CJPની ‘તિરંગા’ માર્ચ પહેલાં સેન્ટ્રલ પાર્ક બે દિવસ માટે બંધ; અન્ય સ્થળે પરવાનગી આપવા અંગે વિચારણા
કાઉન્સિલ દ્વારા સત્તાવાર આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા છે. પાર્ક બંધ રાખવા પાછળ સંપૂર્ણપણે વહીવટી કારણો જવાબદાર છે.
Published : October 16, 2026 at 8:43 AM IST
નવી દિલ્હી: નવી દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ (NDMC)એ રાજધાનીના હૃદય સમાન ગણાતા કનોટ પ્લેસમાં આવેલા સેન્ટ્રલ પાર્ક અંગે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેર સૂચના જાહેર કરી છે. વહીવટી કારણો ટાંકીને NDMCએ જાહેરાત કરી છે કે 16 અને 17 ઓક્ટોબરના રોજ આ પાર્ક સામાન્ય જનતા માટે સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે. આ અંગે કાઉન્સિલ દ્વારા સત્તાવાર આદેશો બહાર પાડવામાં આવ્યા છે.
‘કોકરોચ જનતા પાર્ટી’ (CJP) એ આ શુક્રવારે કનોટ પ્લેસના આ જ પાર્કમાં તિરંગો ફરકાવવાની યોજના જાહેર કરી છે. પક્ષના આ મક્કમ વલણ અને કાર્યક્રમની જાહેરાતને કારણે વહીવટી વર્તુળોમાં ભારે હલચલ મચી ગઈ છે.
16 अक्टूबर 2026 को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित प्रदर्शन के विषय में दिल्ली पुलिस के पक्ष को रखती सुश्री नेहा यादव , पुलिस उपायुक्त/PMMC #DPUpdates #ResponsibleSpeech #RespectIsNonNegotiable https://t.co/Jrr0he8dwT— Delhi Police (@DelhiPolice) October 15, 2026
વહીવટી કારણોનો ઉલ્લેખ
NDMC દ્વારા જાહેર કરાયેલી સૂચના મુજબ, પાર્ક બંધ રાખવા પાછળ સંપૂર્ણપણે વહીવટી કારણો છે. જોકે આદેશમાં સુરક્ષા સંબંધિત ચિંતાઓ કે કોઈ ચોક્કસ કાર્યક્રમનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી, પરંતુ આ બે દિવસો દરમિયાન પાર્કમાં લોકોના પ્રવેશ પર સખત પ્રતિબંધ રહેશે. આ પ્રતિબંધને કારણે કનોટ પ્લેસની મુલાકાત લેતા પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિક મુલાકાતીઓ નિરાશ થઈ શકે છે, જેઓ અવારનવાર અહીં સાંજની લટાર મારવા કે આરામદાયક સમય વિતાવવા માટે આવે છે.
રાજકીય તણાવની શક્યતા
NDMCએ વહીવટી કારણોસર પાર્ક બંધ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે, પરંતુ ‘કોકરોચ જનતા પાર્ટી’ની તિરંગો ફરકાવવાની યોજનાએ વહીવટીતંત્રના પડકારોમાં વધારો કર્યો છે. રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે જો પાર્ક બંધ હોવા છતાં પક્ષ પોતાની યોજના પર અડગ રહે છે, તો કનોટ પ્લેસ વિસ્તારમાં પોલીસ અને સુરક્ષા દળોએ વધુ સતર્ક રહેવું પડી શકે છે.
કાયદો અને વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સ્થાનિક પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓ પરિસ્થિતિ પર ચાંપતી નજર રાખી રહી છે. NDMCના આદેશ બાદ કનોટ પ્લેસની મુલાકાત લેનારાઓને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ 16 અને 17 ઓક્ટોબરે સેન્ટ્રલ પાર્કમાં જવાની યોજના રદ કરે, કારણ કે આ સમયગાળા દરમિયાન પાર્કમાં પ્રવેશ પર સખત પ્રતિબંધ રહેશે.
આ પણ વાંચોઃ