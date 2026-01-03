ETV Bharat / bharat

'ક્રિકેટ પર રાજકારણનો બોજ ન હોવો જોઈએ': KKR દ્વારા બાંગ્લાદેશી ખેલાડીની પસંદગી પર શશિ થરૂરે આપી પ્રતિક્રિયા

થરૂરે કહ્યું, "જો આપણે એવો દેશ બની જઈએ જે તેના બધા પડોશીઓને અલગ કરી દે છે, તો તેનાથી શું ફાયદો થશે?

કોંગ્રેસના સાંસદ શશિ થરૂર
કોંગ્રેસના સાંસદ શશિ થરૂર (FILE PHOTO/ANI)
By ANI

Published : January 3, 2026 at 8:16 AM IST

2 Min Read
તિરુવનંતપુરમ (કેરળ): ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ની હરાજીમાં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) ના બાંગ્લાદેશી ખેલાડીની પસંદગી કરવાના નિર્ણય પર ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે, કોંગ્રેસના સાંસદ શશિ થરૂરે કહ્યું કે "પડોશી દેશમાં લઘુમતીઓ પર હુમલાઓનો બોજ ક્રિકેટ પર ન હોવો જોઈએ."

બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટર મુસ્તફિઝુર રહેમાનની KKR ની પસંદગી પર ટીકાનો જવાબ આપતા, થરૂરે અહીં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતીઓ પર હુમલાઓનો બોજ ક્રિકેટ પર ન હોવો જોઈએ. આપણે કેટલાક ક્ષેત્રોને અન્ય ક્ષેત્રોથી અલગ કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. અમે બાંગ્લાદેશના સંપર્કમાં છીએ અને તેમને તેમના લઘુમતીઓના રક્ષણ અને સંભાળ માટે યોગ્ય કાર્ય કરવા વિનંતી કરી રહ્યા છીએ, અને આ સંપર્ક ચાલુ રાખવો જોઈએ."

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "મુસ્તફિઝુર રહેમાન એક ક્રિકેટર છે અને તેમને આ બધા સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. તેમના પર વ્યક્તિગત રીતે કોઈ દ્વેષપૂર્ણ ભાષણ આપવાનો કે કોઈપણ હુમલાને ટેકો આપવાનો કે બચાવ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો નથી. આ બે બાબતોને ભેળવવી બિલકુલ યોગ્ય નથી."

તેમણે પડોશી દેશોને અલગ પાડવા સામે પણ ચેતવણી આપી. થરૂરે કહ્યું, "જો આપણે એવો દેશ બની જઈએ જે તેના બધા પડોશીઓને અલગ કરી દે છે, કહે છે કે કોઈ તેમની સાથે રમશે નહીં, તો તેનાથી શું ફાયદો થશે? આ સંપૂર્ણપણે રમતગમતનો નિર્ણય છે, અને આપણે તેમાં રાજકારણને આવવા દેવું જોઈએ નહીં. આપણે ત્રણ બાજુથી બાંગ્લાદેશથી ઘેરાયેલા છીએ. આપણે તેમને અલગ કરી શકતા નથી. આપણે તેમની સાથે રમવું પડશે."

અગાઉ, કોંગ્રેસના નેતા અને કર્ણાટકના મંત્રી પ્રિયંક ખડગેએ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ની IPL ફ્રેન્ચાઇઝીની ટીકા કરતા કહ્યું હતું કે વિદેશી ખેલાડીઓ BCCI અને IPL નિયમો અનુસાર ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લે છે.

X પર એક પોસ્ટમાં, ખડગેએ કહ્યું હતું કે, "ભાજપ અને તેનો ‘સંઘ પરિવાર' IPLમાં બાંગ્લાદેશી ખેલાડીના સમાવેશ પર ગુસ્સે છે. જો કોઈ વિદેશી ખેલાડી IPLમાં છે, તો તેનું કારણ એ છે કે BCCI અથવા IPL નિયમો તેને મંજૂરી આપે છે. ફ્રેન્ચાઇઝીઓને દોષ આપવાને બદલે, શું BJP નેતાઓએ પૂછવું ન જોઈએ કે BCCI બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓને IPLમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી કેમ આપી રહ્યું છે જ્યારે તેમને પ્રતિબંધિત કરવા જોઈએ?"

તેમણે ભૂતકાળના ઉદાહરણો ટાંકીને BJP નેતાઓની વધુ ટીકા કરી. ખડગેએ ઉમેર્યું, "આ જ ભાજપના નેતાઓને કોઈ વાંધો નહોતો જ્યારે: પહેલગામ હુમલા પછી તરત જ ભારતે પાકિસ્તાન સામે રમી હતી. કોવિડ દરમિયાન IPLએ મેચો ઇસ્લામિક દેશોમાં ખસેડી હતી. IPLની હરાજી ઇસ્લામિક દેશોમાં થાય છે. ફ્રેન્ચાઇઝીઓ પર સવાલ ઉઠાવવાને બદલે, ભાજપના કઠપૂતળીઓએ ગૃહમંત્રીને આકરા પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ કે તેઓ ICC અને BCCIને આ રીતે કેમ કામ કરવાની મંજૂરી આપી રહ્યા છે. ભાજપ માટે, 'રાષ્ટ્રવાદ' ત્યારે જ દેખાય છે જ્યારે તે તેમના રાજકારણને અનુકૂળ હોય."

