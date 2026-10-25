કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેનું PM મોદી પર વિવાદિત નિવેદન, અમિત શાહે કહ્યું- તમામ મર્યાદાઓ તોડી
પટનામાં, શ્રીકૃષ્ણ બાબૂની જન્મજયંતિ પર, કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ પીએમ મોદીના પિતા અંગે વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું. રણજીતનો રિપોર્ટ
Published : October 25, 2026 at 8:57 PM IST
પટના: પટનાના બાપુ સભાગારમાં એક વ્યક્તિ દ્વારા ભાષણ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિશે ટિપ્પણી કરવામાં આવતા હોબાળો મચી ગયો હતો. આના જવાબમાં, કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ મર્યાદાની તમામ સીમાઓ ઓળંગીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિશે એક વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું. જેમાં તેમણે ખાસ કરીને વડાપ્રધાનના પિતાને નિશાન બનાવ્યા. આ ટિપ્પણીને કારણે સમગ્ર કાર્યક્રમમાં તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ સર્જાયું હતું.
વડાપ્રધાનના પિતા વિશે વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી
કોંગ્રેસ અધ્યક્ષના આ સીધા હુમલાને કારણે ભારે હોબાળો થયો, જે મંચ પરથી લઈને સમગ્ર સભાસ્થળ સુધી ફેલાઈ ગયો. આ ટિપ્પણીને કારણે કાર્યક્રમનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય જે શ્રી કૃષ્ણ બાબુની જયંતિ નિમિત્તે આયોજિત કોંગ્રેસ પક્ષનો કાર્યક્રમ હતો. તેના પરથી ધ્યાન સંપૂર્ણપણે હટી ગયું. વિવાદ હોવા છતાં કાર્યક્રમ ચાલુ રહ્યો, જેમાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા.
શ્રી કૃષ્ણ સિંહની જન્મજયંતિ ઉજવણીમાં વિવાદાસ્પદ નિવેદન
રવિવારે પટનાના બાપુ સભાગારમાં, કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ બિહારના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી ડૉ. શ્રી કૃષ્ણ સિંહની જન્મજયંતિ નિમિત્તે આયોજિત કાર્યક્રમમાં સંબોધન કર્યું. પોતાના સંબોધન દરમિયાન તેમણે ભાજપ અને આરએસએસ (RSS) પર નિશાન સાધ્યું. આ મહત્વપૂર્ણ રાજકીય કાર્યક્રમમાં સમગ્ર બિહારમાંથી મોટી સંખ્યામાં પક્ષના કાર્યકરોએ ભાગ લીધો હતો.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज पटना में मोदी जी के पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएँ तार-तार कर दी हैं। यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी या उनके परिवार को अपशब्द कहे हों। कभी उनकी पूजनीय माताजी के विषय में अपशब्द कहे, कभी उन्हें 'मौत का सौदागर' कहा, तो कभी 'चायवाला' कहकर उनकी गरीबी का उपहास उड़ाया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर रोज अभद्रता की सीमाएँ पार करती जा रही है। बीते 12 वर्षों में लगातार मिल रही चुनावी हार से कांग्रेस पार्टी में हताशा व निराशा इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसके पास न कोई नीति बची है, न कोई मुद्दा, बस गाली-गलौज की राजनीति बची है। जनता के बीच जनाधार खो चुकी कांग्रेस, अब अपने कार्यकर्ताओं में भी आधार खोती जा रही है। जब-जब इन्होंने मोदी जी या उनके परिवार पर घृणित टिप्पणियाँ की हैं, तब-तब जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है।— Amit Shah (@AmitShah) October 25, 2026
કોંગ્રેસ અધ્યક્ષના આ નિવેદન બાદ કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે તેમના પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. X પર કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રીએ લખ્યું કે, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ આજે પટનામાં મોદીજીના પિતા વિશે અપમાનજનક ટિપ્પણી કરીને શિષ્ટાચારની તમામ મર્યાદાઓ તોડી નાખી છે. આ પહેલીવાર નથી કે જ્યારે કોંગ્રેસ પક્ષે મોદીજી કે તેમના પરિવાર વિરુદ્ધ અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો હોય. અગાઉ પણ તેમણે મોદીજીના પૂજનીય માતાજી વિશે અપમાનજનક શબ્દો વાપર્યા છે. તો ક્યારેક તેમને 'મૌત કા સૌદાગર' કહ્યા છે, અથવા તેમની ગરીબીની મજાક ઉડાવતા તેમને 'ચાવાળા' કહીને સંબોધ્યા છે. રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં, કોંગ્રેસ પક્ષ દિવસેને દિવસે અશિષ્ટતાની તમામ સીમાઓ ઓળંગી રહ્યો છે.
છેલ્લા 12 વર્ષોથી સતત ચૂંટણીમાં પરાજયનો સામનો કરી રહેલો કોંગ્રેસ પક્ષ હતાશા અને નિરાશામાં એટલો ડૂબી ગયો છે કે હવે તેમની પાસે ન તો કોઈ નીતિઓ બચી છે કે ન તો કોઈ મુદ્દાઓ માત્ર ગાળો અને અપશબ્દોનું રાજકારણ જ બાકી રહ્યું છે. જનતા વચ્ચે પોતાનો જનઆધાર ગુમાવી ચૂકેલી કોંગ્રેસ હવે પોતાના જ પક્ષના કાર્યકરોની નજરમાં પણ પોતાનું સ્થાન ગુમાવી રહી છે.
