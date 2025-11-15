ETV Bharat / bharat

સ્વતંત્રતા ચળવળમાં આદિવાસી સમુદાયનું યોગદાન ભૂલી શકાય નહીં: વડા પ્રધાન મોદી

પીએમ મોદીએ બિરસા મુંડાની ૧૫૦મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે એક સભાને સંબોધિત કરતા કોંગ્રેસ પક્ષ પર નિશાન સાધ્યું.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 15, 2025 at 6:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નર્મદા (ગુજરાત): વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે કહ્યું કે આદિવાસી ગૌરવ હજારો વર્ષોથી ભારતની ચેતનાનો અભિન્ન ભાગ રહ્યો છે, અને દેશ સ્વતંત્રતા ચળવળમાં આદિવાસી સમુદાયના યોગદાનને ભૂલી શકતો નથી.

આદિવાસી ગૌરવ દિવસ પર અહીં એક સભાને સંબોધતા વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે તેમની સરકારે બિરસા મુંડાની જન્મજયંતીને આદિવાસી ગૌરવ દિવસ તરીકે ઉજવવાનું શરૂ કર્યું.

તેમણે કહ્યું, "આદિવાસી ગૌરવ હજારો વર્ષોથી ભારતની ચેતનાનો અભિન્ન ભાગ રહ્યો છે. જ્યારે પણ દેશના સન્માન, આત્મસન્માન અને સ્વ-શાસનનો પ્રશ્ન ઉભો થયો છે... ત્યારે આપણો આદિવાસી સમુદાય સૌથી આગળ રહ્યો છે. આપણે સ્વતંત્રતા ચળવળમાં આદિવાસી સમુદાયના યોગદાનને ભૂલી શકતા નથી." તેમણે કોંગ્રેસ સરકારો પર તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન આદિવાસી સમુદાયની અવગણના કરવાનો આરોપ મૂક્યો.

તેમણે કહ્યું, "છ દાયકા સુધી, કોંગ્રેસ સરકારોએ આદિવાસી સમુદાયોને તેમના પોતાના હાથમાં છોડી દીધા. કુપોષણ યથાવત રહ્યું, શિક્ષણનો અભાવ રહ્યો, અને આ ખામીઓ ઘણા આદિવાસી વિસ્તારોની કમનસીબ ઓળખ બની ગઈ. કોંગ્રેસ સરકારો ઉદાસીન રહી. ભાજપ માટે, આદિવાસી કલ્યાણ હંમેશા પ્રાથમિકતા રહ્યું છે. અમે અમારા આદિવાસી ભાઈઓ અને બહેનો સાથે થઈ રહેલા અન્યાયનો અંત લાવવાના નિર્ધાર સાથે આગળ વધ્યા છીએ."

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે તેમની સરકારે આદિવાસી સમુદાયને સશક્ત બનાવવા માટે અનેક પગલાં લીધાં છે.

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ડેડિયાપાડામાં ₹9,700 કરોડના પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યો. પ્રધાનમંત્રીએ આદિવાસી વિસ્તારોમાં કનેક્ટિવિટી સુધારવા માટે ગુજરાતના 14 આદિવાસી જિલ્લાઓ માટે 250 બસોને લીલી ઝંડી આપી.

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, "કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોર, ઉજ્જૈન મહાકાલ, અયોધ્યાનું રામ મંદિર અને કેદારનાથ ધામની ચર્ચા ઘણીવાર થાય છે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં આવા ઘણા ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક તીર્થસ્થાનો વિકસાવવામાં આવ્યા છે. પરંતુ બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે 2003 માં, જ્યારે હું મુખ્યમંત્રી તરીકે દેડિયાપાડા ગયો હતો, ત્યારે હું માતા દેવીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરવા ગયો હતો. તે સમયે, મેં જોયું કે તે એક નાની ઝૂંપડી જેવી સ્થિતિમાં હતું. મારા જીવનમાં થયેલા તમામ પુનર્નિર્માણ કાર્યોમાંથી, હું ગર્વથી કહી શકું છું કે તે બધું દેવમોગરા માતા મંદિરના વિકાસથી શરૂ થયું હતું..."

પ્રધાનમંત્રીએ સુરતમાં નિર્માણાધીન બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનની મુલાકાત લીધી

અગાઉ, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સુરતમાં નિર્માણાધીન બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનની મુલાકાત લીધી હતી અને મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર (MAHSR) ની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી હતી. તે ભારતના સૌથી મહત્વાકાંક્ષી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સમાંનો એક છે અને હાઇ-સ્પીડ કનેક્ટિવિટીના યુગમાં દેશના પ્રવેશને ચિહ્નિત કરે છે.

MAHSR આશરે 508 કિલોમીટર લાંબો છે, જે ગુજરાત અને દાદરા અને નગર હવેલીમાં 352 કિલોમીટર અને મહારાષ્ટ્રમાં 156 કિલોમીટરને આવરી લે છે. આ કોરિડોર સાબરમતી, અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, બિલીમોરા, વાપી, બોઇસર, વિરાર, થાણે અને મુંબઈ સહિતના મુખ્ય શહેરોને જોડશે, જે ભારતના પરિવહન માળખામાં એક પરિવર્તનશીલ પગલું છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોને અનુરૂપ અદ્યતન ઇજનેરી તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવેલ, આ પ્રોજેક્ટમાં 465 કિલોમીટર (રૂટનો આશરે 85%) પુલનો સમાવેશ થાય છે, જે ઓછામાં ઓછા જમીન વિક્ષેપ અને સુધારેલ સલામતી સુનિશ્ચિત કરે છે. આજ સુધીમાં, 326 કિલોમીટરના પુલ પૂર્ણ થઈ ગયા છે, અને ૨૫ નદી પુલમાંથી 17નું નિર્માણ થઈ ચૂક્યું છે.

પૂર્ણ થયા પછી, બુલેટ ટ્રેન મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચેના મુસાફરીના સમયમાં લગભગ બે કલાકનો ઘટાડો કરશે, જે આંતર-શહેર મુસાફરીને ઝડપી, સરળ અને વધુ આરામદાયક બનાવીને ક્રાંતિ લાવશે. આ પ્રોજેક્ટ સમગ્ર કોરિડોર પર વેપાર, પર્યટન અને આર્થિક પ્રવૃત્તિને વેગ આપશે અને પ્રાદેશિક વિકાસને વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

PM MODI GUJARAT VISIT
TRIBAL RIGHTS
JANJATIYA GAURAV DIVAS
PRIME MINISTER NARENDRA MODI
BIRTH ANNIVERSARY OF BIRSA MUNDA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.