કોંગ્રેસે સ્પેશ્યલ સત્ર પર કેન્દ્ર પર કર્યા પ્રહાર, કહ્યું- સીમાંકનમાં ફેરફાર એ બંધારણ પર હુમલો
જયરામ રમેશે કહ્યું- સરકાર હવે બિલને પસાર કરવા માટે અત્યંત શંકાસ્પદ બે-તૃતીયાંશ બહુમતી મેળવવાનો છે.
Published : November 27, 2026 at 7:38 AM IST
નવી દિલ્હી: બંધારણ દિવસના અવસરે, કોંગ્રેસના સીનિયર નેતા જયરામ રમેશે સીમાંકન (delimitation) અંગેના બંધારણીય સુધારા ખરડાને પસાર કરવા માટે સંસદનું વિશેષ સત્ર બોલાવવાની મોદી સરકારની યોજના પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે. જયરામ રમેશે આ પગલાંને "બંધારણનું અપમાન અને હુમલો" ગણાવ્યો છે.
પોતાના X હેન્ડલ પર સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ કરતા જયરામ રમેશે એપ્રિલ 2026ની ઘટનાઓને યાદ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, આંબેડેકર જયંતી (14 એપ્રિલ, 2026ની સાંજે સરકારે સીમાંકન ખરડાઓ જાહેર કર્યા હતા- જે ખરડા આખરે 17 એપ્રિલ, 2026ની રાત્રે સંસદમાં પસાર થઇ શક્યા ન હતા.
14 अप्रैल, 2026 को डॉ. आंबेडकर जयंती की शाम मोदी सरकार ने परिसीमन विधेयकों को सार्वजनिक किया था। लेकिन 17 अप्रैल, 2026 की रात संसद में इन विधेयकों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब संविधान दिवस पर, ऑपरेशन लोटस के 105 दिन बाद, मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। उसे उम्मीद है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए वह बेहद दागदार दो-तिहाई बहुमत का जुगाड़ कर लेगी। क्या संविधान का इससे बड़ा अपमान और उस पर इससे बड़ा हमला हो सकता है? संघर्ष जारी है।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 26, 2026
તેમણે તર્ક આપ્યો કે, જરૂરી સર્વસંમતિ સાધવામાં અથવા બંધારણીય માપદંડો પૂરા કરવામાં નિષ્ફળ ગયા બાદ,ધારાસભ્યોને પોતાનું સુખદ ભાગ્ય મળ્યું છે. તેમણે લખ્યું, "આંબેડકર જયંતિ, 14 એપ્રિલ 2026ની સાંજે મોદી સરકારે સીમાંકન ખરડાઓ જાહેર કર્યા હતા જે ખરડાઓનું પરિણામ 17 એપ્રિલ 2026ની રાત્રે આવ્યું હતું."
જયરામ રમેશે સત્તાધારી સરકાર પર આરોપ લગાવ્યો કે, તે આંચકા બાદ પોતાનું સંખ્યાબળ વધારવા માટે 'ઓપરેશન લોટસ'માં 105 દિવસનો સમય ખર્ચ્યો છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે, હવે સરકાર બંધારણીય સુધારા ખરડાને પસાર કરવા માટે "અત્યંત શંકાસ્પદ બે-તૃતીયાંશ બહુમતી" મેળવવાની આશા સાથે વિશેષ સત્ર બોલાવી રહી છે.
રમેશે વધુમાં લખ્યું, "105 દિવસના 'ઓપરેશન લોટસ' પછી, મોદી સરકાર હવે બંધારણ દિવસના રોજ વિશેષ સત્રની જાહેરાત કરી રહી છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય બંધારણીય સુધારા ખરડાને પસાર કરવા માટે અત્યંત શંકાસ્પદ બે-તૃતીયાંશ બહુમતી મેળવવાનો છે."
બંધારણ દિવસના રોજ લેવાયેલા આ પગલાના તર્ક પર સવાલ ઉઠાવતા જયરામ રમેશે પૂછ્યું કે, શું સંસદીય ગણિતમાં છેડછાડ કરીને આવા પગલાને બળજબરીથી લાગુ કરવાનો પ્રયાસ કરવો, તે બંધારણીય માળખાનું સૌથી મોટું અપમાન નથી? તેમણે પોતાની પોસ્ટમાં પૂછ્યું, "શું બંધારણનું આનાથી મોટું અપમાન અથવા તેના પર આનાથી મોટો હુમલો હોઈ શકે?" કોંગ્રેસે વારંવાર કહ્યું છે કે સીમાંકન પ્રક્રિયાથી કોઈ પણ રાજ્યને, ખાસ કરીને દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોને નુકસાન ન થવું જોઈએ. કોંગ્રેસે માંગ કરી છે કે કોઈપણ નવો પ્રસ્તાવ રજૂ કરતા પહેલા તમામ રાજકીય પક્ષો સાથે પારદર્શક પરામર્શ કરવામાં આવે. બીજી તરફ, સરકારનું માનવું છે કે સીમાંકન અને તેની સાથે સંકળાયેલી બંધારણીય જોગવાઈઓ, જેને જાહેર ચર્ચામાં સંસદીય સંખ્યાબળમાં વધારો કરવા અને મહિલાઓ માટે અનામત લાગુ કરવા સાથે જોડવામાં આવે છે તે જરૂરી છે. સરકારે દક્ષિણના રાજ્યોને તેમના પ્રતિનિધિત્વ અંગે આશ્વાસન આપવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો છે.
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