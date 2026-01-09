લેન્ડ ફોર જોબ્સ કેસમાં લાલુ યાદવ અને અન્ય આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડવા અંગે કોર્ટ આજે આપશે ચુકાદો
અગાઉ, કોર્ટે આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડવાનો નિર્ણય બે વાર મુલતવી રાખ્યો હતો. ખાસ ન્યાયાધીશ વિશાલ ગોગન આ કેસમાં ચુકાદો આપશે.
Published : January 9, 2026 at 7:25 AM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટ લેન્ડ ફોર જોબ્સ કેસમાં લાલુ યાદવ અને અન્ય આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડવા અંગે 9 જાન્યુઆરીએ પોતાનો ચુકાદો આપશે. ખાસ ન્યાયાધીશ વિશાલ ગોગન આ ચુકાદો આપશે. 19 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સુનાવણી દરમિયાન, સીબીઆઈએ તમામ આરોપીઓ સાથે સંબંધિત ચકાસણી અહેવાલો કોર્ટમાં રજૂ કર્યા હતા.
સીબીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં 103 આરોપીઓ છે, જેમાંથી પાંચના મૃત્યુ થયા છે. અગાઉ, કોર્ટે આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડવાનો નિર્ણય બે વાર મુલતવી રાખ્યો હતો. 4 ડિસેમ્બર અને 10 નવેમ્બર, 2025ના રોજ, કોર્ટે વિવિધ કારણોસર નિર્ણય મુલતવી રાખ્યો હતો. અગાઉ, કોર્ટે સીબીઆઈ દ્વારા આરોપો ઘડવા અંગે 25 ઓગસ્ટના રોજ પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો. આ કેસની આરોપી રાબડી દેવીએ પ્રિન્સિપાલ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ સમક્ષ અરજી દાખલ કરી હતી, જેમાં જજ વિશાલ ગોગણેની કોર્ટમાંથી બીજી કોર્ટમાં ટ્રાન્સફરની માંગ કરવામાં આવી હતી.
પ્રિન્સિપાલ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ દિનેશ ભટ્ટે 19 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ રાબડી દેવીની અરજી ફગાવી દીધી હતી. નોંધનીય છે કે સુપ્રીમ કોર્ટે 18 જુલાઈ, 2025ના રોજ ટ્રાયલ કોર્ટની કાર્યવાહી પર સ્ટે મૂકવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. 7 ઓક્ટોબર, 2022ના રોજ, સીબીઆઈએ લેન્ડ ફોર જોબ્સ કેસમાં લાલુ પ્રસાદ યાદવ, રાબડી દેવી અને મીસા ભારતી સહિત 16 આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. ટ્રાયલ કોર્ટે 25 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ સીબીઆઈ ચાર્જશીટ પર ધ્યાન આપ્યું હતું.
