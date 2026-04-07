આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી નહીં લડી શકે હિમંતા શર્મા! કોંગ્રેસની ઉમેદવારી રદ કરવા માંગ

કોંગ્રેસે ચૂંટણી પંચનો સંપર્ક કરીને આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માની ઉમેદવારી રદ કરવાની માંગ કરી હતી.

હિમંતા બિસ્વા શર્મા પત્ની રિંકુ સાથે (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 8:24 AM IST

ગુવાહાટી: કોંગ્રેસે ચૂંટણી પંચનો સંપર્ક કરીને આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માની ઉમેદવારી રદ કરવાની માંગ કરી હતી. કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમણે તેમના ચૂંટણી સોગંદનામામાં તેમની પત્નીની કથિત વિદેશ સંપત્તિનો ખુલાસો કર્યો નથી.

કોંગ્રેસના ઉમેદવાર બિદિશા નિઓગે આ ફરિયાદ જ્ઞાનેશ કુમાર પાસે દાખલ કરાવી છે, જે જાલુકબારી મત વિસ્તારમાંથી હિમંતા બિસ્વા શર્મા સામે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. પાર્ટીએ વિદેશી સંપત્તિ સંબંધિત જાણકારી છુપાવવાના કથિત કેસની તપાસની માંગ પણ કરી છે.

પોતાની ફરિયાદમાં, નિઓગે દાવો કર્યો હતો કે, ફોર્મ 26 હેઠળ કાનૂની આવશ્યકતાઓ હોવા છતાં, મુખ્યમંત્રી દ્વારા રજૂ કરાયેલા સોગંદનામામાં કોઇ વિદેશી અથવા વિદેશી સંપત્તિનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી. બિદિશા નિઓગે દુબઇ ભૂમિ વિભાગ તરફથી કથિત દસ્તાવેજી પુરાવા રજૂ કર્યા હતા અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે શર્માના પત્ની રિંકી ભુઇયા શર્મા દુબઇના અલ બારશા સાઉથ ફોર્થ વિસ્તારમાં બે સંપત્તિની માલિક છે અથવા લાભાર્થી છે.

કોંગ્રેસના નેતાએ વધુમાં દલીલ કરી હતી કે, આવી સંપત્તિઓનો જાણી જોઇને ખુલાસો ના કરવો ફરજિયાત જાહેર કરવાના ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને લોક પ્રતિનિધિત્ત્વ અધિનિયમ 1951ની જોગવાઇ હેઠળ નામાંકન રદ કરવા માટે જવાબદાર બની શકે છે. કોંગ્રેસના નેતાએ ચૂંટણી પંચને તપાસ શરૂ કરવા અને યોગ્ય કાનૂની કાર્યવાહી કરવાનો આગ્રહ કર્યો છે.

બીજી તરફ કોંગ્રેસે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)માં પણ ફરિયાદ નોંધાવી છે અને મુખ્યમંત્રીના પરિવાર સાથે જોડાયેલી દુબઇ અને અમેરિકાના વ્યોમિંગમાં કથિત અઘોષિત સંપત્તિઓ પર મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ, 2002 હેઠળ તપાસની માંગ કરી છે.

આ આરોપ કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેરા દ્વારા કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓ બાદ સામે આવ્યા છે જેમણે દાવો કર્યો હતો કે હિંમતા બિસ્વા શર્માની પત્ની પાસે કેટલાક વિદેશી પાસપોર્ટ છે અને તેમણે વિદેશમાં સંપત્તિઓ તથા શેલ કંપનીઓમાં રોકાણ કરેલું છે.

હિમંતા બિસ્વા શર્માએ આ આરોપોને ફગાવતા તેને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા હતા અને કોંગ્રેસ પર ખોટી જાણકારીનો ઉપયોગ કરી મનગઢંત દાવા કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આસામના મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, કથિત રીતે તે પાકિસ્તાન સ્થિત સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપમાંથી મેળવવામાં આવ્યા છે.

બીજી તરફ આસામ કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગૌરવ ગોગોઇએ મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માને પડકાર ફેકતા કહ્યું હતું કે, ભગવદ ગીતા પર હાથ મુકીને શપથ લે કે આ દાવા ખોટા છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 126 બેઠક ધરાવતી આસામ વિધાનસભા માટે 9 એપ્રિલે મતદાન થશે જ્યારે ચૂંટણી પ્રચાર 7 એપ્રિલે સમાપ્ત થશે. આસામ વિધાનસભા ચૂંટણીનું પરિણામ અન્ય રાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામની સાથે 4 મેએ જાહેર કરાશે.

