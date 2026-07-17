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દેશમાં ફરી કોરોનાનો ખતરો: આ રાજ્યમાં કોરોનાના કેસ વધ્યા, 4 દર્દીના મોત થતા તંત્ર એલર્ટ

દેશભરમાં કોરોનાના 339 કેસ, કેરળમાં સૌથી વધુ 115 કેસ સામે આવ્યા છે. કર્ણાટક, તમિલનાડુ અને મહારાષ્ટ્રમાં પણ COVID-19ના કેસ સામે આવ્યા છે.

આંધ્ર પ્રદેશમાં કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે
આંધ્ર પ્રદેશમાં કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 2:39 PM IST

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અમરાવતી: આંધ્રપ્રદેશમાં ફરી એકવાર કોરોના વાયરસનો ફેલાવો શરૂ થયો છે. રાજ્યના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના સચિવ જી. વીરપાંડિયને જણાવ્યું હતું કે, કોવિડ-19ના 12 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે, જેમાંથી ચાર સંક્રમિત લોકોના મોત થયા છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ કેસો 26 જૂન અને 16 જુલાઈની વચ્ચે થયા છે. તેમણે એ પણ જણાવ્યું કે ચારેય સંક્રમિત દર્દીઓ પહેલાથી જ ગંભીર બીમારીઓથી પીડાતા હતા.

સચિવ વીરપાંડિયને જારી કરેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે મૃતકોમાં ત્રણ YSR કડપ્પા જિલ્લાના અને એક કાકીનાડા જિલ્લાના હતા. તેમણે કહ્યું કે જે લોકો પહેલાથી જ મૃત્યુ પામ્યા હતા તેઓને ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ હતી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વાઈરસના જીનેટિક સીકવન્સને ઓળખવા માટે નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વાયરોલોજી, પુણેમાં પાંચ નમૂના મોકલવામાં આવ્યા છે.

વીરપાંડિયનના જણાવ્યા અનુસાર, કુલ 12 કેસમાંથી આઠ YSR કડપ્પા જિલ્લામાં, બે ગુંટુરમાં અને એક-એક વિશાખાપટ્ટનમ અને કાકીનાડા જિલ્લામાં નોંધાયા હતા. તેમણે કહ્યું કે આમાંથી બે કેસ એવા લોકો સાથે સંબંધિત છે જેઓ સંક્રમિત લોકોના નજીકના સંપર્કમાં હતા. તેમણે લોકોને ગભરાવાની નહીં, પરંતુ સાવચેતી રાખવાની અને શંકાસ્પદ લક્ષણો દેખાય તો હોસ્પિટલમાં જવાની સલાહ આપી હતી.

ગાઇડલાઇન્સ જાહેર

કોવિડ-19 કેસોમાં થયેલા વધારાને ધ્યાનમાં રાખીને, રાજ્ય સર્વેલન્સ વિંગે પહેલાથી જ જિલ્લા તબીબી અને આરોગ્ય અધિકારીઓ (DMHOs), સરકારી જનરલ હોસ્પિટલો (GGHs) અને ટીચિંગ હોસ્પિટલના અધિક્ષકોને કટોકટીની માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે. પોઝિટિવ કેસમાંથી નમૂનાઓ એકત્રિત કરવા અને પરીક્ષણ કરવા અને RT-PCR કીટ,VTM (વાયરલ ટ્રાન્સપોર્ટ મીડીયમ) કીટ, PPE કીટ, માસ્ક, સેનિટાઈઝર, ઓક્સિજન અને દવાઓનો સ્ટોક કરવા સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી હતી. જોકે COVID-19 વોર્ડ બનાવવામાં આવ્યા છે અને જરૂરી એન્ટિબાયોટિક્સ અને સામાન્ય દવાઓ ઉપલબ્ધ છે, હોસ્પિટલોમાં લેબ પરીક્ષણ માટે ગળા અને નાકના સ્વેબ એકત્રિત કરવા માટે જરૂરી VTM કીટની અછત છે. PPE (પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટ) કિટ પણ ઉપલબ્ધ નથી.

45 લાખ PPE કીટ બેકાર

વર્ષ 2020માં, જ્યારે રાજ્યમાં COVID-19 તેની ટોચ પર હતો, ત્યારે 7.5 કરોડ PPE કીટ ખરીદવામાં આવી હતી. તેમની એક્સપાયરી ડેટ 2025 નક્કી કરવામાં આવી હતી, તેથી 45 લાખ કિટ નકામી બની હતી; હવે આને ખરીદવા માટે કિટ દીઠ 500 રૂપિયા સુધીનો ખર્ચ થશે. દરમિયાન ઘણી જગ્યાએ ઓક્સિજન પ્લાન્ટનો ઉપયોગ થતો નથી.

આરોગ્ય વિભાગના સચિવ જી.જી. વીરપાંડિયનના જણાવ્યા મુજબ, રાજ્યમાં કોવિડ -19નો પહેલો કેસ ગયા મહિને 26 જૂને કડપ્પા જિલ્લામાં નોંધાયો હતો. આ પછી, આ મહિને 1થી 16 જુલાઈની વચ્ચે લગભગ 11 નવા કેસ નોંધાયા છે. જો આપણે દેશભરમાં કોરોના કેસની વાત કરીએ તો, અત્યાર સુધીમાં લગભગ 339 કેસ નોંધાયા છે. કેરળમાં સૌથી વધુ 115 કેસ નોંધાયા છે. આ પછી કર્ણાટકમાં 64, મહારાષ્ટ્રમાં 43 અને તમિલનાડુમાં 39 કેસ મળી આવ્યા છે.

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CORONA VIRUS ANDHRA
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