સૌરભ હત્યા કાંડ: સાહિલ-મુસ્કાનને કોર્ટે ફટકારી ફાંસીની સજા, પતિની લાશના ટુકડા કરીને વાદળી ડ્રમમાં ભરી દીધા હતા
જિલ્લા અને સેશન્સ જજ અરવિંદ કુમાર મિશ્રાએ 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ સૌરભની પત્ની મુસ્કાન રસ્તોગી અને તેના પ્રેમી સાહિલ શુક્લાને હત્યા માટે દોષિત ઠેરવ્યા હતા.
Published : October 14, 2026 at 4:56 PM IST
મેરઠ: ઉત્તર પ્રદેશના મેરઠમાં બહુચર્ચિચ સૌરભ હત્યાકાંડ કેસમાં બુધવારે મુસ્કાન અને સાહિલને ફાંસીની સજા ફટકારી છે. કોર્ટે અગાઉ 30 સપ્ટેમ્બરે તેમને દોષિત ઠેરવ્યા હતા, અને 14 ઓક્ટોબરના રોજ ચુકાદાની તારીખ નક્કી કરી હતી.
મુસ્કાન અને સાહિલ બુધવારે વર્ચ્યુઅલી કોર્ટમાં હાજર થયા હતા. વાદી પક્ષના વકીલ વિજય બહાદુર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, તેમણે કોર્ટને કહ્યું હતું કે હત્યાની પદ્ધતિ અત્યંત ક્રૂર હતી. આ હત્યા અચાનક ઉશ્કેરણીનું કૃત્ય નહોતું. પરંતુ તે જાણી જોઈને કરવામાં આવ્યું હતું. હત્યા પછી પણ, શરીરના ટુકડા કરી દેવામાં આવ્યા હતા. આરોપી સાહિલ સૌરભનું માથું તેના ઘરે પણ લઈ ગયો હતો. ગુનાના સ્વરૂપને જોતાં, મૃત્યુદંડ ઓછામાં ઓછી સજા હોવી જોઈએ. વિજય બહાદુરે જણાવ્યું હતું કે, તેમણે સુપ્રીમ કોર્ટના કેસનો ઉલ્લેખ કરીને આ કેસમાં મૃત્યુદંડની માંગણી કરી હતી.
સજા સંભળાવવામાં આવતી વખતે સૌરભની માતા રેણુ અને ભાઈ બબલુ પણ કોર્ટમાં હાજર હતા. નોંધનીય છે કે, જિલ્લા ન્યાયાધીશ અરવિંદ કુમાર મિશ્રાની કોર્ટે સૌરભ રાજપૂતની પત્ની મુસ્કાન રસ્તોગી અને તેના પ્રેમી સાહિલ શુક્લાને ક્રૂર હત્યા કેસમાં દોષિત ઠેરવ્યા હતા. કોર્ટે આ ઘટનાને સૌથી ક્રૂર ગણાવી હતી અને કહ્યું હતું કે, આવા ગુનાઓનો સમાજ પર ઊંડી અને નકારાત્મક અસર પડે છે.
કોર્ટે સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે, આ બંને દ્વારા કરવામાં આવેલો ગુનો કોઈપણ સંજોગોમાં અક્ષમ્ય છે અને ગુનેગારોને એક ઉદાહરણ બેસાડે તેવી કડક સજા મળવી જોઈએ. આ સનસનાટીભર્યા કેસમાં 13-16 મહિના ચાલેલા ટ્રાયલ દરમિયાન કુલ 126 સુનાવણીઓ યોજાઈ હતી. ફરિયાદ પક્ષે 22 મુખ્ય સાક્ષીઓ રજૂ કર્યા હતા, જેમની જુબાનીથી આરોપીનો ગુનો સાબિત થયો હતો. કોર્ટે બંનેને હત્યા, તેમજ પુરાવાનો નાશ અને છુપાવવા માટે દોષિત ઠેરવ્યા હતા.
આ હત્યા ગયા વર્ષે થઈ હતી: માર્ચ 2025 માં, મેરઠના બ્રહ્મપુરી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં, મુસ્કાન રસ્તોગીએ તેના પ્રેમી સાહિલ શુક્લા સાથે મળીને તેના પતિ સૌરભ રાજપૂતની ક્રૂરતાથી હત્યા કરી હતી. બાદમાં તેના ટુકડા પણ કરી દીધા હતા અને સિમેન્ટથી વાદળી ડ્રમમાં ભરી દીધા હતા. આ પછી, તે ઘરને તાળું મારીને તેના પ્રેમી સાહિલ શુક્લા સાથે લગભગ દસ દિવસ માટે હિમાચલ પ્રદેશ જતી રહી હતી.
સૌરભ અને મુસ્કાનના 2016માં પ્રેમ લગ્ન થયા હતા અને 2019માં તેમને એક પુત્રીનો જન્મ થયો હતો. દરમિયાન, મુસ્કાન તેના ક્લાસમેટ સાહિલ સાથે સંબંધમાં બંધાઈ ગઈ. જ્યારે સૌરભને આ અનૈતિક સંબંધની ખબર પડી, ત્યારે તેમણે તેને ખતમ કરવાનું કાવતરું રચ્યું.