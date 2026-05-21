આરોપીઓની સુવિધા પીડિતોના અધિકારોને નકારી શકે નહીં: સુપ્રીમ કોર્ટ
છેતરપિંડીના કેસની સુનાવણી દરમિયાન, બેન્ચે કહ્યું કે તે FIR ને એકીકૃત કરવાનો આદેશ આપવાના પક્ષમાં નથી.
By Sumit Saxena
Published : May 21, 2026 at 5:51 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે ભાર મૂક્યો કે ન્યાયતંત્રએ આરોપીઓની સુવિધા કરતાં પીડિતોને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ. સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે ₹49 કરોડના છેતરપિંડીના કેસમાં બહુવિધ FIRs એકત્ર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે નાણાકીય ગુનાઓના પીડિતો ઘણીવાર ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં "અદ્રશ્ય" હોય છે. કોર્ટે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે શું તેમને ફક્ત આરોપીઓને લાભ આપવા માટે વિવિધ રાજ્યોમાં મુસાફરી કરવા દબાણ કરવું યોગ્ય રહેશે.
આ કેસની સુનાવણી મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વિપુલ એમ. પંચોલીની બનેલી બેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. પીડિત-કેન્દ્રિત અભિગમની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા, બેન્ચે રોકાણકારો સામે કથિત ₹49 કરોડના છેતરપિંડીના સંદર્ભમાં સાત રાજ્યોમાં પેન્ડિંગ 53 FIRs એકત્ર કરવાની અરજીને ફગાવી દીધી હતી. આરોપી, ઉપેન્દ્ર નાથ મિશ્રા અને કાલી પ્રસાદ મિશ્રા વતી વરિષ્ઠ વકીલ અમન લેખી બેન્ચ સમક્ષ હાજર થયા.
સુનાવણી દરમિયાન, બેન્ચે આરોપીના વકીલને સ્પષ્ટ કર્યું કે તે અરજી પર વિચાર કરવા તૈયાર નથી. બેન્ચે ફોજદારી કાયદામાં તાજેતરના ફેરફારોની નોંધ લીધી અને કહ્યું કે પીડિતોના અધિકારોને હવે માન્યતા આપવામાં આવી છે. ઓડિશા, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, ગોવા અને આંધ્રપ્રદેશમાં આરોપીઓ સામે અસંખ્ય ફોજદારી કેસ પેન્ડિંગ છે.
સુનાવણી દરમિયાન, બેન્ચે સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના નિર્ણયોનો ઉલ્લેખ કર્યો જેમાં મોટા છેતરપિંડીના કેસોમાં એફઆઈઆરને એકીકૃત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટે અવલોકન કર્યું કે પીડિત-કેન્દ્રિત ન્યાયિક અભિગમને બદલે, એફઆઈઆરને એકીકૃત કરવા અને ટ્રાયલ ઝડપી બનાવવાના નામે આરોપીઓના પક્ષમાં નિર્ણયો આપવામાં આવી રહ્યા છે.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે તે એફઆઈઆરને એકીકૃત કરવાનો આદેશ આપવાના પક્ષમાં નથી. બેન્ચે વકીલને પૂછ્યું કે આવા ગુનાઓના પીડિતોના અધિકારો શું હશે. બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે દરેક છેતરપિંડીનો કેસ અનન્ય અને અલગ છે કારણ કે પીડિત અને છેતરપિંડીની રકમ અલગ છે. બેન્ચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અલબત્ત, આરોપી સમાન રહે છે અને ભાર મૂક્યો હતો કે તે તપાસ હેતુઓ માટે એફઆઈઆરને એકીકૃત કરી શકતું નથી.
સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતે કહ્યું કે છેતરપિંડીના આવા પીડિતો ન્યાયિક પ્રણાલીના અદ્રશ્ય પીડિતો પણ છે, જેણે તેમના પર વિચાર કર્યો નથી. એક ઉદાહરણ આપતા, CJI એ પૂછ્યું કે શું ઓડિશામાં ₹10,000 ની છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલી પીડિતાને એકીકૃત FIR દાખલ કર્યા પછી કેસ માટે બીજા શહેરમાં જવાનું કહેવું યોગ્ય રહેશે?
CJI એ પૂછ્યું, "શું તમારા ગુનાના પીડિતોને આરોપીઓની સુવિધા મુજબ અલગ અલગ જગ્યાએથી એક જગ્યાએ આવવાનું કહેવું યોગ્ય છે?" બેન્ચે મૌખિક રીતે અવલોકન કર્યું કે છેતરપિંડી, છેતરપિંડી અને કાવતરાના દરેક ગુના અલગ અલગ હોય છે. જસ્ટિસ બાગચીએ પૂછ્યું કે આવા ગુનાઓના પીડિતોએ શા માટે ભોગ બનવું જોઈએ.
જ્યારે લેખીને ખબર પડી કે બેન્ચ કેસ સાંભળવા માટે તૈયાર નથી, ત્યારે તેમણે અરજી પાછી ખેંચવાની પરવાનગી માંગી. બેન્ચે તેમની વિનંતી સ્વીકારી, જેના પરિણામે અરજી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી.