રોબર્ટ વાડ્રા અને અન્ય 11 લોકો સામેના 'મની લોન્ડરિંગ' કેસમાં દસ્તાવેજો રજૂ કરવા માટે કોર્ટે EDને 3 અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો
વાડ્રાનો દાવો છે કે 2008માં ગુરુગ્રામના શિકોહપુરમાં થયેલા જમીન સોદાના મામલે તેમની સામે મની લોન્ડરિંગનો કોઈ કેસ બનતો નથી
Published : October 31, 2026 at 9:56 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ને મની લોન્ડરિંગના એક કેસમાં દસ્તાવેજો રજૂ કરવા માટે ત્રણ અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો છે. આ કેસ ગુરુગ્રામના શિકોહપુરમાં જમીન સોદા સાથે સંબંધિત છે અને તેમાં રોબર્ટ વાડ્રા સહિત કુલ 11 આરોપીઓ સામેલ છે. સ્પેશિયલ જજ શિવાલી બંસલે આ કેસની આગામી સુનાવણી 10 ડિસેમ્બર, 2026ના રોજ નક્કી કરી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, 15 એપ્રિલ, 2026ના રોજ કોર્ટે રોબર્ટ વાડ્રાને આરોપી તરીકે સમન્સ પાઠવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. વાડ્રાએ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં આ આદેશને પડકાર્યો હતો, પરંતુ હાઈકોર્ટે સમન્સ પર રોક લગાવવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો.
કોર્ટ દ્વારા સમન્સ પાઠવવામાં આવેલા અન્ય લોકો અને સંસ્થાઓમાં રોબર્ટ વાડ્રા ઉપરાંત સત્યાનંદ યાજી, કેવલ સિંહ વિર્ક, મેસર્સ સ્કાયલાઇટ હોસ્પિટાલિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ સ્કાયલાઇટ રિયાલ્ટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ સ્કાયલાઇટ રિયલ અર્થ એસ્ટેટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ બ્લુ બ્રીઝ ટ્રેડિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ આર્ટેક્સ, મેસર્સ નોર્થ ઇન્ડિયા આઇટી પાર્ક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ લંબોદર આર્ટ એન્ટરપ્રાઇઝિસ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને મેસર્સ એસજીવાય (SGY) પ્રોપર્ટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.
અદાલતે 'પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ' (PMLA) ની કલમ 3 અને 4 હેઠળ તમામ આરોપીઓ સામેના આરોપોની નોંધ લીધી છે. કાર્યવાહી દરમિયાન, રોબર્ટ વાડ્રાએ દલીલ કરી હતી કે તેમની સામે મની લોન્ડરિંગનો કોઈ કેસ બનતો નથી. તેમના વકીલે એવી દલીલ કરી હતી કે અદાલતે ED (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટની નોંધ લેવી જોઈતી ન હતી.
આ કેસ વર્ષ 2008નો છે, જે ગુરુગ્રામના શિકોહપુરમાં જમીનના સોદા સાથે સંબંધિત છે. 'સ્કાયલાઇટ હોસ્પિટાલિટી' નામની કંપનીએ 7.5 કરોડ રૂપિયામાં 3.5 એકર જમીન ખરીદી હતી. વાડ્રા આ કંપનીમાં ડિરેક્ટર હતા. આ જમીન 'ઓમકારેશ્વર પ્રોપર્ટીઝ' પાસેથી ખરીદવામાં આવી હતી. માત્ર 24 કલાકમાં જ આ જમીનની માલિકી વાડ્રાની કંપનીને હસ્તાંતરિત કરી દેવામાં આવી હતી. વર્ષ 2012માં, સ્કાયલાઇટ હોસ્પિટાલિટીએ આ જ જમીન DLFને 58 કરોડ રૂપિયામાં વેચી દીધી, જેનાથી કંપનીને મોટો નફો થયો. આ મામલે 2018માં FIR નોંધવામાં આવી હતી.
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