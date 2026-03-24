શું ધર્મ પરિવર્તન પછી SC/ST કાયદા હેઠળ રક્ષણ મળી શકે છે? સુપ્રીમ કોર્ટે સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી
સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હિન્દુ ધર્મ, શીખ ધર્મ અથવા બૌદ્ધ ધર્મ સિવાય અન્ય ધર્મનો સ્વીકાર કરતી વ્યક્તિને અનુસૂચિત જાતિ (SC) ગણી શકાય નહીં.
Published : March 24, 2026 at 1:23 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે આંધ્ર પ્રદેશ હાઈકોર્ટના નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું હતું કે જે વ્યક્તિ ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવે છે અને ખુલ્લેઆમ તે ધર્મનું પાલન કરે છે તે અનુસૂચિત જાતિ (SC)નો સભ્ય નથી.
બેન્ચે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે હિન્દુ ધર્મ, શીખ ધર્મ અથવા બૌદ્ધ ધર્મ સિવાય અન્ય ધર્મનો સ્વીકાર કરનાર વ્યક્તિઓને અનુસૂચિત જાતિ (SC)નો સભ્ય ગણી શકાય નહીં. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે બીજા ધર્મમાં ધર્માંતરણ કરવાથી અનુસૂચિત જાતિનો દરજ્જો ગુમાવવો પડે છે.
આ કેસમાં એક વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે જેણે ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવ્યો હતો અને પાદરી તરીકે કામ કરી રહ્યો હતો. તેણે કેટલાક લોકો સામે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ (અત્યાચાર નિવારણ) અધિનિયમ (SC/ST એક્ટ) હેઠળ કેસ દાખલ કર્યો હતો જેમણે તેના પર હુમલો કર્યો હતો. તે વ્યક્તિએ SC/ST કાયદા હેઠળ રક્ષણ માંગ્યું હતું.
આરોપીએ આને પડકારતા દાવો કર્યો હતો કે તેણે ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવ્યો હતો અને સક્રિયપણે ખ્રિસ્તી ધર્મનું પાલન કરી રહ્યો હતો. એપ્રિલ 2025 માં, હાઇકોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે ખ્રિસ્તી ધર્મમાં જાતિ વ્યવસ્થાનું કોઈ સ્થાન નથી. પરિણામે, કોર્ટે તે વ્યક્તિને SC/ST કાયદાની જોગવાઈઓનો ઉપયોગ કરવાથી રોકી દીધી.
ન્યાયાધીશ પ્રશાંત કુમાર મિશ્રાની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે ચુકાદો આપતા જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં અરજદારે ખ્રિસ્તી ધર્મનો ત્યાગ કર્યો નથી અને પોતાના ભૂતપૂર્વ ધર્મમાં પાછો ફર્યો નથી, કે માદિગા સમુદાય દ્વારા તેને ફરીથી સ્વીકારવામાં આવ્યો નથી.
કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું હતું કે તે વ્યક્તિ સતત ખ્રિસ્તી ધર્મનો પ્રચાર કરી રહ્યો હતો અને 10 વર્ષથી વધુ સમયથી પાદરી તરીકે કામ કરી રહ્યો હતો, ગામડાઓમાં રવિવારની પ્રાર્થનાનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો હતો. બેન્ચે એ પણ સ્વીકાર્યું કે કથિત ઘટના સમયે, તે ઘરે પ્રાર્થના સભાઓનું આયોજન કરી રહ્યો હતો. તેના આધારે, કોર્ટે તારણ કાઢ્યું કે તે ઘટનાના દિવસે ખ્રિસ્તી હતો.
