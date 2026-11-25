સપા અને કોંગ્રેસમાં બેઠકોની વહેંચણીને લઈને મંથન, 403 માંથી અડધી સીટો પર ચર્ચા
આગામી ઉત્તરપ્રદેશ વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને સમાજવાદી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે બેઠકોની વહેંચણીને લઈને મંથન ચાલી રહ્યું છે.
Published : November 25, 2026 at 6:55 AM IST
નવી દિલ્હી: સતત બીજા દિવસે કોંગ્રેસ અને સમાજવાદી પાર્ટીએ આગામી ચૂંટણીઓ માટે બેઠકોની વહેંચણી અંગે ચર્ચા કરી. આ બેઠક દિલ્હીના 17, તીન મૂર્તિ માર્ગ સ્થિત કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા પ્રમોદ તિવારીના નિવાસસ્થાને યોજાઈ હતી. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા રાજેન્દ્ર પાલ ગૌતમે જણાવ્યું હતું કે, ઉત્તર પ્રદેશમાં આગામી 2027ની ચૂંટણીઓ માટે, કોંગ્રેસ અને સમાજવાદી પાર્ટીએ 403 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી અડધાથી વધુ બેઠકો માટે બેઠકોની વહેંચણી અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરી છે. જોકે, ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીઓ માટે બેઠકોની વહેંચણી અંગે હજુ સુધી કોઈ અંતિમ સમજૂતી થઈ નથી.
દરેક બેઠક પર અલગ અલગ ચર્ચા
કોંગ્રેસ અને સમાજવાદી પાર્ટીના મુખ્ય નેતાઓએ બેઠકોની વહેંચણી અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરી. કોંગ્રેસના પ્રભારી રાજેન્દ્ર પાલ ગૌતમ, પ્રદેશ પ્રમુખ આરાધના મિશ્રા અને સાંસદ ઇમરાન મસૂદ હાજર રહ્યા હતા, જ્યારે સમાજવાદી પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ રામ ગોપાલ યાદવ, અવધેશ પ્રસાદ અને રાજીવ રાય હાજર રહ્યા હતા. સાડા ત્રણ કલાકથી વધુ ચાલેલી આ બેઠકમાં બંને પક્ષના નેતાઓએ પોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા અને દરેક બેઠક પર વ્યક્તિગત રીતે ચર્ચા કરી.
सब कुछ सकारात्मक रहा है और जल्द ही हम अपने गठबंधन (एलायंस) की आधिकारिक घोषणा करेंगे..! https://t.co/CiKkRcRoeF— (समण) Rajendra Pal Gautam (@AdvRajendraPal) November 24, 2026
સકારાત્મક દિશામાં વાતચીત: રાજેન્દ્ર
મીડિયા સાથે વાત કરતા, કોંગ્રેસના યુપી પ્રભારી રાજેન્દ્ર પાલ ગૌતમે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે, બેઠક વહેંચણીની વાટાઘાટો ખૂબ જ સકારાત્મક દિશામાં આગળ વધી રહી છે, અને આગામી બેઠક ટૂંક સમયમાં યોજાશે. તેમણે કહ્યું, "આજે અમે બેઠક વહેંચણીની ચર્ચા કરી. વાતચીત ખૂબ જ સકારાત્મક દિશામાં આગળ વધી રહી છે. અમે સકારાત્મક માનસિકતા સાથે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને ગઠબંધન ચોક્કસપણે થશે. અમે ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં આગામી બેઠક યોજીશું અને કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપીશું."
ગઠબંધનની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં: આરાધના
યુપી કોંગ્રેસના વડા આરાધના મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, દરેક બેઠક પર વ્યક્તિગત ચર્ચાઓ થઈ હતી અને તે ખૂબ જ ફળદાયી રહી હતી. તેમણે કહ્યું, "આજે, દરેક બેઠક પર વ્યક્તિગત ચર્ચાઓ થઈ હતી. આ ચર્ચાઓ ખૂબ જ ફળદાયી અને સકારાત્મક રહી. આ સકારાત્મક ચર્ચાઓ દ્વારા, અમે અમારા ગઠબંધનને મજબૂત બનાવીશું. અમે ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં ગઠબંધનની જાહેરાત કરીશું અને ચૂંટણીની તૈયારી શરૂ કરીશું." સપા દ્વારા 26 બેઠકોની ઓફર વિશે પૂછવામાં આવતા, મિશ્રાએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે, તેમને આ વિશે કોઈ માહિતી નથી.
સપાએ 26 બેઠકોની ઓફર કરી
સપાના વરિષ્ઠ નેતા રામ ગોપાલ યાદવે બેઠક પછી કહ્યું કે, તેઓએ દરેક બેઠક પર વ્યક્તિગત રીતે ચર્ચા કરી. ચર્ચાઓ ખૂબ જ સકારાત્મક વાતાવરણમાં થઈ હતી. જોકે, 403 બેઠકો એક મોટી સંખ્યા છે, તેથી આજે ચર્ચા પૂર્ણ થઈ શકી નથી. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે, આગામી બે બેઠકોમાં બંને પક્ષો વચ્ચે સમજૂતી થઈ જશે. જોકે, આજની બેઠક પહેલા યાદવે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, સપાએ આગામી ચૂંટણીમાં લડવા માટે કોંગ્રેસને 26 બેઠકોની ઓફર કરી છે.
2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ-સપાનું પ્રદર્શન
મહત્વપૂર્ણ છે કે 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં, સપા અને કોંગ્રેસ ગઠબંધને 80 સંસદીય બેઠકોમાંથી 43 બેઠકો જીતી હતી. તેમાંથી, સપાએ 37 અને કોંગ્રેસે 6 બેઠકો જીતી હતી. 2022ની ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, સપા અને કોંગ્રેસે અલગથી ચૂંટણી લડી હતી. સપાએ 111 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે કોંગ્રેસે ફક્ત 2 બેઠકો જીતી હતી. કોંગ્રેસ જે બેઠકોનો દાવો કરે છે તે મેળવે છે કે ખાલી હાથે આવે છે તે વાટાઘાટોના પરિણામ પર આધાર રાખે છે.
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