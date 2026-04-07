ગુજરાતીઓને ‘અભણ’ કહેનાર કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ખડગે માફી માંગે: ભાજપ નેતા રવિશંકર પ્રસાદ
ભાજપના નેતા રવિશંકર પ્રસાદે દિલ્હીમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને ખડગેના નિવેદનને ‘બેશરમીની હદ’ ગણાવી.
By ANI
Published : April 7, 2026 at 6:53 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના ‘ગુજરાતના અભણ લોકો’ સંબંધી વિવાદાસ્પદ નિવેદન બાદ ભાજપે તેમની સામે મોરચો ખોલી દીધો છે. ભાજપના નેતા રવિશંકર પ્રસાદે મંગળવારે દિલ્હીમાં પત્રકાર પરિષદ યોજીને ખડગે જાહેર માફી માંગે તેવી માંગ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે ખર્ગે રાષ્ટ્રીય પાર્ટીના પ્રમુખ પદ માટે યોગ્ય નથી.
‘બેશરમીની હદ’ ગણાવ્યું
રવિશંકર પ્રસાદે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ખડગેના નિવેદનને ‘બેશરમીની હદ’ અને ‘નીચતા’ ગણાવી હતી. તેમણે કહ્યું, “ચૂંટણીઓ આવે છે અને જાય છે, પરંતુ શું કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે તમામ મર્યાદાઓ તિલાંજલિ આપી દીધી છે? હું તેમના શબ્દોનું પુનરાવર્તન પણ કરી શકતો નથી. રાષ્ટ્રીય પાર્ટીના પ્રમુખ માટે ગુજરાતના લોકોને અભણ કહેવું શું શોભે છે?”
ગાંધી, સરદાર, સારાભાઈનો ઉલ્લેખ
રવિશંકર પ્રસાદે ખડગેને સવાલ કર્યો, “શું મહાત્મા ગાંધી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, મોરારજી દેસાઈ અને વિક્રમ સારાભાઈ અભણ હતા? ગુજરાતનો સાક્ષરતા દર 82 ટકા છે, જે વડાપ્રધાન મોદીના સમયમાં સુધર્યો છે. તમે તમારા વડાપ્રધાન પ્રત્યેના દ્વેષને કારણે કંઈપણ બોલી શકો છો? તમારે આખા દેશની માફી માંગવી પડશે.”
રાહુલ ગાંધીને અલગ થવાની સલાહ
ભાજપ નેતાએ રાહુલ ગાંધીને સંબોધતાં કહ્યું, “જો રાહુલ ગાંધીમાં સારો નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા છે, તો તેમણે ખડગેના આ નિવેદનથી અલગ થઈ જવું જોઈએ અને પાર્ટી અધ્યક્ષને માફી માંગવા કહેવું જોઈએ. તેમણે બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશને પણ અભણ કહ્યા છે. શું તમે રાષ્ટ્રને વિભાજીત કરવા માંગો છો?”
સોનિયા અને પ્રિયંકાને પણ સવાલ
પ્રસાદે પૂછ્યું, “શું સોનિયા ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી પાર્ટી અધ્યક્ષના આ નિવેદન સાથે સહમત છે? ખડગે પોતે રાષ્ટ્રીય પાર્ટીના પ્રમુખ બનવા લાયક નથી.”
‘ઝેરી સાપ’ અને સાંપ્રદાયિક તણાવના આરોપો
ખડગેના ભાજપ અને RSS વિરુદ્ધના ‘ઝેરી સાપ’વાળા નિવેદન પર પણ રવિશંકર પ્રસાદે કડક પ્રતિક્રિયા આપી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ખડગે સાંપ્રદાયિક તણાવ ઊભો કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, “શું તમે સાંપ્રદાયિક તણાવ ઊભો કરી રહ્યા છો? મુસ્લિમ સમુદાયની ધાર્મિક લાગણીઓને હાથ ધરીને તમે નિર્લજ્જતાપૂર્વક સાંપ્રદાયિક આગ સળગાવી છે.”
‘સંઘ પહોંચ્યો નવી ઊંચાઈએ’
રવિશંકર પ્રસાદે કહ્યું, “રાહુલ ગાંધીના પૂર્વજો સંઘની ટીકા કરતા રહ્યા. પરંતુ સંઘ નવી ઊંચાઈએ પહોંચ્યો છે અને તેના ઘણા સભ્યો આજે સાંસદ છે. જુઓ તમે આજે ક્યાં છો? જનતા આવા નિવેદનોને પસંદ નથી કરતી.”
શું છે ખડગેનું નિવેદન?
ઉલ્લેખનીય છે કે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ તાજેતરમાં કેરળની એક રેલીમાં કહ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને કેરળના મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયન ‘ગુજરાત કે અન્ય સ્થળોના અભણ લોકોને છેતરી શકે છે’ પરંતુ ચૂંટણીને આરે આવેલા કેરળમાં નહીં. આ નિવેદન બાદ રાજકીય વિવાદ સર્જાયો છે અને ભાજપના અનેક નેતાઓએ ખડગે પર પ્રહારો કર્યા છે.
