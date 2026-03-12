‘ફક્ત માતાપિતાની આવકના આધારે ક્રીમી લેયરનો દરજ્જો નક્કી કરી શકાતો નથી’, OBC અનામત પર સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે OBC ક્રીમી લેયરનો દરજ્જો ફક્ત માતાપિતાની આવકના આધારે નક્કી કરી શકાતો નથી.
Published : March 12, 2026 at 4:26 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું છે કે અન્ય પછાત વર્ગો (OBC) કેટેગરી હેઠળ અનામત માટે 'ક્રીમી લેયર'નો દરજ્જો નક્કી કરવો ફક્ત માતાપિતાની આવકના આધારે નક્કી કરી શકાતો નથી. તેમાં માતાપિતા દ્વારા તેમના સંબંધિત સંગઠનોમાં રાખવામાં આવેલા હોદ્દા અને હોદ્દાઓને પણ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ.
સીમાચિહ્નરૂપ ઇન્દિરા સાહનીના ચુકાદા પછી જારી કરાયેલ 1993ના ઓફિસ મેમોરેન્ડમમાં એવી શરત મૂકવામાં આવી હતી કે OBC કેટેગરીમાં સામાજિક રીતે અગ્રણી વ્યક્તિઓ, ખાસ કરીને તેમના માતાપિતાના હોદ્દાના આધારે, અનામત લાભોથી બાકાત રાખવામાં આવશે.
ન્યાયાધીશ પી.એસ. નરસિંહા અને આર. મહાદેવનની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે "1993ના ઓફિસ મેમોરેન્ડમમાં ઉલ્લેખિત પોસ્ટ કેટેગરી અને સ્થિતિ પરિમાણોનો સંદર્ભ લીધા વિના, ફક્ત આવક જૂથના આધારે ક્રીમી લેયરનો દરજ્જો નક્કી કરવો કાયદામાં સ્પષ્ટપણે અયોગ્ય છે."
આ વિવાદ 8 સપ્ટેમ્બર, 1993 ના કેન્દ્રના ઓફિસ મેમોરેન્ડમની આસપાસ ફરે છે, જેમાં OBC માં ક્રીમી લેયર ઓળખવા માટેના માપદંડો નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા, અને ત્યારબાદ 14 ઓક્ટોબર, 2004 ના રોજ જારી કરાયેલ સ્પષ્ટતા.
11 માર્ચના પોતાના ચુકાદામાં, બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે કોઈપણ માન્ય કારણ વિના પછાત વર્ગના એક વર્ગને નુકસાન પહોંચાડતું અર્થઘટન અપનાવવું એ સમાન લોકો સાથે સમાન વર્તન કરવા સમાન હશે, અને સમાનતાનો વિરોધાભાસ હશે, જે આપણા લોકશાહીનો પાયો છે.
બેન્ચે કહ્યું, "હાલના કેસના ચોક્કસ તથ્યોને ધ્યાનમાં લેતા, હાઇકોર્ટનો તર્ક કે સરકારી કર્મચારીઓ અને તેમના બાળકો સાથે ખાનગી કંપનીઓ અને જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમોમાં સમાન હોદ્દા ધરાવતા કર્મચારીઓથી અલગ રીતે વર્તન કરવું, જ્યારે તેઓ અનામત માટે હકદાર હોય, ત્યારે ભેદભાવ સમાન હશે, ચોક્કસપણે આ કોર્ટમાં વિશ્વાસ પ્રેરે છે. તેથી, અમને અમારી સમક્ષ રજૂ કરાયેલા નિર્ણયોમાં કોઈ ખામી દેખાતી નથી. તેથી, સિવિલ અપીલો નિષ્ફળ જાય છે."
