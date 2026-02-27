ક્રિકેટર રિંકુ સિંહના પિતાનું અવસાન, નોઈડાની હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા
સ્ટેજ 4 કેન્સર સામે ઝઝૂમી રહેલા રિંકુ સિંહે મેચ છોડીને પિતા પાસે પાછા ફર્યા.
Published : February 27, 2026 at 8:38 AM IST
અલીગઢ: રિંકુ સિંહના પિતાનું અવસાન થયું છે. તેઓ લીવર કેન્સર સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા. તેમને ગ્રેટર નોઈડાની યથાર્થ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, શુક્રવારે તેમનું અવસાન થયું. રિંકુ સિંહ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમનો ભાગ હતા અને ગુરુવારે ચેન્નાઈમાં ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચ દરમિયાન ટીમમાં જોડાયા હતા.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની હાર બાદ જ્યારે ભારતીય ટીમ ચેન્નાઈ પહોંચી ત્યારે રિંકુ સિંહના પિતાને નોઈડાની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. રિંકુ સિંહે ટીમ ઈન્ડિયા છોડીને પોતાના પિતા સાથે રહ્યા હતા. 26 ફેબ્રુઆરીએ ભારત-ઝિમ્બાબ્વે મેચ પહેલા તેઓ ટીમમાં ફરી જોડાયા, જોકે તેઓ પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સ્થાન મેળવી શક્યા ન હતા.
રિંકુ સિંહના પિતાએ ગ્રેટર નોઈડાની યથાર્થ હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. તેઓ સ્ટેજ-૪ લીવર કેન્સરથી પીડાતા હતા. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી તેમની હાલત નાજુક હતી. તેમની તબિયત બગડતા તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. શુક્રવારે તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા.
નોંધનીય છે કે ખાન ચંદ્ર સિંહ અલીગઢમાં LPG સિલિન્ડર સપ્લાયર તરીકે કામ કરતા હતા. તેઓ મર્યાદિત આવકથી તેમના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા અને તેમની મહેનત સાથે ક્યારેય સમાધાન કરતા નહોતા. રિંકુ સિંહે અનેક ઇન્ટરવ્યુમાં તેમના પિતા સાથેના તેમના ખાસ ભાવનાત્મક બંધનનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. ક્રિકેટર રિંકુ સિંહ તેમના પિતાના અવસાનથી ખૂબ જ દુઃખી છે.
