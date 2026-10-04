મુંબઈના નાગરિકના કાશ્મીરમાં જમીન ખરીદવા પર વિવાદ, ડોમિસાઈલ પર ઉઠ્યા સવાલ
અધિકારીઓ અનુસાર, મુંબઈના રહેનારા હરીશ જી ચાવલાએ શ્રીનગરના બહારના વિસ્તારમાં સ્થાનિક લોકો પાસેથી જમીન ખરીદી હતી.
Published : October 4, 2026 at 7:47 PM IST
શ્રીનગર: શ્રીનગરમાં મુંબઈના રહેવાસી સાથે સંકળાયેલો જમીનનો સોદો અને ત્યાંઝૂંપડીઓ બાંધવાના પ્રસ્તાવને કારણે જમ્મુ-કાશ્મીરના વિરોધ પક્ષોમાં 'ડોમિસાઇલ' (સ્થાનિક નિવાસી) દરજ્જા અંગે સવાલો ઊભા થયા છે.
આ વિવાદ ગયા અઠવાડિયે ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે પૂર્વ મંત્રી અને 'અપની પાર્ટી'ના પ્રમુખ અલ્તાફ બુખારીએ મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લાને સવાલ કર્યો: "મુંબઈના રહેવાસી શ્રી ચાવલાને સૈયદપોરામાં હોટેલ માટે જમીન ખરીદવાની અને દિલ્હી સ્થિત કંપનીને હઝરતબલના છત્તરહામા વિસ્તારમાં 150 કનાલ જમીન હસ્તગત કરવાની મંજૂરી કોણે આપી? કારણ કે જમ્મુ-કાશ્મીરના વર્તમાન ડોમિસાઇલ કાયદા હેઠળ આવી પ્રવૃત્તિઓની પરવાનગી નથી."
બુખારીના દાવાઓનો જવાબ આપતા, મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લાના સલાહકાર નાસિર અસલમ વાનીએ જણાવ્યું હતું કે, ચાવલાએ શ્રીનગરના બાહ્ય વિસ્તારમાં આવેલા હરવાનના સૈયદપોરામાં 15 સ્થાનિક રહેવાસીઓ પાસેથી 15 કનાલ જમીન ખરીદી હતી.
વાનીએ કહ્યું, "આમાં સરકારની કોઈ ભૂમિકા નથી. આ (જમીન ખરીદી) કાયદેસર છે કે ગેરકાયદેસર તે કોર્ટ નક્કી કરશે. ચાવલાએ ગેરકાયદેસર બાંધકામ શરૂ કર્યું હતું, પરંતુ 'લેક કન્ઝર્વેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી'એ કામ અટકાવી દીધું છે. સરકાર કોર્ટમાં આ કેસ લડી રહી છે કારણ કે બાંધકામ અનધિકૃત છે."
તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, આમાં સામેલ કોન્ટ્રાક્ટર 'અપની પાર્ટી' સાથે જોડાયેલો છે. જોકે, અપની પાર્ટીએ કોન્ટ્રાક્ટર સાથેના જોડાણ અંગેના દાવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને તેના બદલે આરોપ મૂક્યો હતો કે કોન્ટ્રાક્ટર સત્તાધારી પક્ષ સાથે જોડાયેલો છે.
બુખારીએ જણાવ્યું હતું કે, ડોમિસાઇલ દરજ્જા અંગેના પ્રશ્નનું નિરાકરણ લાવવાને બદલે, સરકાર આ મુદ્દાનું રાજકીયકરણ કરીને તેને દબાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. તેમણે પૂછ્યું, "બિન-સ્થાનિક વ્યક્તિને આ જમીન ખરીદવાની પરવાનગી કોણે આપી? આ સોદામાં કોણે મદદ કરી? મહેસૂલના રેકોર્ડ કોણે તૈયાર કર્યા અને મંજૂર કર્યા? અને આ વ્યવહારને કોણે અધિકૃત કર્યો?"
The desperate attempt by a ruling party leader and Chief Minister’s advisor to brush aside my recent revelation about the purchase of land on the outskirts of Srinagar by a non-domicile for hotel construction only raises more serious questions. Instead of trying to downplay the matter, the government must give clear answers: Who allowed a non-domicile to purchase this land? Who facilitated the deal? Who processed and approved the revenue records? And, who authorised the transaction? Revenue Department is under the direct control of the Chief Minister. Therefore, the government cannot evade responsibility or hide behind political statements. People deserve to know how such a land purchase was allowed in the first place. If the purchase has taken place in violation of the existing domicile and land laws, those responsible for facilitating or enabling it must be identified and held accountable. The government must come clean, order a transparent inquiry, and make the findings public, in the larger intrest of J&K and its people.— Altaf Bukhari (@SMAltafBukhari) October 3, 2026
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મહેસૂલ વિભાગ સીધો મુખ્યમંત્રીના નિયંત્રણ હેઠળ કાર્ય કરે છે. તેમણે કહ્યું, "જો આ ખરીદી વર્તમાન રહેઠાણ (ડોમિસાઇલ) અને જમીન સંબંધી કાયદાઓના ઉલ્લંઘનમાં કરવામાં આવી હોય, તો તેને સરળ બનાવનારા કે તેમાં મદદ કરનારા વ્યક્તિઓની ઓળખ થવી જોઈએ અને તેમને જવાબદાર ઠેરવવા જોઈએ. સરકારે સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવી જોઈએ, પારદર્શક તપાસનો આદેશ આપવો જોઈએ અને જમ્મુ-કાશ્મીર તથા ત્યાંના લોકોના વ્યાપક હિતમાં તપાસના તારણો જાહેર કરવા જોઈએ."
