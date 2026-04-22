ETV Bharat / bharat

ખડગેના 'આતંકવાદી' નિવેદન પર વિવાદ, ભાજપનું પ્રતિનિધિમંડળ ચૂંટણી પંચને મળ્યું; એક્શનની માંગ

PM મોદી વિરૂદ્ધ મલ્લિકાર્જુન ખડગેની આપત્તિજનક ટિપ્પણીને લઇને ભાજપે ચૂંટણી પંચમાં ફરિયાદ કરી છે.

સંસદીય કાર્યમંત્રી કિરન રિજિજુ (File photo-IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 2:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને કથિત રીતે 'આતંકવાદી' કહેવા પર રાજકારણ ગરમાયું છે. ભાજપ સતત આ મુદ્દાને લઇને કોંગ્રેસને ઘેરી રહી છે. ભાજપનું એક ઉચ્ચસ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળ બુધવારે ચૂંટણી પંચ પાસે પહોચ્યું હતું અને આ ઘટનામાં ફરિયાદ દાખલ કરવાની સાથે કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી.

ભાજપના પ્રતિનિધિમંડળમાં સંસદીય કાર્ય મંત્રી કિરન રિજિજુ, નાણા મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ, કેન્દ્રીય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલ સિવાય બીજા લોકો સામેલ હતા. કિરણ રિજિજુએ ખડગેની ટિપ્પણીની નિંદા કરી હતી અને તેને આખા દેશનો મુદ્દો ગણાવ્યો હતો.

રિજિજુએ જણાવ્યું કે, કોઇ પણ રાજકીય પક્ષે કોંગ્રેસ જેટલું અપમાન ક્યારેય કર્યું નથી. તેમણે કહ્યું કે, પ્રતિનિધિમંડળે ચૂંટણી પંચ પાસે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી અને કોંગ્રેસ પ્રમુખને દેશની માફી માંગવા કહ્યું હતું. રિજિજુએ કહ્યું કે, આજે ભાજપનું એક ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળ ચૂંટણી પંચને મળ્યું હતું. તેમણે કહ્યું, "અમે ચૂંટણી પંચને દુઃખ અને ગુસ્સા સાથે મળ્યા હતા જેમ આપણે સામાન્ય રીતે ચૂંટણી પ્રક્રિયા સંબંધિત બાબતો માટે ચૂંટણી પંચને મળીએ છીએ. જોકે, આજે અમારું પ્રતિનિધિમંડળ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલી અપમાનજનક ટિપ્પણી માટે ગયું હતું."

આ ભાજપનો મુદ્દો નથી, પરંતુ સમગ્ર દેશનો મુદ્દો છે. દેશના વડાપ્રધાનને આતંકવાદી કહેવા તમે સમજી શકો છો કે કોંગ્રેસ એક વ્યક્તિ અને લોકશાહીનું સમ્માન કરવા મામલે કેટલી હદ સુધી જઇ શકે છે. રિજિજુએ કહ્યું, મને નથી લાગતું કે કોઇ રાજકીય પક્ષે ક્યારેય વડાપ્રધાન વિરૂદ્ધ આવી અપમાનજનક ટિપ્પણી કરી હશે. વડાપ્રધાન માત્ર એક પાર્ટીના પીએમ નથી પણ દેશના વડાપ્રધાન છે, તેમણે વિશ્વના સૌથી મોટા લોકશાહીના પીએમ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા છે.

કોંગ્રેસે અવાર નવાર વડાપ્રધાન વિરૂદ્ધ અપમાનજનક વાતો કરી છે પછી તે ઘટિયા, ઝેરી સાંપ, કમાન્ડર-ઇન-ચીફ હોય પણ આજે આ તમામ હદ પાર થઇ ગઇ છે. પીએમ મોદીને વૈશ્વિક નેતા અને લોકશાહીના આદર્શ માનવામાં આવે છે.

