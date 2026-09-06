CJI સૂર્યકાંતે કહ્યું, અદાલતો લોકતંત્રનો ભાર વહન કરનારી દિવાલ છે
CJI સૂર્યકાંત રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં સુપ્રીમ કોર્ટ ખાતે આયોજિત BRICS ચીફ જસ્ટિસ ફોરમમાં બોલી રહ્યા હતા.
Published : September 6, 2026 at 8:03 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાન્તે ન્યાયતંત્રને એક ભાર ઉઠાવનારી દિવાલ સાથે સરખાવ્યું - જે ચમકતા બ્રોશરોમાં દેખાતી નથી છતાં આ માળખાના અસ્તિત્વ માટે જરૂરી છે. તેમના શબ્દોમાં કહીએ તો, અદાલતો હંમેશા ચર્ચામાં ન રહી શકે, પરંતુ તેમની શાંત તાકાત વિના, રાષ્ટ્રની ઇમારત ઊભી રહી શકતી નથી.
CJI એ ભારતના સુપ્રીમ કોર્ટમાં આયોજિત BRICS ચીફ જસ્ટિસ ફોરમમાં સ્વાગત ભાષણ આપતાં આ ટિપ્પણી કરી. તેમણે કહ્યું, "ન્યાય ડિલિવરી સિસ્ટમના પ્રતિનિધિઓ તરીકે અમારી ભૂમિકા, કોઈ બિલ્ડિંગની અંદર ભાર-વહન કરતી દિવાલ જેવી છે. કોઈ પણ આર્કિટેક્ટ ક્યારેય બ્રોશર માટે તેનો ફોટોગ્રાફ લેતો નથી, છતાં કોઈ પણ ઇમારત તેના વિના ટકી શકતી નથી. રાષ્ટ્રના જીવનમાં ન્યાયિક પ્રણાલીનું આ જ સ્થાન છે."
તેમણે નોંધ્યું કે, રૂમમાં હાજર દરેક કાનૂની નિષ્ણાત તરત જ સમજી જશે કે જ્યારે કોઈ વિદેશી રોકાણકાર આ સુનિશ્ચિત નથી કરી શકતા કે કોઈ આપેલા અધિકાર ક્ષેત્રમાં કોઈ વિવાદ કેટલો જલ્દી અથવા કેટલો યોગ્ય રીતે ઉકેલવામાં આવશે, તો આ સુનિશ્ચિતતા સીધી રીતે વધારે જોખમ, વધારે સિક્યોરિટી અને કડક એક્ઝિટ કલમોના રૂમમાં કોન્ટ્રાક્ટ પર સીધો બોજ નાખે છે.
CJI કહ્યું કે, "આ દરેક રીતે બિઝનેસ કરવાની એક લખ્યા વગરની સજાની કિંમત બની જાય છે. જેને કોઈ પણ વિધાનમંડળે ક્યારેય લગાવી નથી, છતાં દરેક રોકાણકાર દ્વારા ચૂકવવી પડે છે. જો કે, જે અદાલતો ઝડપથી અને એવી ભાષામાં ચુકાદો આપે છે, જેના પર દુનિયા વિશ્વાસ કરી શકે, તથા તે છુપાયેલી કિંમતને સંપૂર્ણ રીતે હટાવામાં સક્ષમ હોય છે."
તેમણે અવલોકન કર્યું કે, આર્થિક વૃદ્ધિ, ટેકનોલોજી, વિવાદ નિરાકરણ અને ટકાઉ ઊર્જા આ બધાને BRICS અને ભાગીદાર રાષ્ટ્રોને આગળ ધપાવતા એન્જિન તરીકે જોવામાં આવે છે. CJI એ ઉમેર્યું, "હું કહીશ કે જો આ ચાર અલગ એન્જિન સમાંતર રીતે ચાલી રહ્યા નથી; એક જ પાયા પર આધાર રાખે છે અને તે પાયો છે સમય પર અને ઉમ્મિદ મુજબ ન્યાય મળવો."
CJI એ કહ્યું, "સદીઓ પહેલા, જ્યારે રાષ્ટ્રોનું એક જૂથ વિકાસના માર્ગો પર ચર્ચા કરવા માટે બેઠું હતું, ત્યારે ભારતે એક પડકારજનક પ્રયોગ હાથ ધર્યો હતો એટલે કે, વિવિધ દ્રષ્ટિકોણને એકસાથે લાવવા જેથી તેઓ એકબીજાને દૂરથી જોવાને બદલે, એકબીજા સાથે સીધા જોડાઈ શકે. હું કહીશ કે આ BRICS ફોરમ હવે જે પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે તેના માટે સૌથી સાચા ઉદાહરણ તરીકે કામ કરે છે."
આ પણ વાંચો: