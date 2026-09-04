CPIનું દેશવ્યાપી આંદોલનનું એલાન, 'સામાજિક અશાંતિ' અંગે મોદી પર સાધ્યું નિશાન
સીપીઆઈના મહાસચિવ ડી. રાજાએ વિરોધ પ્રદર્શન માટેની રણનીતિ જણાવી. કહ્યું કે તેઓ INDIA ગઠબંધનના સભ્યો સાથે પણ ચર્ચા કરશે. ગૌતમ દેબરૉયનો અહેવાલ.
Published : September 4, 2026 at 8:00 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (CPI) એ ભાજપની આગેવાની હેઠળની કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ એક નવું રાષ્ટ્રવ્યાપી અભિયાન શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે. પાર્ટીનો આરોપ છે કે સરકાર સામાજિક સંવાદિતાને નબળી પાડી રહી છે, લોકશાહી મૂલ્યોને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે અને મજૂરો, ખેડૂતો, યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ અને સમાજના અન્ય વર્ગોને પ્રતિકૂળ અસર કરતી નીતિઓ અપનાવી રહી છે.
નવી દિલ્હીમાં CPIની રાષ્ટ્રીય પરિષદની બે દિવસીય બેઠક બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. CPIના મહાસચિવ ડી. રાજાએ જણાવ્યું હતું કે પાર્ટી 2 ઓક્ટોબરે 'કોમ્યુનલ સદ્ભાવના દિવસ' અને 7 નવેમ્બરે 'ક્રાંતિ દિવસ' મનાવશે. ત્યારબાદ, 1 ડિસેમ્બરથી 3 ડિસેમ્બર સુધી ત્રણ દિવસીય "જેલ ભરો આંદોલન" શરૂ કરવામાં આવશે.
રાજાએ કહ્યું કે, પાર્ટીએ ડિસેમ્બરના આંદોલન દરમિયાન ઓછામાં ઓછા પાંચ લાખ પાર્ટી કાર્યકરો અને સમર્થકોને કોર્ટમાં ધરપકડ કરવા માટે એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે. રાજાએ ઉમેર્યું કે, "આ આંદોલન દરમિયાન કામદારો, ખેડૂતો, યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ, મહિલાઓ અને સમાજના અન્ય વર્ગોને લગતા મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવશે અને મૂળભૂત નીતિગત ફેરફારોની માંગણીઓ વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવશે."
સીપીઆઈ નેતાએ પાર્ટીના તાજેતરના "બદલાવ જરૂરી હૈ" અભિયાન દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલી ગતિને આગળ વધારવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો. દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં યોજાયેલી રેલીનો ઉલ્લેખ કરતા, રાજાએ દાવો કર્યો કે વિશાળ જનભાગીદારી રાજકીય વાતાવરણમાં પરિવર્તન અને નરેન્દ્ર મોદી સરકાર પ્રત્યે વધતા જતા જાહેર રોષને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
રાજાના મતે, સમાજના વિવિધ વર્ગના લોકોને ખ્યાલ આવવા લાગ્યો છે કે મોદી સરકાર અર્થતંત્ર, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, શિક્ષણ અને રોજગાર સર્જન જેવા મોરચે નિષ્ફળ ગઈ છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે સીપીઆઈના અભિયાને વિવિધ પડકારોનો સામનો કરી રહેલા જૂથોને એકસાથે લાવ્યા છે પરંતુ સરકાર પ્રત્યે "નિરાશા" ની સામાન્ય ભાવના શેર કરી છે.
રાજાએ જણાવ્યું હતું કે, "'બદલાવ જરૂરી હૈ' સૂત્ર એક રાજકીય સંદેશમાં વિકસિત થયું છે જે લોકોની સામૂહિક હતાશા અને અર્થપૂર્ણ, સકારાત્મક પરિવર્તન માટેની તેમની ઇચ્છાને અસરકારક રીતે અને સમયસર વ્યક્ત કરે છે." સીપીઆઈએ કેન્દ્ર સરકાર પર તેના ગતિશીલતા અભિયાનને અવરોધવાનો પ્રયાસ કરવાનો પણ આરોપ મૂક્યો હતો.
