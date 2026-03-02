"અમારા નેતાઓ રડતા નથી... તેઓ ભાજપનો સામનો કરે છે," કોંગ્રેસે કેજરીવાલ પર વળતો પ્રહાર કર્યો
કોંગ્રેસના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ભાજપના ઇશારે કેજરીવાલને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેથી 2027ની ગોવા, ગુજરાત અને પંજાબની ચૂંટણીમાં ફાયદો મેળવી શકાય.
Published : March 2, 2026 at 1:47 PM IST
નવી દિલ્હી : આમ આદમી પાર્ટી (AAP) દ્વારા અરવિંદ કેજરીવાલને સંભવિત વડા પ્રધાનપદના ઉમેદવાર તરીકે રજૂ કરવામાં આવતા કોંગ્રેસને ખુશી થઈ નહીં, જોકે દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાનને થોડા દિવસો પહેલા ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં કોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા.
કોંગ્રેસે કેજરીવાલના નિર્દોષ છૂટવાના નિર્ણયને પંજાબ, ગોવા અને ગુજરાતમાં 2027માં યોજાનારી વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા દેશની સૌથી જૂની પાર્ટીને નુકસાન પહોંચાડવા માટે AAP અને BJP વચ્ચે ફિક્સ મેચ ગણાવી હતી.
2022માં, ભાજપ ગુજરાત અને ગોવાની ચૂંટણી જીતવામાં સફળ રહ્યું, પરંતુ પંજાબમાં AAP એ કોંગ્રેસનું સ્થાન લીધું. 2013માં, કેજરીવાલે ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દા પર કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી શીલા દીક્ષિતને હરાવ્યા અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી બન્યા.
અગાઉ, કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો હતો કે ગુજરાત અને ગોવામાં AAPની હાજરીએ વિપક્ષી મતોનું વિભાજન કરીને સૌથી જૂની પાર્ટીને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. 2022ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, AAP એ કોંગ્રેસ પાસેથી 13 ટકા મત અને 5 બેઠકો છીનવી લીધી હતી, જ્યારે કોંગ્રેસે 182માંથી માત્ર 17 બેઠકો જીતી હતી.
થોડા દિવસો પહેલા, દિલ્હીની એક કોર્ટે કેજરીવાલ અને તેમના પક્ષના અન્ય વરિષ્ઠ નેતાઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા, ત્યારબાદ તરત જ કોંગ્રેસે AAP પર 'ભાજપની B ટીમ' હોવાનો આરોપ ફરીથી લગાવ્યો હતો.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, કથિત દારૂ કૌભાંડ, જે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને દ્વારા સતત ઉઠાવવામાં આવ્યું હતું, તેના કારણે 2025ની દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં AAPનો પરાજય થયો અને 25 વર્ષથી વધુ સમય પછી ભાજપને દિલ્હીમાં સરકાર બનાવવાની તક મળી.
કોંગ્રેસ AAPથી નારાજ હતી કારણ કે કેજરીવાલે, તેમના નિર્દોષ છૂટ્યા પછી તરત જ, તેમના અગાઉના ભ્રષ્ટાચારના આરોપો પર કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ વડા સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીને નિશાન બનાવવાનું શરૂ કર્યું.
કોંગ્રેસના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે કેજરીવાલ જેલમાં હતા, ત્યારે સોનિયા ગાંધી તેમની પત્ની સુનીતા સાથે એકતા દર્શાવવા માટે દિલ્હીમાં વિપક્ષની રેલીમાં જોડાયા હતા, પરંતુ આભારી થવાને બદલે, ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી તેમના નાના રાજકીય ખેલ તરફ પાછા ફર્યા.
કોંગ્રેસના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે રાહુલ ગાંધીએ 2023 માં NDA નો સામનો કરવા માટે ઇન્ડિયા બ્લોકની રચના કરી હતી, ત્યારે કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ AAP ને વિપક્ષી ગઠબંધનમાં સામેલ કરવામાં ભૂમિકા ભજવી હતી. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે નિર્દોષ જાહેર થયા પછી ટીવી કેમેરા સામે રડનારા કેજરીવાલને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી શીલા દીક્ષિત, ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન મનમોહન સિંહ અને ગાંધી પરિવાર પર અગાઉ લગાવેલા આરોપો માટે પસ્તાવો વ્યક્ત કરવો જોઈતો હતો, જે સાબિત થઈ શક્યા ન હતા.
