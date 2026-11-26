બંધારણ દિવસ: દરેક નાગરિકને મળ્યો અધિકાર, છતાં સમાનતા અને ન્યાયનું સપનુ અધૂરું; લોકતંત્ર સામે કેટલા પડકાર?
ચૂંટણી પંચ અને ન્યાયતંત્ર જેવી સંસ્થાઓની એ જવાબદારી છે કે તેઓ બંધારણને અનુરૂપ, સ્વતંત્ર અને નિષ્પક્ષ રહીને કાર્ય કરે. સંવાદદાતા આનંદ કુમાર ગુપ્તાનો અહેવાલ.
Published : November 26, 2026 at 9:42 AM IST
નવી દિલ્હી: કોઈપણ લોકશાહીની સાચી તાકાત માત્ર ચૂંટણી યોજવામાં નથી રહેલી, પરંતુ તેના નાગરિકોને મળતી સ્વતંત્રતામાં રહેલી છે, એટલે કે, તેમના અવાજને કેટલી સાંભળવામાં આવે છે અને તેમને કેટલો ન્યાય મળે છે. ભારતનું બંધારણ આ જ દ્રષ્ટિકોણ સાથે ઘડવામાં આવ્યું હતું. તેમાં દરેક નાગરિકને સમાન અધિકારો આપવા, ભેદભાવ દૂર કરવા અને સરકાર લોકો પ્રત્યે જવાબદાર રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટેની જોગવાઈઓ કરવામાં આવી હતી.
બંધારણ સભાએ 26 નવેમ્બર, 1949ના રોજ ભારતનું બંધારણ અપનાવ્યું. તે લગભગ બે મહિના પછી, 26 જાન્યુઆરી, 1950ના રોજ અમલમાં આવ્યું. ત્યારથી દેશનું રાજકારણ, સરકારો અને સમાજ વિકસિત થયા છે, અને બંધારણમાં પણ અનેક સુધારાઓ કરવામાં આવ્યા છે. તેમ છતાં, બંધારણની પ્રસ્તાવનામાં સમાવિષ્ટ મૂળભૂત સિદ્ધાંતો ન્યાય, સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુત્વ આજે પણ એટલા જ મહત્વપૂર્ણ છે જેટલા તે હંમેશાં હતા.
સરકારને પ્રશ્નો પૂછવા એ પણ નાગરિકનો અધિકાર
લોકશાહીમાં, નાગરિકોની ભૂમિકા માત્ર સરકારને ચૂંટવા પૂરતી મર્યાદિત નથી. સરકારના નિર્ણયો પર સવાલ ઉઠાવવા, અસંમતિ વ્યક્ત કરવી અને ખામીયુક્ત નીતિઓ સામે અવાજ ઉઠાવવો એ પણ લોકશાહીના અભિન્ન અંગો છે.
પ્રોફેસર રાજેશ ઝા સમજાવે છે:
બંધારણની કલમ 19 નાગરિકોને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા, શાંતિપૂર્ણ રીતે એકત્ર થવાનો અધિકાર અને સંગઠનો રચવાનો અધિકાર આપે છે. શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન પણ આ લોકશાહી માળખાનો એક ભાગ છે. જો કોઈ નાગરિકને શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન કરતા રોકવામાં આવે, તો તેઓ ન્યાયતંત્રનો સંપર્ક કરી શકે છે. પ્રોફેસર રાજેશ ઝા લોકશાહી માટે મીડિયાની સ્વતંત્રતાના મહત્વ પર પણ ભાર મૂકે છે. તેઓ નોંધે છે કે જો પ્રેસની સ્વતંત્રતા નબળી પડે, તો સરકારને જવાબદાર ઠેરવવાની વ્યવસ્થા પણ જોખમાય છે. તેથી, મીડિયાને સ્વતંત્ર રીતે કામ કરવાની તક મળવી જોઈએ. લોકશાહી ત્યારે જ મજબૂત બને છે જ્યારે તેના નાગરિકો અને મીડિયા બંને ભય વિના પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરી શકે.
વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની સ્વતંત્રતાનો અર્થ એ નથી કે તેનાથી અન્ય લોકોને અગવડતા પહોંચાડવાનો અધિકાર મળી જાય
જોકે બંધારણ નાગરિકોને વિરોધ કરવાનો અધિકાર આપે છે, પરંતુ આ અધિકારની સાથે કેટલીક જવાબદારીઓ પણ જોડાયેલી છે. દિલ્હી યુનિવર્સિટીના કાયદાના વિદ્યાર્થી રોશન કુમારે જણાવ્યું હતું કે, લોકશાહીમાં વિરોધ પ્રદર્શનો અનિવાર્ય હોવા છતાં, આવા પ્રદર્શનો દરમિયાન સામાન્ય જનતાને પડતી મુશ્કેલીઓનો પણ વિચાર થવો જોઈએ. તેમણે નોંધ્યું કે, ક્યારેક વિરોધ પ્રદર્શન કરનારાઓ પોતાની માંગણીઓ મનાવવા માટે રસ્તાઓ રોકી દે છે, જેનાથી સામાન્ય નાગરિકોની અવરજવરમાં અવરોધ ઊભો થાય છે. વિરોધ કરવાનો અધિકાર હોવાનો અર્થ એ નથી કે કોઈને અન્યના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરવાની છૂટ મળી જાય. તેમણે સૂચન કર્યું કે એવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ જેના દ્વારા લોકો શાંતિપૂર્ણ રીતે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરી શકે અને તેમનો અવાજ સરકાર સુધી પહોંચી શકે. વિરોધ કરવાના અધિકાર અને સામાન્ય જનતાની સુવિધા વચ્ચે સંતુલન જાળવવું અત્યંત આવશ્યક છે.
ચૂંટણી પ્રણાલીમાં ફેરફાર કરતા પહેલાં ગંભીર વિચારણા જરૂરી
ચૂંટણીઓ અને મતદાર યાદીઓ અંગે ચાલી રહેલી ચર્ચાઓના સંદર્ભમાં, પ્રોફેસર રાજેશ ઝાએ 'એક રાષ્ટ્ર, એક ચૂંટણી' અને 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' પ્રક્રિયા વિશે વાત કરી. 'એક રાષ્ટ્ર, એક ચૂંટણી' અંગે તેમણે નોંધ્યું કે ભારતની ચૂંટણી પ્રણાલી દાયકાઓ દરમિયાન વિકસિત થઈ છે. તેથી, કોઈપણ નવી પ્રણાલી લાગુ કરતા પહેલાં, તેની ઉપયોગિતા અને સંભવિત પરિણામો પર અત્યંત ગંભીરતાથી વિચાર કરવો જોઈએ. ભારતીય સંદર્ભમાં આવી પ્રણાલી કેટલી સફળ થઈ શકે છે, તેનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે વ્યાપક ચર્ચા અનિવાર્ય છે.
'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) વિશે તેમણે કહ્યું કે, જોકે મતદાર યાદીઓમાં સુધારો કરવો જરૂરી હોઈ શકે છે, પરંતુ આ પ્રક્રિયાના પરિણામે કોઈ પણ પાત્ર મતદારનું નામ યાદીમાંથી નીકળી ન જવું જોઈએ. કોઈપણ પ્રક્રિયા એવી ન હોવી જોઈએ જેનાથી નાગરિકના મતદાનના અધિકાર સાથે બાંધછોડ થાય. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, લોકશાહીમાં દરેક પાત્ર નાગરિકની ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરવી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.
બંધારણીય સંસ્થાઓ પર પ્રશ્નો કેમ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે?