રિજિજુએ કહ્યું કે, અમે ચૂંટણી પંચને અનુરોધ કર્યો છે કે જો કોઇ રાજકીય પાર્ટી આવી ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે તો આ ભાજપનો મુદ્દો નહીં પણ પ્રજાતંત્રમાં એક ખરાબ રીત છે, માટે અમે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે અને એમ પણ કહ્યું કે, ખડગેએ દેશની માફી માંગવી જોઇએ, જેથી કોઇ પણ દેશના વડાપ્રધાનનું અપમાન કરવાની હિમ્મત ના કરી શકે અને ચૂંટણી પંચની હાજરીમાં કોઇ પણ રાજકીય પાર્ટી આવી ટિપ્પણી ન કરી શકે.

રિજિજુએ કહ્યું કે, ચૂંટણી પંચે આ ઘટનામાં કાર્યવાહીનો વિશ્વાસ અપાવ્યો છે. સંસદીય કાર્યમંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે, પીએમના નેતૃત્ત્વમાં તમામ આતંકવાદીઓનો સફાયો કરી દેવામાં આવશે જ્યારે કોંગ્રેસના લોકો સજા આપશે.

રિજિજુએ કહ્યું, ચૂંટણી પંચે જે તપાસ કરવાની છે, તે અલગ છે પરંતુ આપણા દેશ વિરૂદ્ધ લડનારા આતંકવાદીઓને તે પીએમ મોદીના નેતૃત્ત્વમાં ખતમ કરી દેવામાં આવશે જેમણે આતંકવાદી કહેવામાં આવ્યા છે. જનતા કોંગ્રેસને સજા આપખશે જેમ પીએમ મોદી આતંકવાદીઓને સજા આપે છે.

આ વિવાદ તમિલનાડુમાં ચૂંટણી પ્રચારના અંતિમ દિવસે ખડગેના ભાષણથી શરૂ થયું હતું જેમાં તેમણે AIADMKની ભાજપ સાથે જવાની ટીકા કરી હતી અને પીએમ મોદી વિરૂદ્ધ ટિપ્પણી કરી હતી.

ખડગેએ કથિત રીતે વડાપ્રધાન મોદીને આતંકવાદી જે બરાબરીમાં વિશ્વાસ કરતા નથી કહ્યું હતું. તે બાદ રાજકીય વિરોધ શરૂ થયો હતો.

ખડગેએ કહ્યું હતું, "હું તમિલનાડુના લોકોનો આભાર માનવા માંગુ છું જેમણે આપણને સાંસદ આપ્યા, માટે આપણે લડી શક્યા અને બિલને હરાવી શક્યા. આ પેરિયાર, ડૉ.આંબેડકર, અન્નાદુરઇ, મહાન કામરાજ અને કરૂણાનિધીના વૈજ્ઞાનિક વિચાર અને આદર્શોની ધરતી છે. આ લોકો મહિલા અનામત, ન્યાય, સમાનતા અને ભાઇચારા માટે ઉભા હતા.મોદી આ સિદ્ધાંતોના પક્ષમાં નથી અને એક અન્ય વાત જણાવવા માંગુ છું કે AIADMKના લોકો જે ખુદ અન્નાદુરઇની તસવીર લગાવે છે, તે મોદી સાથે કેવી રીતે જોડાઇ શકે છે જે એક આતંકવાદી છે અને જે બરાબરીમાં વિશ્વાસ રાખતા નથી, તેમની પાર્ટી બરાબરી અને ન્યાયમાં વિશ્વાસ નહીં કરે અને આ લોકો તેમની સાથે જોડાયેલા રહે છે, તેનો અર્થ છે કે તે પ્રજાતંત્રને નબળો પાડી રહ્યા છે, તે અન્નાદુરઇ, કામરાજ, પેરિયાર અને કરૂણાનિધી અને બાબાસાહેબ આંબેડકરની ફિલોસોફીને નબળી પાડી રહ્યા છે.

ખડગેએ લોકોને સંબોધતા કહ્યું હતું, કોંગ્રેસ-DMK ગઠબંધન ભલાઇ, સૌને સાથે લઇને ચાલનારો વિકાસ, સારૂ શિક્ષણ અને આસાન સ્વાસ્થ્યની દેખરેખ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

TAGGED:

KHARGE PM MODI COMMENT BJP EC
BJP MEETS ED
KHARGE CONTROVERSY PM MODI
CONGRESS
CONTROVERSY KHARGE STATEMENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.