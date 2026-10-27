'CEC જ્ઞાનેશકુમારને રાજીનામું આપવું પડશે', CPIએ દિલ્હીમાં માનવ સાંકળ રચીને કર્યુ પ્રદર્શન
CPIના મહાસચિવ ડી.રાજાએ જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં સુધી CEC જ્ઞાનેશ કુમારને હટાવવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી દેશભરમાં વિરોધ પ્રદર્શન યથાવત રહેશે. દિલ્હીથી ગૌતમ દેબરોયનો અહેવાલ
Published : October 27, 2026 at 8:53 PM IST
નવી દિલ્હી: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમારના તાત્કાલિક રાજીનામા અને મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ને રોકવાની માંગ સાથે ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (CPI) એ મંગળવારે નવી દિલ્હીમાં માનવ સાંકળ રચીને દેખાવો કર્યો.
CPIના મુખ્ય મથક અજય ભવનથી શરૂ થયેલી માનવ સાંકળ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના વ્યસ્ત ITO રોડ પરથી પસાર થઈ. ETV ભારત સાથે વાત કરતા, CPI ના મહાસચિવ ડી. રાજાએ જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી સરકાર CEC કુમારને હટાવવાની તેમની માંગણી સ્વીકારશે નહીં ત્યાં સુધી તેમનો વિરોધ દેશભરમાં યથાવત રહેશે. રાજાએ કહ્યું, "અમારી એકમાત્ર માંગ CEC જ્ઞાનેશ કુમારને હટાવવાની છે, જે ભાજપની આગેવાની હેઠળની કેન્દ્ર સરકારના ઈશારે કામ કરી રહ્યા છે. અમે SIR ને રોકવાની પણ માંગ કરીએ છીએ." તેમણે કહ્યું કે CEC ને હટાવવાની તેમની માંગણી પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી દેશભરમાં આ પ્રકારે વિરોધ પ્રદર્શન ચાલતા રહેશે.
૧ નવેમ્બરના રોજ દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી દ્વારા આહ્વાન કરાયેલી રેલીનો ઉલ્લેખ કરતા રાજાએ કહ્યું કે, સીપીઆઈ ઈન્ડિયા બ્લોકના અન્ય તમામ પક્ષો સાથે રેલીમાં જોડાશે. તેમણે કહ્યું, "અમે ઈન્ડિયા બ્લોક સાથે છીએ. અમારી માંગ એ જ છે: જ્ઞાનેશ કુમારને હટાવવા જોઈએ."
આ મુદ્દાને સમર્થન આપતા, સીપીઆઈ નેતા પ્રશાંત મજુમદારે કહ્યું કે, સરકાર જ્ઞાનેશ કુમાર જેવા વ્યક્તિને કેમ બચાવી રહી છે, જે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેતા પહેલા અન્ય બે ચૂંટણી કમિશનરોનું સાંભળતા પણ નથી. મજુમદારે કહ્યું, "જો સરકાર જ્ઞાનેશ કુમારનો સાથ આપવા પર અડગ છે, તો અમે અમારી માંગણીઓ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી અમારો વિરોધ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે."
ઈટીવી ભારત સાથે વાત કરતા, સીપીઆઈ મહિલા પાંખના નેતા એની રાજાએ કહ્યું કે, જ્ઞાનેશ કુમાર રાજીનામું ન આપે ત્યાં સુધી તેમનો વિરોધ બંધ થશે નહીં.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ઈન્ડિયા બ્લોકના બેનર હેઠળ સમગ્ર વિપક્ષી પક્ષ ત્યારથી જ CEC જ્ઞાનેશ કુમારને હટાવવાની માંગ કરી રહ્યો છે જ્યારે તેમણે SIR પ્રક્રિયા અંગે બે ચૂંટણી કમિશનરોના વાંધાઓને અવગણ્યા હોવાના સમાચાર આવ્યા હતા. રસપ્રદ વાત એ છે કે, ચૂંટણી પંચ (ECI) એ સોમવારે સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં સુધી SIR પ્રક્રિયાનો સંબંધ છે, કમિશને સર્વસંમતિથી નિર્ણય લીધો છે.
નવી દિલ્હીના વ્યાપારી સંગઠનો દ્વારા 1 નવેમ્બરના રોજ રામલીલા મેદાનમાં વિપક્ષી રેલી મુલતવી રાખવાની અપીલ અંગે પૂછવામાં આવતા, એની રાજાએ કહ્યું કે તેમની માંગ ભારતના લોકશાહીના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલી છે. તેમણે કહ્યું કે, "અમે 1 નવેમ્બરના રોજ રામલીલા મેદાનમાં અમારી પૂર્વ-આયોજિત રેલી સાથે આગળ વધીશું,"
દિલ્હી ચેમ્બર ઓફ ટ્રેડર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી (CTI) એ તહેવારોની મોસમનો ઉલ્લેખ કરીને ઇન્ડિયા બ્લોકના નેતાઓને તેમનો વિરોધ મુલતવી રાખવા અપીલ કરી છે. CTIનો દાવો છે કે આવા વિરોધ પ્રદર્શનો રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં વ્યાપારી સમુદાય પર નકારાત્મક અસર કરશે.
સીટીઆઈના ચેરમેન બ્રિજેશ ગોયલે રાહુલ ગાંધીને પત્ર લખીને વિનંતી કરી છે કે રામલીલા મેદાનમાં 10 લાખ લોકોની હાજરીની અપેક્ષા છે, પરંતુ દિવાળી પછી 1 નવેમ્બરના રોજ યોજાનારી રેલીની તારીખ ફરીથી નક્કી કરવામાં આવે. એક સંદેશમાં, કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, જો વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને "બરતરફ" કરે છે, તો રામલીલા મેદાનની રેલી રદ કરવામાં આવશે.
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