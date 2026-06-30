રામ મંદિર દાન ચોરી: કોંગ્રેસનો PM મોદી પર પ્રહારો, સુપ્રિયા શ્રીનેતે કહ્યું- 'ભક્તોની માફી માંગે પ્રધાનમંત્રી'
રામ મંદિરમાં દાન ચોરી મામલામાં કોંગ્રેસે PM મોદીને મૌન તોડવા અને ભક્તોની માફી માંગવા કહ્યું. સંતુ દાસનો અહેવાલ.
Published : June 30, 2026 at 8:10 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસે માંગ કરી છે કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉત્તર પ્રદેશના અયોધ્યામાં રામ મંદિર માટે આપવામાં આવેલા દાનના કથિત ગેરરીતિ (કૌભાંડ) અંગે પોતાનું મૌન તોડે. મંગળવારે પાર્ટી કાર્યાલયમાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, કોંગ્રેસના પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનાતે જણાવ્યું હતું કે, ભાજપના સભ્યોએ ભક્તોના પૈસાની ઉચાપત કરી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, અયોધ્યામાં રામ મંદિરને મળેલા દાનની ચોરી થઈ છે, તેને ગંભીર પાપ ગણાવ્યું છે.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધતા તેમણે કહ્યું હતું કે, "રામ મંદિરના ભૂમિ પૂજનથી લઈને તેની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સુધીની દરેક વસ્તુનું નિરીક્ષણ કરનારા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ દાનની ચોરી વિશે એક પણ શબ્દ બોલતા નથી. તેમણે પોતાનું મૌન તોડવું જોઈએ અને આ છેતરપિંડી માટે ભક્તોની માફી માંગવી જોઈએ. તેમનું મૌન અનેક ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે."
શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટનો ઉલ્લેખ કરતા, શ્રીનેતે કહ્યું કે, તે કોઈ સામાન્ય ટ્રસ્ટ નથી. નરેન્દ્ર મોદીએ ફેબ્રુઆરી 2020 માં તેની જાહેરાત કરી હતી. તેના પદાધિકારીઓ એવા વ્યક્તિઓ છે જેઓ જીવનભર RSS સાથે જોડાયેલા રહ્યા છે અને સંઘના સ્વયંસેવકો તરીકે સેવા આપી છે. કોંગ્રેસના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે, જ્યારે તેમાંથી કેટલાક મોદીના પ્રિય છે, તો કેટલાક યોગી આદિત્યનાથના નજીકના છે.
Champat Rai Bansal was the be-all and end-all of the trust. He has simply resigned and wants to walk away. I want to ask him: when Mahipal and several others brought to your notice that a massive theft was taking place, why were they removed?— Congress (@INCIndia) June 30, 2026
Champat Rai Bansal is a big shark.… pic.twitter.com/tjyDlSn0ur
તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભાજપ-RSS એ ટ્રસ્ટને પોતાના લોકોથી ભરી દીધું છે અને તેને RTIના કાયદાના દાયરાની બહાર રાખ્યું છે. કોંગ્રેસના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "એવી પરિસ્થિતિમાં જ્યાં ટ્રસ્ટ સંપૂર્ણપણે તેની વિશ્વસનીયતા ગુમાવી ચૂક્યું છે, તેને તાત્કાલિક વિસર્જન કરવું જોઈએ. દાનની આ ચોરીએ RSS ને ઉજાગર કર્યું છે અને દેશને બતાવ્યું છે કે તે લોભી લોકો અને પાપીઓથી ભરેલું છે."
રામ મંદિરની આયોજિત મુલાકાત પહેલા ઉત્તર પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ અજય રાય અને અન્ય નેતાઓની નજરકેદનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે કહ્યું, "આજે, સમગ્ર ઉત્તર પ્રદેશમાં કોંગ્રેસના નેતાઓને તેમના ઘરોમાં નજરકેદ કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ કાર્યવાહી વિપક્ષ સામે કરવામાં આવી રહી છે જેથી ભગવાન રામને લૂંટનારાઓ છુટકારો મેળવી શકે."
કોંગ્રેસના પ્રવક્તાએ આ મામલે સરકારને અનેક સ્પષ્ટ પ્રશ્નો પણ પૂછ્યા. તેમણે પૂછ્યું, "રામ મંદિરમાં થયેલી ચોરીમાં કોણ કોણ સંડોવાયેલા છે? દાનની ચોરીના આરોપો બાદ FIR દાખલ કરવામાં કેમ વિલંબ થયો? ચંપત રાય (ટ્રસ્ટના ભૂતપૂર્વ મહાસચિવ) ને કોણ બચાવી રહ્યું છે?"
સુપ્રિયા શ્રીનેતે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ભગવાન શ્રી રામનું મંદિર આસ્થા, વિશ્વાસ અને સન્માનનું પ્રતીક છે. દેશભરના લાખો લોકોની શ્રદ્ધા આ મંદિર સાથે જોડાયેલી છે, જેના કારણે તેમણે દાન આપ્યું. જોકે, ભાજપ સરકાર અને ટ્રસ્ટે લાખો હિન્દુઓના વિશ્વાસ સાથે દગો કર્યો છે.
તેમણે માંગ કરી હતી કે, યોગી સરકાર SIT તપાસ રિપોર્ટ જાહેર કરે. તેમણે અત્યાર સુધી મળેલા તમામ દાનની નિષ્પક્ષ ઓડિટ કરવાની પણ માંગ કરી. આને એક મોટું કૌભાંડ ગણાવતા, તેમણે માંગ કરી હતી કે આ મામલાની તપાસ સુપ્રીમ કોર્ટના વર્તમાન ન્યાયાધીશ દ્વારા કરવામાં આવે.
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