તમિલનાડુમાં વિજયની TVKને સમર્થન આપશે કોંગ્રેસ, જાણો સત્તાના નવા સમીકરણ
તમિલનાડુ કોંગ્રેસે રાજ્યમાં સેક્યુલર સરકાર બનાવવા માટે TVKના નેતા વિજયને ટેકો આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે
Published : May 6, 2026 at 10:52 AM IST
નવી દિલ્હી: તમિલનાડુ કોંગ્રેસે રાજ્યમાં સેક્યુલર સરકાર બનાવવા માટે TVKના નેતા વિજયને ટેકો આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. PTIના સૂત્રોના હવાલાથી જણાવાયુ કે તમિલગા વેત્રી કઝગમ (TVK)ને સમર્થન આપવાનો નિર્ણય મંગળવાર મોડી રાત્રે તમિલનાડુ કોંગ્રેસની પોલિટિકલ અફેર્સ કમિટી (PAC)એ એક ઇમરજન્સી મીટિંગમાં કર્યો હતો.
પાર્ટીના તમિલનાડુના AICC પ્રભારી ગિરીશ ચોડણકરે TVKને સમર્થન આપવાનો નિર્ણય લેવા માટે સમિતિની બેઠક બોલાવી હતી. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આ બેઠક ઝૂમ પર યોજાઇ હતી અને સીનિયર સભ્યોએ એક્ટરમાંથી નેતા બનેલા વિજયને સમર્થન આપ્યુ હતું, જેમની પાર્ટીએ આ વર્ષે પોતાની પ્રથમ ચૂંટણીમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે.
TVK President Thiru Vijay has requested the Indian National Congress for support to form a Government in Tamil Nadu. He has spoken about drawing inspiration from Perumthalaivar Kamaraj as well, in his political mission.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) May 5, 2026
સૂત્રોએ કન્ફર્મ કર્યું છે કે તમિલનાડુ કોંગ્રેસની PACએ સર્વાનુમતે TVK નેતા થિરૂ વિજયને તમિલનાડુમાં સેક્યુલર સરકાર બનાવવા માટે સમર્થન આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ પહેલા કોંગ્રેસે દાવો કર્યો કે વિજયે રાજ્યમાં સરકાર બનાવવા માટે તેનું સમર્થન માંગ્યયુ હતું અને જણાવ્યું કે તેની લીડરશિપે રાજ્યને રાજ્યની લાગણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ બાબતે અંતિમ નિર્ણય લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
DMK સાથે મળીને વિધાનસભા ચૂંટણી લડનારી પાર્ટીએ કહ્યું કે દક્ષિણ રાજ્યમાં સેક્યુલર સરકાર માટે જનાદેશ છે અને તે કોઇ પણ રીતે ભાજપ અને તેના પ્રોક્સીઓને તમિલનાડુ સરકાર ચલાવવા દેવા માંગતા નથી. કોંગ્રેસના મોટા નેતાઓએ મંગળવાર સાંજે પાર્ટીના પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના ઘરે એક બેઠક કરી હતી જેમાં લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને તમિલનાડુના ઇન્ચાર્જ ગિરીશ ચાંડણકર સહિત બીજા લોકો સામેલ થયા હતા. બેઠક બાદ મીડિયા સાથે વાત કરતા કોંગ્રેસના જનરલ સેક્રેટરી, ઓર્ગેનાઇઝેશન, કેસી વેણુગોપાલે કહ્યું કે પાર્ટી લીડરશિપે દક્ષિણ રાજ્યમાં ચૂંટણી બાદની પરિસ્થિતિ પર ચર્ચા કરી હતી.
તેમણે કહ્યું, "TVKના પ્રમુખ થિરૂ વિજયે તમિલનાડુમાં સરકાર બનાવવા માટે કોંગ્રેસનું સમર્થન માગ્યું છે." કોંગ્રેસનું સ્પષ્ટ માનવું છે કે તમિલનાડુમાં એક સેક્યુલર સરકાર માટે જનાદેશ છે જે બંધારણની સંપૂર્ણ રક્ષા કરવા માટે કમિટેડ છે. કોંગ્રેસનો પાક્કો ઇરાદો છે કે ભાજપ અને તેના એજન્ટ કોઇ પણ રીતે તમિલનાડુની સરકાર ના ચલાવે.
My sincere thanks to the Honorable Leader of the Opposition in the Lok Sabha for the call and kind wishes! We shall remain committed to excellence in public service, and preserving the cultural ethos of our state which requires collective cooperation. Beyond politics, we shall… https://t.co/dohAfUSq0e— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) May 5, 2026
વેણુગોપાલે જણાવ્યુ કે, કોંગ્રેસના નેતૃત્ત્વએ તમિલનાડુ કોંગ્રેસ કમિટી (TNCC)ને ચૂંટણી પરિણામોમાં રાજ્યની ભાવનાઓને ધ્યાનમાં રાખતા થિરૂ વિજયની ભલામણ પર અંતિમ નિર્ણય લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આ પહેલા TVK વિજયે X પર એક પોસ્ટમાં રાહુલ ગાંધીનો આભાર માનતા લખ્યુ હતું, 'લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાને કોલ અને શુભકામનાઓ માટે આભાર. અમે પબ્લિક સર્વિસમાં સારૂ કામ કરવા અને પોતાના રાજ્યના કલ્ચરલ માહોલ બનાવી રાખવા માટે કમિટેડ રહીશું, જેના માટે મળીને કામ કરવાની જરૂર છે. રાજકારણથી આગળ વધીને અમે તમિલનાડુના લોકોના કલ્યાણને પ્રાથમિકતા આપીશું.
રાહુલ ગાંધીએ સોમવારે વિજય સાથે વાત કરી હતી અને TVKના શાનદાર પરિણામ પર શુભકામના પાઠવી હતી. તેમમે કહ્યું કે આ જનાદેશ યુવાઓના ઉભરતા અવાજને દર્શાવે છે, જેને નજરઅંદાજ ના કરી શકાય. રાહુલ ગાંધીએ X પર લખ્યુ, 'હું ફરી કહેવા માંગુ છું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી તમિલનાડુના લોકોની રક્ષા અને સેવા કરતી રહેશે.' મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે તમિલનાડુમાં કોંગ્રેસે 5 બેઠક જીતી છે.
વિજયની TVKએ 234 બેઠક ધરાવતી વિધાનસભામાં 108 બેઠક જીતી છે. સરળ બહુમતી સાથે સરકાર બનાવવા માટે વિજયને 10 ધારાસભ્યોના સમર્થનની જરૂર છે. કોંગ્રેસે પાંચ બેઠક જીતી છે જ્યારે પટ્ટાલી મક્કલ કાચી (PMK)એ ચાર બેઠક જીતી છે. CPI અને CPI (M)ને 2-2 બેઠક મળી છે.
સત્તા પર અત્યાર સુધી રહેલી દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (DMK)એ 59 બેઠકો જીતી હતી જ્યારે ઓલ ઇન્ડિયા અન્ના દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (AIADMK)એ 47 બેઠકો જીતી હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)એ ફક્ત એક બેઠક જીતી હતી, જ્યારે દેસિયા મુરપોક્કુ દ્રવિડ કઝગમ (DMDK) અને અમ્મા મક્કલ મુનેત્ર કઝગમ (AMMK) એક-એક બેઠક જીતી હતી, જ્યારે VCKએ બે બેઠક જીતી હતી. કોંગ્રેસે DMK સાથે ગઠબંધનમાં વિધાનસભા ચૂંટણી લડી હતી, જ્યારે ભાજપે AIADMK સાથે ગઠબંધન કર્યું હતું.