રાજાએ આરોપ લગાવ્યો કે, પાર્ટીની રાજકીય ગતિવિધિઓને અંકુશમાં લેવાના પ્રયાસો સરકારની વિપક્ષ પ્રત્યે વધતી જતી ગભરાટને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સીપીઆઈ રાષ્ટ્રીય પરિષદે ટીકાકારોને નિશાન બનાવવા માટે સરકાર દ્વારા "અર્બન નક્સલ" શબ્દના ઉપયોગની પણ ટીકા કરી, આ વ્યૂહરચના "પ્રતિકૂળ અને નિરર્થક" ગણાવી.
પશ્ચિમ બંગાળ અંગે, રાજાએ આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપ સરકારે તેના કાર્યકાળના પ્રથમ 100 દિવસમાં જ જાહેર અસંતોષનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તેમણે શાસક પક્ષ પર વિપક્ષી પક્ષોને નિશાન બનાવવાનો અને વિભાજનકારી વિચારધારાઓના આધારે સમાજના ચોક્કસ વર્ગોને એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. રાજાએ ભાજપના વ્યાપક ધર્મનિરપેક્ષ-લોકશાહી વિકલ્પની પણ હિમાયત કરી, નોંધ્યું કે આવા વિકલ્પની જરૂરિયાત રાજ્યોમાં અનુભવાઈ રહી છે.
તેમણે કહ્યું, "અમે લોકો સુધી પહોંચીશું અને ધર્મનિરપેક્ષ-લોકશાહી પક્ષો સાથે પણ જોડાઈશું." આવતા વર્ષે ઘણા રાજ્યોમાં ચૂંટણીઓ યોજાવાની હોવાથી, રાજાએ ઈન્ડિયા એલાયન્સમાં રહેલા પક્ષોને તાત્કાલિક અને સૌહાર્દપૂર્ણ રીતે બેઠક વહેંચણી વાટાઘાટો શરૂ કરવા વિનંતી કરી.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભૂતકાળની ચૂંટણીઓમાં વિપક્ષી પક્ષો માટે બેઠકોની વહેંચણી અંગેના મતભેદ વારંવાર એક મુખ્ય અવરોધ તરીકે ઉભરી આવ્યા છે અને ભાજપનો અસરકારક ચૂંટણી વિકલ્પ બનાવવા માટે વધુ સારા સંકલનની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. હલ્દવાની ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરતા, રાજાએ ભાજપ સરકારની આકરી ટીકા કરી. રાજાએ કહ્યું, "શુદ્ધિકરણ વિધિ કરનાર જૂથ ભાજપ-આરએસએસ સાથે જોડાયેલું હતું."
તેમણે જણાવ્યું હતું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ સહિત ભાજપના કોઈપણ ટોચના નેતાએ આ મુદ્દા પર ટિપ્પણી કરી ન હતી, કે કોઈ પણ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી ન હતી, જોકે તેમણે કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ જ્યાં રેલીને સંબોધિત કરી હતી તે જ સ્થળે શુદ્ધિકરણ વિધિ કરી હતી.
નોંધનીય છે કે 10 ઓગસ્ટના રોજ, જમણેરી જૂથ 'શ્રી રામ સેને' દ્વારા હલ્દવાનીના રામલીલા મેદાનમાં યોજાયેલી રેલીના સ્થળે 'શુદ્ધિકરણ' હવન કરવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ છે. બે દિવસ પહેલા, કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ તે જ સ્થળે "વિજય શંખનાદ" રેલીને સંબોધિત કરી હતી. પાછળથી, ખડગેએ ટિપ્પણી કરી કે "રંગમંચની શુદ્ધિ" થી તેમને અસ્પૃશ્યતાનો ડંખ લાગ્યો અને તેમને અપમાનિત થવાનું કારણ બન્યું.
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