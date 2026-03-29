પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી: કોંગ્રેસે 284 ઉમેદવારોની પોતાની પહેલી યાદી જાહેર કરી

કોંગ્રેસે પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અધીર રંજન ચૌધરીને બેહરામપુરથી ઉમેદવાર બનાવ્યા છે.

Published : March 29, 2026 at 9:38 PM IST

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ પાર્ટીએ રવિવારે પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 284 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી, જે આવતા મહિને બે તબક્કામાં યોજાવાની છે.

કોંગ્રેસે બહેરામપુરથી પાર્ટીના રાજ્ય એકમના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અધીર રંજન ચૌધરી અને માલતીપુરથી તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ સાંસદ મૌસમ નૂરને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. કોંગ્રેસ રાજ્યની 294 સભ્યોની વિધાનસભા માટે સ્વતંત્ર રીતે ચૂંટણી લડી રહી છે અને આ પહેલી યાદીમાં 284 ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે.

પાર્ટીએ દાર્જિલિંગથી માધપ રાય, સુજાપુરથી અબ્દુલ હન્નાન, દમ દમથી સુસ્મિતા બિશ્વાસ, ડાયમંડ હાર્બરથી ગૌતમ ભટ્ટાચાર્ય, આસનસોલ દક્ષિણથી સૌવિક મુખર્જી અને આસનસોલ ઉત્તરથી પ્રસેનજીત પુઈતંડીને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે.

કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિ (CEC)ની બેઠક દરમિયાન પાર્ટીના ટોચના નેતૃત્વ દ્વારા આગામી પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોની યાદી પર વિગતવાર ચર્ચા કર્યાના એક દિવસ પછી કોંગ્રેસના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, પાર્ટીના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી, ઓલ ઈન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી (AICC) ના મહાસચિવ (સંગઠન) કે.સી. વેણુગોપાલ અને પશ્ચિમ બંગાળના નેતાઓએ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો.

બેઠકમાં હાજરી આપનારા નેતાઓમાં પાર્ટીના પશ્ચિમ બંગાળ એકમના ભૂતપૂર્વ વડા અધીર રંજન ચૌધરી અને કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિ (CEC) ના સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે: અંબિકા સોની, મધુસુદન મિસ્ત્રી, સલમાન ખુર્શીદ, ટી.એસ. સિંહ દેવ, કે.જે. જ્યોર્જ, પી.એલ. પુનિયા અને અમી યાજ્ઞિક. વધુમાં, પશ્ચિમ બંગાળ બાબતોના AICC પ્રભારી ગુલામ અહેમદ મીર પણ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા.

મીરે પત્રકારોને માહિતી આપી હતી કે પાર્ટીને 294 વિધાનસભા બેઠકો માટે 2,500 અરજીઓ મળી છે. પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણી 23 એપ્રિલ અને 29 એપ્રિલના રોજ બે તબક્કામાં યોજાવાની છે. મતગણતરી માટે 4 મેની તારીખ નક્કી કરવામાં આવી છે.

