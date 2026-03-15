રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં ભારતના પહેલા 'સિને મેજિકલ ગ્લો રન'નું આયોજન, 2500 દોડવીરોએ લીધો ભાગ
નિયોન લાઇટ્સ અને ડીજે સંગીત વચ્ચે યોજાયેલી આ દોડે સહભાગીઓમાં ઉત્સાહ અને ફિટનેસ બંનેની ભાવના જગાડી.
Published : March 15, 2026 at 7:06 PM IST
હૈદરાબાદ: શનિવારે રાત્રે રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે 'સિને મેજિકલ ગ્લો રન 2026'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં આશરે 2,500 ઉત્સાહી દોડવીરોએ ભાગ લીધો હતો, અદભુત નિયોન લાઇટ્સ વચ્ચે મસ્તી અને ફિટનેસ માટે દોડ લગાવી હતી. આ 'ગ્લો રન' દોડવીરો માટે એક સંપૂર્ણપણે નવતર અનુભવ સાબિત થયો. નિયોન લાઇટ્સ અને ધમાકેદાર ડીજે સંગીતના તાલ સાથે આ દોડે સહભાગીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જગાડ્યો હતો અને સાથે સાથે ફિટનેસ જાગૃતિને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું.
સહભાગીઓએ 3 કિમી, 5 કિમી અને 10 કિમી કેટેગરીમાં ભાગ લીધો હતો. રામોજી ફિલ્મ સિટીના એમ.ડી વિજયેશ્વરી ચેરુકુરી અને ETV નેટવર્કના ડિરેક્ટર પૂર્ણા સુજય, અન્ય મહેમાનો સાથે જોડાયા હતા, તેમણે 10 કિમી દોડને લીલી ઝંડી આપી હતી. આ ખાસ પ્રસંગે ફિલ્મ અભિનેત્રી વરલક્ષ્મી સરથકુમાર મુખ્ય મહેમાન તરીકે હાજર રહ્યા હતા, જ્યારે ક્રિકેટર દ્રિથિ કેસરી સન્માનિત મહેમાન તરીકે હાજર રહ્યા હતા. રામોજી ફિલ્મ સિટીના કેટલાક વરિષ્ઠ પ્રતિનિધિઓ પણ હાજર રહ્યા હતા.
3 કિમી દોડને ETV ભારતના ડિરેક્ટર બૃહતી અને કૃષ્ણાયા પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર વેંકટ અક્ષય દ્વારા લીલી ઝંડી આપવામાં આવી હતી. ફ્લેગ-ઓફ પછી, સુજય, બૃહતી અને વેંકટ અક્ષય પોતે દોડવીરો સાથે જોડાયા અને દોડમાં ભાગ લીધો.
10 કિમી પુરુષ વર્ગમાં લોકેશ ચૌધરી, રોહિત અને સુનીલ કુમાર વિજેતા બન્યા, જ્યારે મહિલા વર્ગમાં, ડી. કલ્યાણી, મનીષા અને ગડ્ડમ રાજેશ્વરીએ ટોચના ત્રણમાં સ્થાન મેળવ્યું. તેવી જ રીતે, 5 કિમી પુરુષોની શ્રેણીમાં, લવ ચૌધરી, હેમરાજ અને નવવુલા બાલે જીત મેળવી, જ્યારે મહિલા શ્રેણીમાં, પ્રાચી પડિયાર, આરતી ભગત અને અંજલીએ રોકડ ઇનામ જીત્યા.
10 કિમી દોડમાં, વિજેતાને ₹25,000, રનર-અપને ₹20,000 અને ત્રીજા સ્થાને રહેલા ફિનિશરને ₹15,000 મળ્યા. 5 કિમી શ્રેણીમાં, પ્રથમ સ્થાન મેળવનારને ₹20,000 બીજું સ્થાન મેળવનારને ₹15,000 અને ત્રીજું સ્થાન મેળવનારને ₹10,000 ઈનામની રકમ આપવામાં આવી હતી. આયોજકોએ આ 'સિને ગ્લો રન'માં ભાગ લેનારા તમામ સહભાગીઓને મેડલ અર્પણ કર્યા. ફિલ્મ સિટીના એમડી વિજયેશ્વરીએ 10 કિમી દોડના વિજેતાઓને ચેક સોંપ્યા.
ડીજેનો શોર અને ચમકતી લાઇટ્સ વચ્ચે, દોડવીરોએ ખરેખર એક નવતર અનુભવનો આનંદ માણ્યો. સહભાગીઓએ ટિપ્પણી કરી કે નિયોન પ્રકાશ વચ્ચે આયોજિત આ 'ગ્લો રન' માત્ર એક દોડ નહોતી, પરંતુ એક એવો અનુભવ હતો જે તેમની સાથે જીવનભર એક યાદગાર સ્મૃતિ તરીકે રહેશે.
દોડવીરોના મતે, આ પ્રોફેશનલ ટાઈમ રનનું આયોજન ફિટનેસ અને મનોરંજનના સંપૂર્ણ મિશ્રણ તરીકે કરવામાં આવ્યું હતું. તેઓએ નોંધ્યું કે, સામાન્ય આઉટડોર મેરેથોનથી વિપરીત, રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે યોજાયેલી આ દોડે તેમને નવી ઉર્જા અને ઉત્સાહથી ભરી દીધા.
ભારતની આ પહેલી 'સિને મેજિકલ ગ્લો રન' સાથે, રામોજી ફિલ્મ સિટીએ દેશમાં આ પ્રકારના રમતના આયોજન માટે એક નવો માપદંડ સ્થાપિત કર્યો છે. દોડવીરોએ ફિલ્મ સિટી મેનેજમેન્ટને ભવિષ્યમાં પણ આવી જ ઘટનાઓનું આયોજન ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી છે.
