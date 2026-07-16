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રામ મંદિર, પેપર લીક અને ઇથેનોલના મુદ્દાઓ પર કોંગ્રેસ સરકારને ઘેરશે; ચોમાસુ સત્ર માટે એજન્ડા નક્કી

સંસદના ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન પેપર લીક અને રામ મંદિર માટે પ્રસાદની કથિત ચોરી સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર કોંગ્રેસ કેન્દ્ર સરકારને ઘેરશે.

કોંગ્રેસે ચોમાસુ સત્ર માટેની તેની રણનીતિ અંગે એક બેઠક યોજી.
કોંગ્રેસે ચોમાસુ સત્ર માટેની તેની રણનીતિ અંગે એક બેઠક યોજી. (X @kharge)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 3:39 PM IST

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નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ગુરુવારે સંસદના આગામી ચોમાસુ સત્રમાં શિક્ષણ પ્રણાલીમાં અનિયમિતતા, પેપર લીક, રામ મંદિરના પ્રસાદની કથિત ચોરી, ઇથેનોલ, સીમાંકન અને અન્ય ઘણા મુદ્દાઓ પર કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી જવાબો માંગવાનો નિર્ણય લીધો છે.

પાર્ટીએ એમ પણ કહ્યું કે તે વિદેશ નીતિ ઉપરાંત અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, અન્ય પછાત વર્ગો (OBC) અને લઘુમતીઓના અધિકારો સાથે સંબંધિત મુદ્દાઓને પ્રકાશિત કરશે.

આ સંદર્ભમાં, પાર્ટીની સંસદીય રણનીતિને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષ (CPP) ના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીના નિવાસસ્થાન 10, જનપથ ખાતે એક બેઠક યોજાઈ હતી.

કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે ઉપરાંત, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી, સંગઠન મહાસચિવ કે.સી. વેણુગોપાલ અને રાજ્યસભામાં કોંગ્રેસના મુખ્ય સૈનિક જયરામ રમેશ સહિત અનેક વરિષ્ઠ નેતાઓ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા.

બેઠક બાદ, કોંગ્રેસ પ્રમુખ ખડગેએ X પર પોસ્ટ કરી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે "દાન ચોરી, વિશ્વાસઘાત, પ્રશ્નપત્ર લીક, અને શિક્ષણ પ્રણાલીનું વ્યવસ્થિત પતન, સંસ્થાઓ પર કબજો, રાજકીય પક્ષોનું વિભાજન, અસંખ્ય કૌભાંડો અને ભ્રષ્ટાચારના આરોપો, કમર તોડનાર ફુગાવો, વિદેશ નીતિની નિષ્ફળતાઓ અને વ્યૂહાત્મક ભૂલો, 3.5 કરોડ વાહન માલિકો પર ઇથેનોલ મિશ્રણ લાદવું, બેકાબૂ વનનાબૂદી અને SC, ST, OBC અને લઘુમતીઓના અધિકારો પર સતત હુમલો" એ મુખ્ય મુદ્દાઓ છે જેના પર કોંગ્રેસ ચોમાસા સત્ર દરમિયાન મોદી સરકાર પાસેથી જવાબો માંગશે.

કોંગ્રેસ પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષની બેઠકમાં લોકોના જીવન અને ભવિષ્યને લગતા મુદ્દાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બેઠકમાં સંસદમાં વિરોધ પક્ષો સાથે સંકલન, વિવિધ મુદ્દાઓ પર સરકારને ઘેરવાની વ્યૂહરચના અને ગૃહમાં પાર્ટીની પ્રાથમિકતાઓ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

સંસદનું ચોમાસુ સત્ર 20 જુલાઈથી શરૂ થવાની ધારણા છે અને 13 ઓગસ્ટ સુધી ચાલુ રહેવાની ધારણા છે. સત્ર શરૂ થાય તે પહેલાં, સોમવારે વિપક્ષી ગઠબંધન 'ભારત' ની બેઠક પણ પ્રસ્તાવિત છે, જ્યારે સરકારે રવિવારે સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવી છે.

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MONSOON SESSION
PARLIAMENT LEGISLATION
SONIA GANDHI
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