ચૂંટણી પંચ, ન્યાયતંત્ર અને કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ (CAG) જેવી સંસ્થાઓની જવાબદારી છે કે તેઓ બંધારણ અનુસાર સ્વતંત્ર અને નિષ્પક્ષ રહીને કાર્ય કરે. લોકશાહીની મજબૂતી માટે આ સંસ્થાઓમાં જનતાનો વિશ્વાસ હોવો અનિવાર્ય છે. પ્રોફેસર રાજેશ ઝાએ સમજાવ્યું કે બંધારણમાં એવી ચોક્કસ જોગવાઈઓ છે જે સુનિશ્ચિત કરે છે કે આ સંસ્થાઓ સ્વતંત્ર રીતે કામ કરી શકે. આમ છતાં, ચૂંટણી પંચ સહિતની કેટલીક બંધારણીય સંસ્થાઓની કામગીરી પર હાલમાં પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે આ સંસ્થાઓને સરકારી પ્રભાવથી મુક્ત રાખવાની આવશ્યકતા પર ભાર મૂક્યો. જો કોઈ સંસ્થાની નિષ્પક્ષતા પર વારંવાર સવાલો ઉઠાવવામાં આવે, તો જનતાનો વિશ્વાસ ડગમગી શકે છે. તેથી, બંધારણીય માળખાનો યોગ્ય અમલ કરવો અને આ સંસ્થાઓની સ્વતંત્રતા જાળવી રાખવી અત્યંત આવશ્યક છે.
રાજકીય સ્વતંત્રતા જેટલી જ સામાજિક સમાનતા પણ અનિવાર્ય
બંધારણ પરની ચર્ચા ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરના ઉલ્લેખ વિના અધૂરી છે. તેમણે બંધારણના ઘડતરમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી અને તેઓ સમાજમાં સમાનતા, ન્યાય અને બંધુત્વના પ્રબળ હિમાયતી હતા. પ્રોફેસર રાજેશ ઝાએ નોંધ્યું કે, બાબાસાહેબે રાષ્ટ્રને સામાજિક ન્યાય માટે એક મજબૂત પાયો પૂરો પાડ્યો હોવા છતાં, તેમના વિઝનને સંપૂર્ણ રીતે સાકાર કરવાની પ્રક્રિયા હજુ ચાલુ છે. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે અનામત વ્યવસ્થા લાગુ થયા પછી પણ, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ઉચ્ચ નાગરિક સેવાઓમાં પછાત વર્ગોનું પ્રતિનિધિત્વ તેમની વાસ્તવિક વસ્તીના પ્રમાણમાં ઘણું ઓછું છે. આ દિશામાં હજુ વધુ પ્રયાસોની જરૂર છે. તેમણે આર્થિક અસમાનતાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો અને જણાવ્યું કે, અમીર અને ગરીબ વચ્ચેનું અંતર તથા તકો સુધી પહોંચવામાં રહેલી અસમાનતા, સામાજિક ન્યાય માટે એક મોટો પડકાર છે. માત્ર રાજકીય અધિકારો આપી દેવાથી સાચી સમાનતા આવી જતી નથી. જ્યાં સુધી સમાજના દરેક વર્ગને શિક્ષણ, રોજગાર અને પ્રગતિની તકો સમાન રીતે ઉપલબ્ધ ન થાય, ત્યાં સુધી આંબેડકરનું 'સામાજિક લોકશાહી'નું સ્વપ્ન અધૂરું જ રહેશે.
બંધારણ એ માત્ર એક પુસ્તક નથી; તે સામાન્ય માણસની તાકાત
દિલ્હી યુનિવર્સિટીના એલએલબી (LLB) ના વિદ્યાર્થી આશુતોષ પ્રતાપ, ભારતીય બંધારણને રાષ્ટ્રનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ માને છે. તેમણે સમજાવ્યું કે બંધારણ એ માત્ર કાયદાઓનો સંગ્રહ નથી; પરંતુ તે નક્કી કરે છે કે દેશનું શાસન કેવી રીતે ચાલશે, સરકારની જવાબદારીઓ શું હશે અને નાગરિકોના અધિકારો કયા હશે. તેમણે બંધારણને એક 'જીવંત દસ્તાવેજ' તરીકે વર્ણવ્યું, જેનો અર્થ એ છે કે સમાજ અને સમયની બદલાતી જરૂરિયાતો અનુસાર તેમાં ફેરફાર કે અનુકૂલન સાધી શકાય છે. 'શિક્ષણના અધિકાર'નું ઉદાહરણ આપતા તેમણે જણાવ્યું કે, 86અને ત્યારબાદ કલમ 21-A (Article 21A) હેઠળ શિક્ષણને મૂળભૂત અધિકાર તરીકે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું.
