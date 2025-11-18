કોંગ્રેસ SIR સામે આક્રમક વલણ અપનાવશે, ડિસેમ્બરમાં દિલ્હીમાં રેલી કરશે
1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થતા સંસદના શિયાળુ સત્રમાં વિપક્ષી પક્ષો એક થશે અને SIR મુદ્દો ઉઠાવશે.
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસે નવ રાજ્યો અને ત્રણ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં હાથ ધરવામાં આવી રહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) સામે આક્રમક વલણ અપનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. પાર્ટી મતદાર યાદી સુધારણાને લોકશાહી માટે ખતરો અને ચૂંટણી પંચની વિશ્વસનીયતાની કસોટી તરીકે દર્શાવશે. આ યોજનાના ભાગ રૂપે, કોંગ્રેસ ડિસેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં દિલ્હીમાં SIR સામે એક મોટી રેલી કરશે અને 1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થતા સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન પણ આ મુદ્દો ઉઠાવશે.
દિલ્હી રેલી કોંગ્રેસ માટે શક્તિ પ્રદર્શન હશે, જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)નો ઇન્ડિયા બ્લોક સંસદમાં SIR સામે સંયુક્ત વિરોધ કરશે. લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, નવ રાજ્યો અને ત્રણ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના વરિષ્ઠ નેતાઓ સાથે, પાર્ટીની મતદાર યાદી સુધારણા વ્યૂહરચનાની સમીક્ષા કરશે.
રાહુલ ગાંધીએ પક્ષના નેતાઓને સતર્ક રહેવા વિનંતી કરી
સત્ર દરમિયાન, રાહુલ ગાંધીએ પક્ષના નેતાઓને ચાલુ SIR દરમિયાન સતર્ક રહેવા વિનંતી કરી. તેમણે ઉપસ્થિતોને જણાવ્યું કે વિવાદાસ્પદ મતદાર યાદી સુધારણાનો હેતુ મતદારોને લક્ષિત રીતે દૂર કરવાનો છે.
પક્ષના આંતરિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ચર્ચામાં ચૂંટણી પંચ દ્વારા SIR ના ઉતાવળિયા અમલીકરણ અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી, જ્યારે વધુ સમય આપવો જોઈતો હતો. વધુમાં, ત્રણ રાજ્યો - રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને કેરળ - માં બૂથ-સ્તરના અધિકારીઓ અધિકારીઓના દબાણને કારણે મૃત્યુ પામ્યા.
SIR બિહારમાં શરૂ થયું
વિવાદિત SIR જૂનમાં બિહારમાં શરૂ થયું અને કુલ 79 મિલિયન મતદારોમાંથી 4.7 મિલિયન મતદારોના નામ દૂર કરવામાં આવ્યા, જે ઇન્ડિયા બ્લોકનો આરોપ છે કે અસ્તવ્યસ્ત પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. SIR ના બીજા તબક્કામાં 9 રાજ્યો - છત્તીસગઢ, ગોવા, ગુજરાત, કેરળ, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, તમિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળ - અને 3 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો - આંદામાન અને નિકોબાર, લક્ષદ્વીપ અને પુડુચેરીના આશરે 510 મિલિયન મતદારોને આવરી લેવામાં આવશે, જે 321 જિલ્લાઓ અને 1,843 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં ફેલાયેલા છે.
આંદામાન અને નિકોબાર એકમના AICC પ્રભારી, મણિકમ ટાગોરે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "અમારા નેતા રાહુલ ગાંધીએ મતદાર યાદીની અખંડિતતાનું રક્ષણ કરવા માટે સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન આપ્યું છે. કોંગ્રેસ દરેક સાચા મતદારને સુરક્ષિત રાખવા માટે સતર્ક અને સક્રિય રહેશે."
આ હાંસલ કરવા માટે, 9 રાજ્યો અને 3 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં કોંગ્રેસના બૂથ-સ્તરના એજન્ટોને SIR પ્રક્રિયામાં નોંધણી કરાવવા માટે મતદારોને એકત્ર કરવા માટે તાલીમ આપવામાં આવશે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે કોઈ પણ સાચા નામ દૂર ન થાય અને કોઈ ખોટા નામ ઉમેરવામાં ન આવે.
મહારાષ્ટ્રના પ્રભારી AICC સચિવ બીએમ સંદીપે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "SIR દ્વારા વ્યાપકપણે મત ચોરી થઈ રહી છે. આ જ કારણ છે કે ભારે દબાણ લાવવામાં આવી રહ્યું છે, અને આ જ કારણ છે કે ત્રણ BLO એ આત્મહત્યા કરી છે: રાજસ્થાનમાં મુકેશ જાંગીડ, કેરળમાં અનીશ જ્યોર્જ અને મધ્યપ્રદેશમાં ઉદયભાન સિંઘર. આ કેવા પ્રકારનું ઘાતક પગલું છે?"
સંદીપના મતે, દિલ્હી રેલીનો હેતુ SIR ની ખામીઓને ઉજાગર કરવાનો અને તેની સામે રાષ્ટ્રવ્યાપી જાગૃતિ લાવવાનો રહેશે. કોંગ્રેસ એમ પણ કહેશે કે SIR ચૂંટણી પંચ માટે નાગરિકોને ખાતરી આપવાની તક હશે કે તે એક નિષ્પક્ષ બંધારણીય સંસ્થા છે.
SIR મુદ્દો સંસદમાં ગુંજશે
તમિલનાડુના પ્રભારી AICC સચિવ સૂરજ હેગડેએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "આ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. જો સાચા મતદારોના નામ ઉતાવળમાં દૂર કરવામાં આવે છે, તો તે આપણી લોકશાહી વ્યવસ્થા માટે એક પડકાર છે. SIR મુદ્દો સંસદમાં પણ ગુંજશે. ચૂંટણી પંચે દર્શાવવું જોઈએ કે તે ભાજપના પડછાયા હેઠળ કામ કરી રહ્યું નથી અને તેને ભારતના લોકો પ્રત્યેની તેની બંધારણીય શપથ અને વફાદારી યાદ છે, કોઈ શાસક પક્ષ પ્રત્યે નહીં."
તેમણે ઉમેર્યું, "હવે તેમણે આસામમાં પણ મતદાર યાદીમાં વિશેષ સુધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે. નામ બદલવાની આ સમગ્ર પ્રક્રિયાનો હેતુ ફક્ત એક જ છે: ભાજપના હરીફોને નુકસાન પહોંચાડવાનો."
ઇન્ડિયા બ્લોક માને છે કે SIR એ બિહાર ચૂંટણીમાં વિપક્ષને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું અને કેરળ, તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં પક્ષોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, જ્યાં 2026 ની રાજ્ય ચૂંટણીમાં અનુક્રમે ડાબેરી પક્ષો, DMK અને TMC સત્તામાં છે.
કોંગ્રેસના લોકસભા સાંસદ પ્રણિતી શિંદેએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "ચોક્કસપણે, SIR એ શિયાળુ સત્ર દરમિયાન ઇન્ડિયા બ્લોક દ્વારા ઉઠાવવામાં આવતા મુદ્દાઓમાંનો એક હશે. અમારા નેતાઓ અને સાથી પક્ષો મહારાષ્ટ્ર ચૂંટણીમાં મત ચોરીનો પર્દાફાશ કરી ચૂક્યા છે. ભાજપ SIR પ્રક્રિયાને હથિયાર બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે."
