પેટ્રોલ-ડિઝલમાં ભાવવધારાને લઈ કોંગ્રેસે સરકાર વિરુદ્ધ બળદગાડા સાથે કર્યું પ્રદર્શન

રાજધાનીમાં, દિલ્હી પ્રદેશ કોંગ્રેસની તમામ 250 બ્લોક કોંગ્રેસ સમિતિઓએ વધતી મોંઘવારી સામે વિરોધ પ્રદર્શનો કર્યા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 16, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: દિલ્હી પ્રદેશ કોંગ્રેસે વધતી જતી મોંઘવારી અને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારા સામે વિરોધ દર્શાવવા માટે તેની તમામ 250 બ્લોક કોંગ્રેસ સમિતિ સ્તરોમાં વિરોધ પ્રદર્શનો કર્યા. દિલ્હી કોંગ્રેસ પ્રમુખ દેવેન્દ્ર યાદવે કરોલ બાગમાં આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો. આ સ્થાન પર, પ્રદેશ પ્રમુખ દેવેન્દ્ર યાદવ સહિત કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ બળદગાડા પર સવારી કરીને પ્રદર્શન કર્યું.

કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ દિલ્હીના વિવિધ ભાગોમાં પેટ્રોલ પંપ અને મધર ડેરી બૂથની બહાર વિરોધ પ્રદર્શનો કર્યા. દરમિયાન, ઝાંડેવાલન મેટ્રો સ્ટેશનની નજીક સ્થિત 108 ફૂટ ઊંચી હનુમાન પ્રતિમા પાસે, દિલ્હી પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ દેવેન્દ્ર યાદવ બળદગાડા પર બેસીને વિરોધ પ્રદર્શન કરવા પહોંચ્યા. પ્રદર્શન દરમિયાન, સહભાગીઓએ પ્લેકાર્ડ લઈને કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા અને બળદગાડા પર સવારી કરીને પહોંચ્યા. દિલ્હી કોંગ્રેસ પ્રમુખ દેવેન્દ્ર યાદવે ટિપ્પણી કરી કે જે સરકારે મોંઘવારી વિરોધી મંચ પર ચૂંટણી જીતી હતી, તેણે આજે તેના શાસનમાં ફુગાવા અંગેના અગાઉના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે.

સામાન્ય માણસ પર વધતી જતી મોંઘવારી સામે વિરોધ

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ વિરોધ પ્રદર્શન ફક્ત દેવેન્દ્ર યાદવ કે કોંગ્રેસ પાર્ટી માટે જ મહત્વપૂર્ણ નથી, પરંતુ સામાન્ય માણસ પર પડી રહેલા મોંઘવારીના ભારે બોજ સામે એક પ્રદર્શન તરીકે કામ કરે છે - એક વ્યક્તિ જેના માટે આજીવિકા મેળવવી એક મુશ્કેલ સંઘર્ષ બની ગયો છે. દેવેન્દ્ર યાદવે ટિપ્પણી કરી હતી કે, પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધતા ભાવોની અસર સમગ્ર અર્થતંત્ર પર પડે છે, જે દરેક વસ્તુના ખર્ચને અસર કરે છે. સામાન્ય માણસ સતત વધતી જતી મોંઘવારીથી ત્રસ્ત છે, છતાં સરકાર કોઈ રાહત આપતી નથી.

વધતા ભાવોએ સામાન્ય લોકોની કમર તોડી નાખી છે

દેવેન્દ્ર યાદવે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે દૂધ, પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધતા ભાવોએ સામાન્ય લોકોની કમર અસરકારક રીતે તોડી નાખી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે સરકાર મોંઘવારી નિયંત્રણમાં લાવવાના પ્રયાસોમાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ સાબિત થઈ છે. દેવેન્દ્ર યાદવે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે જ્યારે દિલ્હી પોલીસ પ્રદર્શન માટે પરવાનગી આપવાનો ઇનકાર કરી રહી છે, ત્યારે કોંગ્રેસના કાર્યકરો જનતા વતી પોતાનો અવાજ ઉઠાવવાનું ચાલુ રાખશે. કાર્યક્રમ દરમિયાન, કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ દિલ્હી પોલીસ અને કેન્દ્ર સરકાર બંને વિરુદ્ધ જોરદાર સૂત્રોચ્ચાર પણ કર્યા.

દિલ્હી કોંગ્રેસે જણાવ્યું છે કે આવનારા દિવસોમાં પણ મોંઘવારી સામે તેમનો વિરોધ ચાલુ રહેશે. પાર્ટીના નેતાઓએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વધતી કિંમતો સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર સીધી અસર કરી રહી છે, અને આ જ મુદ્દા પર, કોંગ્રેસ સતત સરકારને ઘેરવાનું કામ કરશે - શેરીઓથી લઈને વિધાનસભા ગૃહો સુધી. હાલમાં, કોંગ્રેસે ફુગાવા અને વધતા જતા ઇંધણના ભાવ અંગે કેન્દ્ર સરકાર સામે પોતાનો વિરોધ નોંધાવવા માટે દિલ્હીમાં અનેક સ્થળોએ દેખાવો કર્યા છે.