તેમણે વધુમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે બંધારણની એક મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે, અધિકારો આપવાની સાથે તે નાગરિકોની જવાબદારીઓ પણ નક્કી કરે છે. મૂળભૂત અધિકારો વ્યક્તિને સશક્ત બનાવે છે, મૂળભૂત ફરજો જવાબદાર નાગરિકત્વને પ્રોત્સાહન આપે છે, અને રાજ્યની નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો સરકારને જનકલ્યાણ માટે કામ કરવા માટેનું માળખું પૂરું પાડે છે. તેમણે નોંધ્યું કે કલમ 19 (Article 19) હેઠળ, વ્યક્તિઓને પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવાની અને પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરવા માટે શાંતિપૂર્ણ રીતે એકત્ર થવાની સ્વતંત્રતા છે—તેમણે કહ્યું કે, આ જ લોકશાહીની સુંદરતા છે.
જેમ જેમ ટેક્નોલોજી અને સમાજ વિકસતા જશે, તેમ તેમ બંધારણ સામે નવા પડકારો પણ આવશે. બંધારણના ભવિષ્ય પર વિચાર વ્યક્ત કરતા, આશુતોષ પ્રતાપે નોંધ્યું કે ટેકનોલોજી, શિક્ષણ અને લોકોની જરૂરિયાતોમાં ઝડપી ફેરફારો થવાની અપેક્ષા છે. પરિણામે, બંધારણ અને દેશના કાયદાઓનું અર્થઘટન અને વિકાસ એવી રીતે થવો જોઈએ જે બદલાતી પરિસ્થિતિઓ સાથે સુસંગત હોય. તેમણે જણાવ્યું કે, જ્યાં સંસદ કાયદા ઘડવા અને બંધારણમાં સુધારા કરવા માટે જવાબદાર છે, ત્યાં નાગરિકોના અધિકારોના રક્ષણની જરૂર હોય ત્યારે ન્યાયતંત્ર મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે ભવિષ્યમાં સંસદ, કારોબારી અને ન્યાયતંત્રની ભૂમિકાઓ વધુ મહત્વપૂર્ણ બનશે. આ સંસ્થાઓ વચ્ચે વધુ સારો સમન્વય બંધારણીય માળખાને વધુ મજબૂત બનાવી શકે છે.
બંધારણમાં સુધારો કરવો એ નબળાઈની નિશાની નથી, પરંતુ એક શક્તિ છે.
રોશન કુમારે સમજાવ્યું કે સમય જતાં બંધારણમાં વિકાસ અને પરિવર્તન આવવું અનિવાર્ય છે. તેમણે કહ્યું કે કોઈ પણ વ્યવસ્થા અનિશ્ચિત સમય સુધી સ્થિર રહી શકતી નથી; જેમ જેમ સામાજિક જરૂરિયાતો બદલાય છે, તેમ તેમ કાયદાઓમાં પણ તે મુજબ સુધારા કરવા જરૂરી બને છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે બંધારણમાં સુધારો કરવાનો અર્થ એ નથી કે તેને નષ્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે કે નબળું પાડવામાં આવી રહ્યું છે; ઉલટાનું, તેનો ઉદ્દેશ્ય બદલાતા સમય સાથે તાલ મિલાવવા માટે વ્યવસ્થાને વધુ સુધારવાનો છે.
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે બંધારણ એ રાષ્ટ્ર માટે માર્ગદર્શક દસ્તાવેજ છે, તેથી તેની મૂળ ભાવનાને સમજવી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. કોઈપણ સુધારાનો ઉદ્દેશ્ય લોકશાહી માળખાને મજબૂત કરવાનો અને નાગરિકોના હિતોનું રક્ષણ કરવાનો હોવો જોઈએ.