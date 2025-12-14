'વોટ ચોરી' વિરુદ્ધ કોંગ્રેસનો હલ્લાબોલ: રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું-ભાજપ-RSSને સત્તા પરથી હટાવવાના છે...

ETV Bharat / bharat

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ રવિવારે ચૂંટણીમાં કથિત 'મત ચોરી' અંગે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર પ્રહારો કર્યા. કોંગ્રેસના નેતાએ ભારતના ચૂંટણી પંચ પર "ભાજપના ઈશારે કામ કરવા"નો પણ આરોપ લગાવ્યો.

રાજધાની દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં કોંગ્રેસના 'વોટ ચોર ગદ્દી છોડો' કાર્યક્રમમાં રાહુલ ગાંધી બોલી રહ્યા હતા. રેલીમાં કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, સોનિયા ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા સહિત પાર્ટીના ટોચના નેતાઓએ હાજરી આપી હતી.

શરૂઆતમાં, રાહુલ ગાંધીએ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના નેતા મોહન ભાગવત પર અંદમાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં તેમના નિવેદન પર પ્રહારો કર્યા.

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "મોહન ભાગવતે કહ્યું છે કે દુનિયા સત્યને નહીં, પણ શક્તિને જુએ છે. જેની પાસે સત્તા છે તેને ઓળખવામાં આવી રહી છે. આ ભાગવતની માનસિકતા અને RSS વિચારધારા છે, જે સત્યની વિરુદ્ધ છે. અમારી વિચારધારા સત્ય માટે છે."

ચૂંટણીમાં કથિત મત ચોરી અંગે ભાજપ અને ભારતના ચૂંટણી પંચ પર હુમલો કરતા, રાહુલ ગાંધીએ તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા બિહારમાં 75 લાખ મહિલાઓને 10,000 રૂપિયાના ટ્રાન્સફર પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો, જેમાં NDAએ શાનદાર જીત નોંધાવી હતી.

તેમણે કહ્યું, "ચૂંટણી સમયે મતદારોને 10000 રૂપિયા આપવામાં આવ્યા હતા, તેમના CEC જ્ઞાનેશ કુમાર અને ચૂંટણી કમિશનર ડૉ. સુખબીર સિંહ સંધુ અને ડૉ. વિવેક જોશી ભાજપ સાથે સાંઠગાંઠ કરી રહ્યા છે. તમે તેમને શક્ય તેટલી મુક્તિ આપી શકો છો."

ગાંધીએ કહ્યું કે, પીએમ મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની સરકારે કેન્દ્રીય ચૂંટણી પેનલને સજાથી મુક્તિ આપવા માટે કાયદામાં પણ ફેરફાર કર્યા છે. ગાંધીએ કહ્યું, "ભૂલશો નહીં, તમે દેશના ચૂંટણી પંચ છો, પીએમ નહીં, એકવાર અમે સત્તામાં પાછા આવીશું, તો અમે કાયદો બદલીશું અને તમારી સામે પાછલી અસરથી કાર્યવાહી કરીશું, તમે જૂઠાણાનો પક્ષ લઈ રહ્યા છો."

કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું કે "દેશમાં સત્ય અને જૂઠાણા વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે". "અમારી વિચારધારા હિન્દુસ્તાન અને હિન્દુ ધર્મની વિચારધારા છે. આ સત્ય અને જૂઠાણા વચ્ચેનું યુદ્ધ છે. હું તમને આ તબક્કે કહું છું કે અમે પીએમ મોદી અને અમિત શાહને સત્યથી ગાદી પરથી ઉતારીશું કારણ કે તેઓ મત ચોરીમાં સંડોવાયેલા છે."