રહેઠાણ (ડોમિસાઇલ) અંગેના નવા નિયમો
કલમ 370 અને 35A નાબૂદ થયા બાદ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં લાગુ કરાયેલા 2020ના નવા રહેઠાણ નિયમો અનુસાર, કોઈ બહારની વ્યક્તિ રહેઠાણનો દરજ્જો મેળવવા માટે ત્યારે પાત્ર બને છે જો તેઓ જમ્મુ-કાશ્મીર કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં 15 વર્ષના સમયગાળા માટે રહ્યા હોય, અથવા ત્યાં સાત વર્ષ સુધી અભ્યાસ કર્યો હોય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં આવેલી શૈક્ષણિક સંસ્થામાંથી ધોરણ 10 અથવા ધોરણ 12ની પરીક્ષા આપી હોય.
આ પાત્રતા એવા વ્યક્તિઓ સુધી પણ વિસ્તરે છે જેઓ સ્થળાંતરિતો (માઈગ્રન્ટ્સ) અને વિસ્થાપિત વ્યક્તિઓ માટે સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત પ્રક્રિયાને અનુસરીને જમ્મુ-કાશ્મીર કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના 'રિલીફ એન્ડ રિહેબિલિટેશન કમિશનર (માઈગ્રન્ટ)' પાસે સ્થળાંતરિત તરીકે નોંધાયેલા છે. આ ઉપરાંત, કેન્દ્ર સરકારના અધિકારીઓ, ઓલ ઈન્ડિયા સર્વિસના અધિકારીઓ, જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો (PSUs) અને કેન્દ્ર સરકારની સ્વાયત્ત સંસ્થાઓના અધિકારીઓ, જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોના અધિકારીઓ, વૈધાનિક સંસ્થાઓના અધિકારીઓ અને કેન્દ્રીય યુનિવર્સિટીઓ તથા કેન્દ્ર સરકાર માન્ય સંશોધન સંસ્થાઓના અધિકારીઓનાં સંતાનો જેમણે જમ્મુ-કાશ્મીર કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં કુલ 10 વર્ષના સમયગાળા માટે સેવા આપી હોય તેઓ પણ પાત્ર છે.
વધુમાં, કોઈ વ્યક્તિ ત્યારે પણ પાત્ર ગણાય છે જો તે જમ્મુ-કાશ્મીર કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના એવા રહેવાસીનું સંતાન હોય જે વ્યવસાય, વ્યાવસાયિક કે રોજગારના કારણોસર પ્રદેશની બહાર રહેતા હોય; શરત એ છે કે તે માતા-પિતા જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 15 વર્ષ રહ્યા હોય અથવા ત્યાં સાત વર્ષ અભ્યાસ કર્યો હોય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં આવેલી શૈક્ષણિક સંસ્થામાંથી ધોરણ 10 અથવા ધોરણ 12ની પરીક્ષા આપી હોય.
BDO દ્વારા જમીન ખરીદીને મંજૂરી
અધિકારીઓ અને સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મુંબઈના રહેવાસી હરીશ જી. ચાવલાએ શ્રીનગરના બાહ્ય વિસ્તારમાં આવેલા સૈયદપોરા બાલા, હરવાન ખાતે સ્થાનિક લોકો પાસેથી જમીન ખરીદી હતી. તેમણે ફેબ્રુઆરી 2025માં સ્થાનિક પંચાયત પાસેથી રહેણાંક મકાનો અથવા કોટેજ બાંધવાની મંજૂરી માંગી હતી, જે વિનંતીને મે 2025માં બ્લોક ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર (BDO) દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
ઓક્ટોબર 2020માં, કેન્દ્ર સરકારે એક ગેઝેટ જાહેરનામું બહાર પાડીને જમ્મુ અને કાશ્મીર વિકાસ અધિનિયમની કલમ 17માંથી "રાજ્યના કાયમી નિવાસી" શબ્દસમૂહને દૂર કર્યો હતો. આનાથી બહારના લોકો માટે ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ (રહેઠાણનું પ્રમાણપત્ર)ની આવશ્યકતા વિના જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં બિન-ખેતીલાયક જમીન ખરીદવાનો માર્ગ મોકળો થયો.
ગયા વર્ષે, જમ્મુ અને કાશ્મીર સરકારે વિધાનસભામાં માહિતી આપી હતી કે 631 બિન-નિવાસીઓએ 386 કનાલ જમીન ખરીદી હતી. તેમાંથી, 378 બિન-નિવાસીઓએ જમ્મુ ક્ષેત્રમાં 212 કનાલથી વધુ જમીન ખરીદી હતી, જ્યારે 253 વ્યક્તિઓએ કાશ્મીરમાં 173 કનાલથી વધુ જમીન ખરીદી હતી.
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