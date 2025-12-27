ETV Bharat / bharat

કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિની આજે બેઠક, "જી રામ જી" કાયદા સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર કરાશે ચર્ચા

કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિની આ બેઠકમાં આગામી વર્ષની ચૂંટણીઓ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. MGNREGA

કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિની આજે બેઠક
કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિની આજે બેઠક (Source x)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 27, 2025 at 10:26 AM IST

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિની આજે, શનિવારે બેઠક મળી રહી છે. પાર્ટીના તમામ વરિષ્ઠ નેતાઓ અને કાર્યકરો આ બેઠકમાં હાજરી આપશે. અહેવાલો અનુસાર, આ બેઠકમાં વર્તમાન રાજકીય પરિસ્થિતિ અને સરકાર સામે પાર્ટીના કાર્ય યોજના પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. મનરેગાનું સ્થાન લેનારા નવા કાયદા, વીબી 'જી રામ જી' સામે પણ રણનીતિ ઘડવામાં આવશે. કોંગ્રેસ આ નવા કાયદા સામે દેશભરમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરશે.

કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિ (CWC)ની બેઠકમાં કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્યો કર્ણાટક, તેલંગાણા અને હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રીઓ તેમજ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિઓ (PCC)ના પ્રમુખો હાજરી આપશે. બિહાર ચૂંટણીમાં હાર પછી CWCની આ પહેલી બેઠક હશે. આ બેઠક એટલા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે, તે 2026 માં આસામ, કેરળ, પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ અને પુડુચેરીમાં યોજાનારી વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા મળી રહી છે, જ્યાં રણનીતિ પર ચર્ચા થવાની અપેક્ષા છે.

આવી સ્થિતિમાં, વિપક્ષી પક્ષ મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી અધિનિયમ, 2005 (મનરેગા) ને રદ કરવા માટે સરકાર સામે આંદોલન કરવાની પોતાની યોજનાઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપે તેવી અપેક્ષા છે. વિકાસશીલ ભારત - રોજગાર અને આજીવિકા મિશન (ગ્રામીણ) બિલ, જે યુપીએ-યુગના મનરેગાનું સ્થાન લે છે, તે 2025 માં સંસદના તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલા ચોમાસુ સત્રમાં પસાર થયું હતું, અને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પણ તેને પોતાની સંમતિ આપી છે.

કોંગ્રેસ અને અન્ય વિપક્ષી પક્ષોએ મનરેગાના સ્થાને નવા કાયદાનો સખત વિરોધ કર્યો છે, તેને મહાત્મા ગાંધીનું અપમાન ગણાવ્યું છે. કારણ કે તેમનું નામ કાઢી નાખવામાં આવ્યું છે. નવો કાયદો કાયદેસર રીતે દરેક ગ્રામીણ પરિવારને નાણાકીય વર્ષમાં 125 દિવસના વેતન રોજગારની ખાતરી આપે છે જેનો વૃદ્ધ સભ્ય અકુશળ કામ કરવા તૈયાર હોય. જો કે, કેન્દ્રીય યોજનાને બદલે, નવો કાયદો કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોને યોજનાના ભંડોળને 60:40 ના ગુણોત્તરમાં વહેંચવાની જોગવાઈ કરે છે.

રાજ્યોએ VB-G RAMG કાયદો લાગુ થયાના છ મહિનાની અંદર નવા કાયદાની જોગવાઈઓ હેઠળ એક યોજના વિકસાવવી આવશ્યક છે.

