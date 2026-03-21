મથુરામાં ટ્રકની ટક્કરથી ગૌરક્ષક ચંદ્રશેખર ઉર્ફે ફરસા બાબાનું મોત; ટ્રાફિક અને અંધાધૂંધી સર્જાતા પોલીસે ગોળીબાર કર્યો
કોસીકલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કોટ ફોરેસ્ટ પોલીસ ચોકી પાસે ટ્રકની ટક્કરથી ગૌરક્ષક ચંદ્રશેખર ઉર્ફે ફરસા બાબાનું મોત થયું.
Published : March 21, 2026 at 1:29 PM IST
મથુરા: કોસીકલાન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કોટ ફોરેસ્ટ પોલીસ ચોકી પાસે એક શંકાસ્પદ ટ્રકને રોકવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ગૌરક્ષક ચંદ્રશેખર ઉર્ફે ફરસા બાબાનું મોત થયું. એવો આરોપ છે કે ગૌરક્ષક જૂથના સભ્ય ચંદ્રશેખર ગાયોને લઈ જતી ટ્રકને રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ ડ્રાઇવરે તેમને કચડી નાખ્યા, જેના કારણે તેમનું મોત થયું. ચંદ્રશેખરના મૃત્યુના સમાચાર મળતાં, છતા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આગ્રા-દિલ્હી હાઇવે પર મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા અને તેને અવરોધિત કરી દીધો. પોલીસે નાકાબંધી દૂર કરવા માટે લાઠીચાર્જ અને હવાઈ ગોળીબાર કર્યો. મુખ્યમંત્રીએ ઘટનાની નોંધ લીધી છે અને ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાનો આદેશ આપ્યો છે, તેમને ગંભીર પરિણામોની ચેતવણી આપી છે.
આ ઘટના કોર્ટ વન પોલીસ ચોકી પાસે કોસી કલાન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બની હતી. એવું જાણવા મળ્યું છે કે શુક્રવારે રાત્રે ચંદ્રશેખર ઉર્ફે 'ફરસા બાબા' પોતાની મોટરસાઇકલ પર આગ્રાથી દિલ્હી તરફ જઈ રહેલા એક ટ્રકનો પીછો કરી રહ્યા હતા, અને પશુ તસ્કરીની શંકાએ તેને રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. આ પીછો દરમિયાન, ટ્રક ચાલકે ઝડપી ગતિ પકડી અને મોટરસાઇકલને ટક્કર મારી. વાહન પરનો કાબુ ગુમાવ્યા બાદ, ચંદ્રશેખર રસ્તા પર પડી ગયા અને તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું. આ ઘટનાના સમાચાર મળતાં, શનિવારે સવારે આગ્રા-દિલ્હી હાઇવે પર મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકો એકઠા થયા હતા, ટ્રાફિક અવરોધિત કર્યો હતો અને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
પ્રદર્શનકારીઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે મથુરામાં પશુ તસ્કરીના કિસ્સાઓ વધી રહ્યા છે, અને પોલીસ તેમને કાબુમાં લેવામાં અસમર્થ રહી છે. દરમિયાન, આગ્રા-દિલ્હી હાઇવે પર ટ્રાફિક અવરોધના અહેવાલો મળતાં, પોલીસ અને પીએસી (પ્રાંતીય સશસ્ત્ર કોન્સ્ટેબ્યુલરી) ના કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને રસ્તો સાફ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, ગુસ્સે ભરાયેલા સમર્થકોએ કારણ સાંભળવાનો ઇનકાર કર્યો અને પોતાની જમીન પર ઉભા રહ્યા. પરિણામે, હાઇવે પર ઘણા કિલોમીટર સુધી વાહનોની કતારો લાગી ગઈ. ત્યારબાદ, વધારાની પોલીસ ટુકડીઓ આવી પહોંચી અને પ્રદર્શનકારીઓને હાઇવે પરથી હટાવવા માટે બળપ્રયોગ કર્યો. આ કાર્યવાહી દરમિયાન, ઉશ્કેરાયેલા પ્રદર્શનકારીઓએ પથ્થરમારો શરૂ કર્યો. જવાબમાં, પોલીસે ભીડને વિખેરવા માટે હવામાં અનેક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું અને સફળતાપૂર્વક હાઇવે સાફ કર્યો.
વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક (SSP) શ્લોક કુમારે જણાવ્યું હતું કે પોલીસને છટા કોતવાલી વિસ્તારમાં ટ્રાફિક નાકાબંધી અંગે માહિતી મળી હતી. ઘટનાસ્થળે પહોંચીને, પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓ સાથે વાતચીત કરી અને નાકાબંધી હટાવવા માટે હળવો બળપ્રયોગ કર્યો. આગ્રા-દિલ્હી રૂટ પર ટ્રાફિક અવરજવર હવે સરળતાથી શરૂ થઈ ગઈ છે. ચંદ્રશેખર (ફરસા બાબા) ના સમર્થકો તેમના મૃતદેહને કોસી ગૌશાળા (ગાય આશ્રયસ્થાન) લઈ ગયા છે. શાંતિ અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે સ્થળ પર પોલીસ કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
SSP ના જણાવ્યા મુજબ, તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ચંદ્રશેખર (ફરસા બાબા) ખરેખર પશુ તસ્કરીની શંકાને કારણે તેમના મોટરસાઇકલ પર એક ટ્રક (કન્ટેનર વાહન)નો પીછો કરી રહ્યા હતા. તેમણે પોતાના વાહન પરનો કાબુ ગુમાવ્યો અને ટ્રક સાથે અથડાયા બાદ રસ્તા પર પડી ગયા, આ ઘટનામાં તેમનું મૃત્યુ થયું. ટ્રક જપ્ત કરવામાં આવી છે, અને ડ્રાઇવરને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે. કન્ટેનર 'ફોર્ચ્યુન' બ્રાન્ડનો માલ ભરેલું હતું. ટ્રક પર રાજસ્થાન નોંધણી નંબર છે, અને તપાસમાં પુષ્ટિ મળી છે કે પશુઓની તસ્કરીમાં કોઈ સંડોવણી નથી. જાહેર અશાંતિ ઊભી કરવા બદલ જવાબદાર લોકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ચાર લોકોને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે અને તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
