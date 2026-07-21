'આસારામના સ્વાસ્થ્યની તપાસ માટે મેડિકલ બોર્ડની રચના કરો': સુપ્રીમ કોર્ટે AIIMS ને નિર્દેશ આપ્યો
સુનાવણી દરમિયાન, સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કોર્ટને જણાવ્યું કે આસારામ ત્રણ મહિના પહેલા કાશી વિશ્વનાથ અને અયોધ્યાની મુલાકાતે ગયા હતા.
Published : July 21, 2026 at 3:16 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે AIIMSના ડિરેક્ટરને સ્વયંઘોષિત ધર્મગુરુ આસારામ બાપુના સ્વાસ્થ્યની તપાસ માટે એક મેડિકલ બોર્ડ બનાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો, જેમણે તબીબી કારણોસર વચગાળાના જામીન માટે કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે. આ મામલો ન્યાયાધીશ એમ.એમ. સુંદરેશ અને પી.બી. વરાલેની બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી માટે આવ્યો. બેન્ચે મેડિકલ બોર્ડને એક અઠવાડિયામાં તેનો રિપોર્ટ રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
આ પહેલા, 27 મેના રોજ, રાજસ્થાન હાઈકોર્ટે 2013ના સગીર પર બળાત્કાર કેસમાં 80 વર્ષથી વધુ ઉંમરના આસારામને સજા અને આજીવન કેદની સજાને સમર્થન આપ્યું હતું.
સુનાવણી દરમિયાન, સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કોર્ટને માહિતી આપી હતી કે માત્ર ત્રણ મહિના પહેલા, આસારામ બાપુ કાશી વિશ્વનાથ અને અયોધ્યા ગયા હતા. મહેતાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આસારામ બાપુને આ આધાર પર જામીન આપવામાં આવ્યા હતા કે તેઓ વનસ્પતિજન્ય સ્થિતિમાં હતા. મહેતાએ વધુમાં કહ્યું, "પરંતુ હવે તેઓ ફરતા રહે છે."
બેન્ચે સ્પષ્ટ કર્યું કે જ્યાં સુધી કોર્ટને ખાતરી ન થાય કે તબીબી કારણોસર તે વોરંટેડ છે ત્યાં સુધી તે નિયમિત જામીન આપશે નહીં. બેન્ચે કહ્યું કે તે મેડિકલ બોર્ડના રિપોર્ટની સમીક્ષા કરશે.
આસારામના વકીલે દલીલ કરી હતી કે અરજદારનો કેસ એઈમ્સના ડિરેક્ટરને મોકલી શકાય છે. વકીલે આગ્રહ કર્યો હતો કે ડિરેક્ટર સંપૂર્ણ તપાસ માટે ડોકટરોની એક ટીમ બનાવી શકે છે. વકીલે વધુમાં દલીલ કરી હતી કે ડોકટરો પછી આસારામને દર્દી તરીકે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા જોઈએ કે નહીં તે અંગે તેમનો અહેવાલ રજૂ કરી શકે છે.
હાઈકોર્ટે આ કેસમાં આસારામની દોષિત ઠેરવી હતી, પરંતુ તત્કાલીન ભારતીય દંડ સંહિતા (આઈપીસી) અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ કથિત ગેંગરેપ અને બાળક પર જાતીય હુમલો કરવાના આરોપોમાંથી તેમને મુક્ત કર્યા હતા. જો કે, હાઈકોર્ટે આઈપીસીની કલમ 376(2)(F) હેઠળ તેમની દોષિત ઠેરવી હતી, જે સગીર પર બળાત્કાર સાથે સંબંધિત છે, જેના કારણે ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી આજીવન કેદની સજાને યથાવત રાખી હતી.