જ્યારે પણ તેમણે મોદીજી કે તેમના પરિવાર વિશે હલકી ટિપ્પણીઓ કરી છે, ત્યારે જનતાએ કોંગ્રેસને યોગ્ય અને કડક જવાબ આપ્યો છે.
પટનામાં કોંગ્રેસનું શક્તિ પ્રદર્શન
રાજકીય વર્તુળોમાં, આને કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા 'ઉચ્ચ' જ્ઞાતિના મતદારોને રીઝવવા માટેની મોટો દાવ રમાયો હોવા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. શ્રી કૃષ્ણ બાબૂની જન્મજયંતિના અવસરનો ઉપયોગ કરીને, પક્ષે એક ચોક્કસ જ્ઞાતિ સમૂહને આકર્ષવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને રાજધાની પટનામાં એક મોટું શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું છે. કાર્યક્રમ દરમિયાન, ખડગેએ મતદાર યાદીની 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) પ્રક્રિયાને તાત્કાલિક અટકાવવાની પણ માંગ કરી.
"પશ્ચિમ બંગાળ, હરિયાણા, બિહાર અને મહારાષ્ટ્રમાં વર્તમાન સરકારો માત્ર મતોની ચોરી કરીને બની છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં યોજાયેલી તમામ વિધાનસભા ચૂંટણીઓ તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવવી જોઈએ. ભવિષ્યની ચૂંટણીઓ ઈવીએમ (EVM) ને બદલે પરંપરાગત બેલેટ પેપરનો ઉપયોગ કરીને યોજાવી જોઈએ." - મલ્લિકાર્જુન ખડગે, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, કોંગ્રેસ
નીતિશ કુમાર પર નિશાન
ખડગેએ મંચ પરથી આરએસએસ (RSS)ની વિચારધારા અંગે પણ આકરા પ્રહારો કર્યા. તેમણે કહ્યું કે, જ્યાં સુધી દેશમાં આરએસએસની મૂળ વિચારધારા અસ્તિત્વમાં છે, ત્યાં સુધી સમાજમાં શાંતિ સ્થાપી શકાશે નહીં. બિહારના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર પર નિશાન સાધતા ખડગેએ ઉલ્લેખ કર્યો કે, જે નીતિશ કુમાર એક સમયે રામ મનોહર લોહિયા અને જયપ્રકાશ નારાયણ જેવા મહાન સમાજવાદી નેતાઓ સાથે ઊભા હતા, તેઓ આજે ભાજપ સાથે ગઠબંધનમાં છે.
વધતી જતી મોંઘવારીનો મુદ્દો ઉઠાવતા, ખડગેએ ડુંગળી અને બ્રેડ જેવી આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના આસમાને પહોંચેલા ભાવોને લઈને સરકારની ટીકા કરી. અયોધ્યામાં રામ મંદિરનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે ભગવાન રામને પ્રાર્થના કરી કે, જે લોકોએ તેમના નામે કથિત રીતે પૈસા લૂંટ્યા છે, તેમને કડક સજા મળે.
કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ બિહારના વિકાસમાં 'બિહાર કેસરી' ડૉ. શ્રી કૃષ્ણ સિંહના ઐતિહાસિક યોગદાનને પણ યાદ કર્યું. તેમણે કહ્યું કે શ્રી બાબૂએ જમીનદારી પ્રથા નાબૂદ કરીને, સામાજિક ન્યાયને પ્રોત્સાહન આપીને અને કૃષિ, ઉદ્યોગ, શિક્ષણ તથા સિંચાઈ ક્ષેત્રે વિકાસ સાધીને આધુનિક બિહારનો પાયો મજબૂત કર્યો હતો. તેમણે એ પણ ભારપૂર્વક માંગ કરી કે દેશભરના તમામ મંદિરોમાં દલિતોને કોઈપણ ભેદભાવ વિના પ્રવેશવાનો અને પૂજા કરવાનો અધિકાર મળવો જોઈએ.
ચૂંટણી કમિશનરને સરકારના 'કઠપૂતળી' ગણાવ્યા
મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારની નિમણૂક અને તેમની ભૂમિકા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને સુરક્ષા આપવા માટે એક વિશેષ કાયદો લાવવામાં આવ્યો છે. એટલી હદ સુધીનું કાનૂની રક્ષણ કે જે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ કે મુખ્ય ન્યાયાધીશ (ચીફ જસ્ટિસ) પાસે પણ નથી.
ખડગેએ જ્ઞાનેશ કુમારને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સરકારના માત્ર એક 'કઠપૂતળી' ગણાવ્યા અને આરોપ લગાવ્યો કે તેઓ એક ચોક્કસ રાજકીય પક્ષના હિતમાં કામ કરી રહ્યા છે. ખડગેએ દેશના તમામ વિરોધ પક્ષોને એક સામાન્ય મંચ પર એક થવા આહ્વાન કર્યું અને નોંધ્યું કે, હવે જગન પણ મોદી સરકાર વિરુદ્ધ ખુલીને બોલી રહ્યા છે.
"જ્યાં સુધી જ્ઞાનેશ કુમાર રાજીનામું નહીં આપે ત્યાં સુધી અમારું આંદોલન ચાલુ રહેશે. હું દેશભરના લોકોને અપીલ કરું છું કે તેઓ 1લી નવેમ્બરે યોજાનારા મોટા વિરોધ પ્રદર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં દિલ્હી પહોંચે અને આ આંદોલનને કોઈપણ ભોગે સફળ બનાવે." - મલ્લિકાર્જુન ખડગે, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, કોંગ્રેસ
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