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મધ્યપ્રદેશ રાજ્યસભા ચૂંટણી: કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મીનાક્ષી નટરાજનનું નામાંકન નામંજૂર

મધ્યપ્રદેશ રાજ્યસભા ચૂંટણી: કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મીનાક્ષી નટરાજનનું નામાંકન નામંજૂર

મીનાક્ષી નટરાજન
મીનાક્ષી નટરાજન (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 8:02 PM IST

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ભોપાલ: રાજ્યસભા ચૂંટણીને લઈને મધ્યપ્રદેશમાં રાજકીય ગરમી ચરમસીમાએ પહોંચી ગઈ છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મીનાક્ષી નટરાજનનું નામાંકન રદ કરવામાં આવ્યું છે. ભાજપે કોંગ્રેસના ઉમેદવારના નામાંકન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો, જેના કારણે વિધાનસભા પરિસર રાજકીય મેદાનમાં ફેરવાઈ ગયું હતું. બંને પક્ષોના વરિષ્ઠ નેતાઓ, મંત્રીઓ અને ધારાસભ્યોની હાજરીમાં ઉગ્ર આરોપો અને પ્રતિઆક્ષેપોની આપ-લે થઈ હતી. ભાજપે નામાંકન પર મહત્વપૂર્ણ માહિતી છુપાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે, જ્યારે કોંગ્રેસે તેને લોકશાહી પ્રક્રિયાને બગાડવાનું કાવતરું ગણાવ્યું છે.

નામાંકન પર વાંધો ઉઠાવવાથી વિવાદ શરૂ થયો હતો

ખરેખર, ભાજપે રાજ્યસભા ઉમેદવાર મીનાક્ષી નટરાજનના નામાંકન ફોર્મ અંગે ચૂંટણી અધિકારીઓ સમક્ષ ઔપચારિક વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. ભાજપે દાવો કર્યો હતો કે નામાંકન ફોર્મમાં કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માહિતી છુપાવવામાં આવી છે, જે ચૂંટણી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે. ભાજપે આરોપ લગાવ્યો હતો કે મીનાક્ષી નટરાજન તેલંગાણા કોર્ટમાં ચાલી રહેલા કેસ વિશે જાણી જોઈને માહિતી છુપાવી હતી.

આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન, બંને પક્ષોના નેતાઓ વિધાનસભા પરિસરમાં ભેગા થયા હતા. મંત્રી રાકેશ સિંહે કહ્યું, "કોંગ્રેસે મહત્વપૂર્ણ માહિતી છુપાવી છે, અને આ માહિતી છુપાવવી જોઈતી ન હતી. તેમણે ઉમેર્યું કે કોંગ્રેસે વાંધાના પોતાના પક્ષ રજૂ કર્યા છે." કોંગ્રેસે વળતો પ્રહાર કર્યો, ભાજપના વાંધાને બળજબરીથી રાજકારણ ગણાવ્યું.

કોંગ્રેસે વળતો પ્રહાર કર્યો, કાવતરું ગણાવ્યું

કોંગ્રેસના નેતાઓએ ભાજપના આરોપોને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા, તેમને રાજકીય કાવતરું ગણાવ્યું. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિક્રાંત ભૂરિયાએ પ્રશ્ન કર્યો કે મીડિયાને પ્રવેશતા કેમ અટકાવવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપ જાણે છે કે તે રાજકીય સ્પર્ધામાં સફળ થશે નહીં, તેથી તે હવે નામાંકન રદ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

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