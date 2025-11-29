ETV Bharat / bharat

નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં સોનિયા અને રાહુલ ગાંધીને રાહત, ED ચાર્જશીટ પર નિર્ણય મુલતવી

નેશનલ હેરાલ્ડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ED દ્વારા દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટ પરનો નિર્ણય કોર્ટે મુલતવી રાખ્યો છે.

સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી (ETV Bharat)
Published : November 29, 2025 at 1:50 PM IST

નવી દિલ્હી : નેશનલ હેરાલ્ડ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં દિલ્હી રાઉસ એવન્યુ કોર્ટે સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ ED દ્વારા દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટ પર સંજ્ઞાન લેવાનો નિર્ણય મુલતવી રાખ્યો છે. સ્પેશિયલ જજ વિશાલ ગોગણેએ હવે 16 ડિસેમ્બરે ચુકાદો આપવાનો આદેશ આપ્યો છે.

અગાઉ 4 જુલાઈ, 2014 ના રોજ સુબ્રમણ્યમ સ્વામી દ્વારા ED માં દાખલ કરેલી ફરિયાદની નકલ અને 30 જૂન, 2021 ના ​​રોજના એક દસ્તાવેજની પ્રતિ ED દ્વારા 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ રજૂ કરવામાં આવી હતી.

ED દ્વારા ચાર્જશીટ દાખલ

સુનાવણી દરમિયાન ED એ જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ પાર્ટીને દાન આપનાર લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. દાન આપનાર કેટલાક લોકોને ટિકિટ આપવામાં આવી હતી. ચાર્જશીટમાં સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, સૈમ પિત્રોડા, સુમન દુબે અને અન્ય ઘણા વરિષ્ઠ કોંગ્રેસ નેતાઓના નામ PMLA હેઠળ છે.

રાજુએ ગાંધી પરિવારના આ દાવાને પડકાર્યો હતો કે તેમનો એસોસિએટેડ જર્નલ્સ લિમિટેડ (AJL) પર કોઈ નિયંત્રણ નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે AJL મૂળ રીતે નેશનલ હેરાલ્ડના પ્રકાશક હતા.

રાહુલ ગાંધીના વકીલે કરી દલીલ

આ કેસમાં રાહુલ ગાંધીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ આર.એસ. ચીમાએ દલીલ કરી હતી કે કોંગ્રેસ AJL ને વેચવાનો પ્રયાસ કરતી નહોતી, પરંતુ સંગઠનને બચાવવા માંગતી હતી કારણ કે તે સ્વતંત્રતા ચળવળનો ભાગ હતી.

વરિષ્ઠ વકીલ ચીમાએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, ED AJL ના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનનું નિર્માણ કેમ નથી કરી રહી. AJL ની સ્થાપના 1937 માં જવાહરલાલ નહેરુ, જેબી કૃપાલાણી, રફી અહેમદ કિદવઈ અને અન્ય કોંગ્રેસ નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. AJL ના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેની બધી નીતિઓ કોંગ્રેસની હશે.

સોનિયા ગાંધીના વકીલે કરી દલીલ

સોનિયા ગાંધીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, ED એ એક આશ્ચર્યજનક અને અણધાર્યો કેસ બનાવ્યો છે. આ એક મની લોન્ડરિંગ કેસ હતો જેમાં સંપત્તિનો કોઈ ઉલ્લેખ નહોતો. યંગ ઇન્ડિયનએ એસોસિએટેડ જનરલ લિમિટેડને તેના દેવામાંથી મુક્ત કરવા માટે સમગ્ર કામગીરી શરૂ કરી હતી. દરેક કંપની પોતાને દેવામાંથી મુક્ત કરવા માટે કાનૂની પગલાં લે છે. ED એ વર્ષોથી કંઈ કર્યું નથી અને ખાનગી ફરિયાદના આધારે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

નેશનલ હેરાલ્ડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસ

2 મેના રોજ કોર્ટે સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી સહિત સાત આરોપીને નોટિસ જારી કરી હતી. ED એ 15 એપ્રિલના રોજ કોર્ટમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ચાર્જશીટમાં ED એ સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, સેમ પિત્રોડા, સુમન દુબે અને અન્ય સહિત અનેક વરિષ્ઠ કોંગ્રેસ નેતાઓને આરોપી તરીકે નામ આપ્યા છે. ED એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની કલમ 44 અને 45 હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરી છે.

