal Maurya (@Amarpalmbjp) November 21, 2026
સોશિયલ મીડિયા પર, ચહલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપના અન્ય વરિષ્ઠ નેતાઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. 'X' પર એક પોસ્ટમાં, આ ક્રિકેટરે લખ્યું, "હું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ભાજપના રાષ્ટ્રીય પદાધિકારી નિતિન નવીન અને ઓબીસી મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમરપાલ મૌર્યનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે તેમણે મને ભાજપ પરિવારમાં આવકાર્યો અને મને આટલું સન્માન આપ્યું."
36 વર્ષીય લેગ-સ્પિનરે 2016 થી 2024 વચ્ચે 22 વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ (ODI) અને 80 T20 ઇન્ટરનેશનલ (T20I) મેચોમાં દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. મુખ્યત્વે 'વ્હાઇટ-બોલ' ક્રિકેટના નિષ્ણાત ગણાતા ચહલના નામે T20 ક્રિકેટમાં 400 વિકેટ લેનારા પ્રથમ ભારતીય બોલર હોવાનું ગૌરવ છે.
23 જુલાઈ, 1990ના રોજ હરિયાણાના જીંદમાં જન્મેલા ચહલે ક્રિકેટમાં કારકિર્દી બનાવતા પહેલા સ્પર્ધાત્મક ચેસ પણ રમી હતી. તેઓ સ્થાનિક ક્રિકેટમાં હરિયાણાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને તેમણે ઈંગ્લેન્ડમાં 'કાઉન્ટી ક્રિકેટ'માં કેન્ટ (Kent) અને નોર્થમ્પ્ટનશાયર જેવી ટીમો માટે પણ રમત રમી છે.
भाजपा परिवार में मुझे स्थान व मान-सम्मान देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी व ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमरपाल मौर्य जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।🙏🏻— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) November 21, 2026
ગજેન્દ્ર યાદવ (દિલ્હી), પ્રમોદ મધ્વરાજ (કર્ણાટક) અને લલિત ચંદ્રાકર (છત્તીસગઢ)ની ભાજપ ઓબીસી મોરચાના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, ભાજપે વિવિધ રાજ્યોમાંથી મોરચા માટે સાત નવા રાષ્ટ્રીય સચિવો અને 37 રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણી સભ્યોની નિમણૂક કરી છે. પક્ષે જણાવ્યું છે કે તમામ નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂક ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નિતિન નવીનના નિર્દેશ હેઠળ કરવામાં આવી છે.
ભાજપ ઓબીસી (OBC) મોરચાના અધ્યક્ષ અમરપાલ મૌર્યએ કહ્યું, "આ નિમણૂકો તાત્કાલિક અસરથી અમલમાં આવશે." દશરથજી ઠાકોર (ગુજરાત), ટી. વરથરાજન (તમિલનાડુ), સંજીવ કુમાર (ઝારખંડ), સરિતા જાંગિડ (હરિયાણા), કડગંચી રમેશ (તેલંગાણા), વૈભવ પવાર (મધ્ય પ્રદેશ) અને ભીમ કુમાર સાહુ (બિહાર)ની મોરચાના રાષ્ટ્રીય સચિવો તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
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