કોર્ટે અવલોકન કર્યું કે 1993ના ઓફિસ મેમોરેન્ડમમાં ક્રીમી લેયરનો દરજ્જો નક્કી કરવા માટે આવક અને સંપત્તિ પરીક્ષણમાંથી પગાર અને કૃષિ આવકને બાકાત રાખવામાં આવી હતી, પરંતુ 14 ઓક્ટોબર, 2004ના રોજના પત્રમાં PSU અને ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓની પગાર આવકનો સમાવેશ ફરજિયાત કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે ઠરાવ્યું હતું કે આ સરકારી કર્મચારીઓ અને PSU અથવા ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓના બાળકો સાથે અન્યાયી રીતે ભેદભાવ કરે છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, "જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો અથવા ખાનગી નોકરીઓ વગેરેમાં કાર્યરત લોકોના બાળકોને તેમના પદ (ગ્રુપ A કે B, અથવા ગ્રુપ C કે D) નો સંદર્ભ લીધા વિના, ફક્ત તેમની પગાર આવકના આધારે અનામતના લાભોથી બાકાત રાખવાથી ચોક્કસપણે સમાન સ્થિતિ ધરાવતા વ્યક્તિઓ વચ્ચે ભેદભાવ થશે અને સમાનતા સાથે ભેદભાવપૂર્ણ વ્યવહાર થશે, જેનાથી કલમ 14, 15 અને 16 હેઠળ સમાનતાના સિદ્ધાંતને ગંભીર રીતે નબળો પાડવામાં આવશે, જેમાં અનામતનો એક ભાગ છે."
બેન્ચે મદ્રાસ, કેરળ અને દિલ્હી હાઇકોર્ટના નિર્ણયોને સમર્થન આપતા આ અવલોકનો કર્યા. હાઈકોર્ટ સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષા માટે OBC (નોન-ક્રીમી લેયર) લાભો મેળવવા માટે હકદાર ઉમેદવારોની લાયકાત અંગેના કેસોની સુનાવણી કરી રહી હતી. હાઈકોર્ટના કેટલાક આદેશોએ એવા ઉમેદવારોના દાવાઓને સ્વીકાર્યા હતા જેમણે દાવો કર્યો હતો કે તેમના માતાપિતા PSU, બેંકો અથવા ખાનગી ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે, જેના કારણે તેમને ક્રીમી લેયરમાં અન્યાયી રીતે સમાવવામાં આવ્યા છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે 1993ના ઓફિસ મેમોરેન્ડમ અને 14 ઓક્ટોબર, 2004ના સ્પષ્ટતા પત્રનું કાળજીપૂર્વક વાંચન એ સ્પષ્ટ કરે છે કે ઉમેદવાર ક્રીમી લેયરમાં આવે છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે ફક્ત પગાર આવક એકમાત્ર આધાર હોઈ શકે નહીં.
સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે OBCનો ક્રીમી લેયર દરજ્જો ફક્ત માતાપિતાની આવકના આધારે નક્કી કરી શકાતો નથી. કોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ખાનગી કંપનીઓ અને PSU ના કર્મચારીઓ સાથે સરકારી કર્મચારીઓથી અલગ રીતે વર્તવું એ તેમના બાળકો અનામત માટે લાયક છે કે નહીં તે નક્કી કરતી વખતે પ્રતિકૂળ ભેદભાવ સમાન છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, "ક્રીમી લેયરને બાકાત રાખવાનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે OBC શ્રેણીમાં સામાજિક રીતે વિકસિત વ્યક્તિઓ પછાત વર્ગો માટે બનાવાયેલા લાભોનો લાભ મેળવી શકતા નથી; તેનો હેતુ સમાન સામાજિક વર્ગમાં સમાન વ્યક્તિઓ વચ્ચે કૃત્રિમ ભેદ પાડવાનો નથી."
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ઉમેદવારના માતાપિતાનો દરજ્જો અને પદની શ્રેણી આવશ્યક છે. બેન્ચે કહ્યું હતું કે અનુસૂચિની કેટેગરી 1 થી 3 માંથી બાકાત રાખવું એ ફક્ત આવક પર નહીં પણ સ્થિતિ પર આધારિત છે, જે નીતિગત સમજને પ્રતિબિંબિત કરે છે કે સરકારી સેવા વંશવેલોમાં પ્રગતિ સામાજિક પ્રગતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે, પગાર સ્તરમાં વધઘટથી સ્વતંત્ર. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું કે, "ઉમેદવાર OBC ના ક્રીમી લેયર કે નોન-ક્રીમી લેયરમાં આવે છે કે નહીં તે નક્કી કરવું ફક્ત આવકના આધારે કરી શકાતું નથી."