દિલ્હી કોંગ્રેસના પ્રમુખ દેવેન્દ્ર યાદવે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "તેમને ગાંધી પરિવારને નિશાન બનાવવાનો કોઈ અધિકાર નથી, જેમણે કેજરીવાલને જેલવાસ દરમિયાન ટેકો આપ્યો હતો. તેમની નિર્દોષતા એક નિશ્ચિત મેચ છે. લોકોને ચૂંટણી લાભ માટે કેન્દ્રીય એજન્સીઓનો ઉપયોગ કરવાની ભાજપની રમત વિશે ખબર પડી ગઈ છે. તમિલનાડુની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને નિશાન બનાવવા માટે અમારા વરિષ્ઠ નેતા પી. ચિદમ્બરમ સામેની તપાસ ફરીથી ખોલવામાં આવી છે. ગુજરાત, ગોવા અને પંજાબની ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને પુરાવાના અભાવે અરવિંદ કેજરીવાલને દારૂ કૌભાંડમાં નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. પરંતુ સર્વોચ્ચ અદાલત જનતાની અદાલત છે, જ્યાં કેજરીવાલ પહેલાથી જ દોષિત સાબિત થઈ ચૂક્યા છે. ભ્રષ્ટાચારના ગંભીર આરોપો હોવા છતાં, તેઓ જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે."
કોંગ્રેસના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે 2025 ની દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ સામે હાર્યા બાદ, કેજરીવાલ પોતાનો મોટાભાગનો સમય પંજાબમાં મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનની AAP સરકારનો બચાવ કરવામાં વિતાવી રહ્યા છે. સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે શનિવારે બરનાલામાં એક રેલીમાં કોંગ્રેસ પ્રમુખ ખડગે અને રાહુલ ગાંધી દ્વારા AAP સરકાર પર કરવામાં આવેલા હુમલાઓથી ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ગભરાઈ ગયા હતા. ખડગેએ કેજરીવાલ પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે તેમને રડવાની કોઈ જરૂર નથી, અને જો તેઓ નિર્દોષ હોત, તો લોકો તે મુજબ જવાબ આપશે.
કોંગ્રેસના અધિકારી ચંદન યાદવે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "ભાજપના વિચ-હન્ટ (વિરોધીઓને જાણી જોઈને હેરાન કરવા) હેઠળ અમારા નેતા વિરુદ્ધ લગભગ 32 કેસ નોંધાયા છે, પરંતુ તેઓ ક્યારેય કેજરીવાલની જેમ રડ્યા નથી. અમારા નેતા એક યોદ્ધા છે અને દરેક મુશ્કેલી છતાં ભાજપનો સામનો કરે છે."
તેમણે કહ્યું, "જ્યારે કેજરીવાલ જેલમાં ગયા, ત્યારે સમગ્ર કોંગ્રેસ અને ગાંધી પરિવાર તેમની પત્ની સુનિતાની સાથે ઉભા હતા. હવે, જ્યારે તેમને ભ્રષ્ટાચારના આરોપોમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે AAP એ જ ગાંધી પરિવાર વિરુદ્ધ ઝેર ઓક્યું છે. તેઓ સમજી શકતા નથી કે અમારા નેતાઓએ ક્યારેય કોઈ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી, વડા પ્રધાન કે મંત્રી પદ સંભાળ્યું નથી, તેથી તેમના પર કોઈ ભ્રષ્ટાચારના આરોપો લગાવી શકાય નહીં. ભાજપે અમારા નેતાઓ વિરુદ્ધ ખોટા કેસ દાખલ કર્યા પરંતુ તેઓ નિષ્ફળ ગયા. ટ્રાયલ ચાલી રહી છે. AAPના નિવેદનો દર્શાવે છે કે તે ભાજપને મદદ કરતી વખતે કોંગ્રેસ વિરુદ્ધ લડે છે, અને તેથી જ તેના નેતાઓને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા."
કોંગ્રેસના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં, કેજરીવાલ પણ તેમની પાર્ટીને પુનર્જીવિત કરવા માટે ગુજરાતની મુલાકાત લઈ રહ્યા હતા, પરંતુ 2027 ની ચૂંટણીમાં AAP ની ખાસ અસર નહીં પડે.
આ પણ વાંચો...