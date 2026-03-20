ઘરેથી ભાગેલા યુવક-યુવતી રીલ જોઈને લગ્ન માટે SC પહોંચ્યા, CJI પાસે માંગ્યું રક્ષણ, જાણો પછી શું થયું?

વકીલે કહ્યું કે, તેઓ કપલને પોલીસની મદદ અપાવવા માટે તિલક માર્ગના પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયા હતા.

સુપ્રીમ કોર્ટની ફાઈલ તસવીર (AFP)
By Sumit Saxena

Published : March 20, 2026 at 3:16 PM IST

નવી દિલ્હી: શુક્રવારે દિલ્હીમાં એક વિચિત્ર ઘટના પ્રકાશમાં આવી. તેમાં એક વકીલે ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની આગેવાની હેઠળની બેન્ચને જાણ કરી કે એક કપલ ભાગીને આવ્યું છે જે તેમને કાર પાર્કિંગમાં મળ્યું હતું. સોશિયલ મીડિયા રીલ્સથી ઉદ્ભવેલી ગેરસમજને કારણે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યા હતા; તેઓ માનતા હતા કે તેઓ કોર્ટ પરિસરમાં લગ્ન કરી શકે છે, મુખ્ય ન્યાયાધીશના નિવાસસ્થાનની મુલાકાત લઈ શકે છે અને તાત્કાલિક પોલીસ સુરક્ષા મેળવી શકે છે.

વકીલે સીજેઆઈની બેન્ચ સમક્ષ સુપ્રીમ કોર્ટના પાર્કિંગમાં મળેલા ભાગેડુ કપલ માટે સુરક્ષા માંગતી અરજીનો ઉલ્લેખ કર્યો. વકીલે જણાવ્યું કે, 19 વર્ષની છોકરી બિહારની છે, જ્યારે 22 વર્ષનો છોકરો ઉત્તર પ્રદેશનો છે, અને તેઓ સુપ્રીમ કોર્ટ આવ્યા હતા.

તેઓ જ્યારે પોતાની કાર પાર્ક કરી રહ્યા હતા, ત્યારે ત્યાં પાર્કિંગમાં તેઓ મળ્યા હતા અને કપલે કહ્યું કે, સમસ્યા એ છે કે છોકરીના માતાપિતા તેમને ઝાડ પર લટકાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

વકીલે બેન્ચને જણાવ્યું કે તે, અન્ય બે વકીલો સાથે તેઓ કપલને તિલક માર્ગ પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયા હતા. કારણ કે છોકરી અને છોકરાએ સુરક્ષા માંગી હતી. જોકે, તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે સુરક્ષા આપવાને બદલે, પોલીસે તેમને કસ્ટડીમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો.

વકીલે જણાવ્યું કે, તેમણે પોલીસને જાણ કરી કે તેઓ છોકરીને પોલીસ સ્ટેશનમાં એકલી મૂકશે નહીં; ત્યારબાદ, છોકરીએ નિવેદન નોંધાવ્યું કે તે વકીલ સાથે રહેવા માંગે છે. વકીલે બેન્ચને વધુમાં જણાવ્યું કે, તેણે 18 માર્ચે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ભાગેડુ કપલના રક્ષણ અંગે અરજી દાખલ કરી હતી. સીજેઆઈએ પૂછ્યું કે, વકીલે દિલ્હી હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કેમ ન કર્યો.

વકીલે જવાબ આપ્યો કે, છોકરી બિહારની છે. સીજેઆઈએ ટિપ્પણી કરી, "તો શું? જો દિલ્હીમાં હોય ત્યારે તેમની સ્વતંત્રતા જોખમમાં હોય તો..." વકીલે સમજાવ્યું કે, લોકો સોશિયલ મીડિયા પર રીલ્સ જુએ છે અને ધારે છે કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં લગ્ન થાય છે, જેના પછી તેઓ ચીફ જસ્ટિસના નિવાસસ્થાને જાય છે.

વકીલે કહ્યું કે, "આ સોશિયલ મીડિયાના કારણે થતી વિચિત્ર ગેરસમજ છે..." CJI એ પ્રશ્ન કર્યો કે આવા કેસોમાં અરજદારો હાઇકોર્ટના અધિકારક્ષેત્રને કેમ બાયપાસ કરે છે. વકીલે ફરી ભાર આપ્યો કે કપલને રક્ષણની જરૂર છે.

CJI એ સ્પષ્ટ કર્યું કે, જો દિલ્હી હાઇકોર્ટ તેમની અરજી પર વિચાર કરવાનો ઇનકાર કરે છે, તો તેઓ સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કરી શકે છે, "અમારા દરવાજા તમારા માટે ખુલ્લા છે."

CJI એ પૂછ્યું, "કલમ 226 ના અધિકારક્ષેત્ર સાથે સાવકા બાળક જેવું વર્તન કેમ કરવામાં આવી રહ્યું છે?" તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, હાઇકોર્ટ પાસે આવી અરજીઓનો સામનો કરવાનો અધિકાર છે. વકીલે આવા ભાગેડુ યુગલોને આશ્રય આપવાની સંભાવના પર સૂચન આપ્યું અને દલીલ કરી કે આ એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો જેનો ફક્ત સુપ્રીમ કોર્ટ જ નિર્ણય લઈ શકે છે.

CJI એ ટિપ્પણી કરી કે પંજાબ અને હરિયાણા હાઇકોર્ટમાં તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમણે આવા અસંખ્ય કેસોનો સામનો કર્યો હતો, અને વકીલને કહ્યું કે, તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે તે હાઇકોર્ટમાં આવા કેસ માટે એક અલગ રોસ્ટર છે.

વકીલે બેન્ચને અપીલ કરી કે, સુપ્રીમ કોર્ટે નિર્દેશ આપે કે કપલ સાથે બે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ રહેશે અને તેમને રહેવા માટે જગ્યા પૂરી પાડવામાં આવે; નહિંતર, તેમની હત્યા થવાનું જોખમ છે. CJIએ જવાબ આપ્યો, "ચોક્કસ. જીવન સૌથી કિંમતી અધિકાર છે; તેમની પાસે આ અધિકાર છે અને તેઓ કોઈપણ હાઇકોર્ટના દરવાજા ખટખટાવવાની સ્વતંત્રતા ધરાવે છે." તેમણે ફરી કહ્યું કે, તેમણે હાઇકોર્ટમાં જવું જોઈએ.

CJIએ જણાવ્યું હતું કે, જો હાઇકોર્ટ રાહત આપવામાં નિષ્ફળ જાય, તો પક્ષકારો સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કરવા માટે સ્વતંત્ર રહેશે. બેન્ચે વધુમાં સંકેત આપ્યો કે, તે સંબંધિત હાઇકોર્ટના રજિસ્ટ્રાર (ન્યાયિક) સાથે વાતચીત કરશે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે આ બાબતનો યોગ્ય રીતે વિચાર કરવામાં આવે.

