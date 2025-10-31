ETV Bharat / bharat

કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ માંગ કરી કે 'RSS પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ'

કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે દેશમાં બધી દુષ્ટતાઓ અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની સમસ્યાઓ ભાજપ અને આરએસએસની ભેટ છે.

મલ્લિકાર્જુન ખડગે
મલ્લિકાર્જુન ખડગે (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 31, 2025 at 6:23 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી : કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ ફરી એકવાર રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) પર પ્રતિબંધ મૂકવાની હાકલ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતમાં હાલની કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) અને RSS જવાબદાર છે અને જો વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ખરેખર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના વિચારોનું સન્માન કરતા હોય, તો તેમણે RSS પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્ણય લેવો જોઈએ.

ખડગેએ કહ્યું, "આ મારા અંગત વિચારો છે અને હું ખુલ્લેઆમ કહું છું કે RSS પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ. જો વડા પ્રધાન વલ્લભભાઈ પટેલના વિચારોનું સન્માન કરે છે, તો તે થવું જોઈએ. દેશમાં બધી દુષ્ટતાઓ અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની સમસ્યાઓ ભાજપ અને RSSનું પરિણામ છે."

ખડગેએ કહ્યું કે તેમણે (સરદાર પટેલ) અને લોખંડી મહિલા ઇન્દિરા ગાંધીએ રાષ્ટ્રની એકતા જાળવવા માટે તમામ પ્રયાસો કર્યા. તેમણે સરદાર પટેલના શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીને લખેલા પત્રને યાદ કર્યો, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે ગાંધીજીના મૃત્યુ પછી RSSના ઉજવણીઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નહોતો.

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે મહાત્મા ગાંધીની હત્યા પછી RSS એ મીઠાઈઓ વહેંચી હતી

ખડગેએ કહ્યું, "પટેલે એક પત્ર લખીને કહ્યું હતું કે RSS ના સભ્યોએ જે રીતે ગાંધીજીની હત્યાની ઉજવણી કરી, તે પછી તેમના પર પ્રતિબંધ મૂકવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નથી. તેમણે આ પત્ર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીને લખ્યો હતો. RSSના સભ્યોના ભાષણો ઝેરથી ભરેલા છે. ગાંધીજીની હત્યા પછી તેઓએ મીઠાઈઓ વહેંચી. તેમણે આ પત્ર ગોલવલકરને પણ લખ્યો હતો."

અગાઉ, કર્ણાટકના મંત્રી પ્રિયંક ખડગે, જે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષના પુત્ર અને ભૂતપૂર્વ મંત્રી છે, તેમણે મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાને સરકારી શાળાઓ, કોલેજો અને સરકારી મંદિરોમાં RSS પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવા વિનંતી કરી હતી . તેમણે સંગઠન પર યુવાનોનું મગજ ધોવાનો અને ગેરબંધારણીય વિચારોને પ્રોત્સાહન આપવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

ઇન્દિરા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે શુક્રવારે સ્વર્ગસ્થ વડા પ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. લાખો ભારતીયો હંમેશા 'લોખંડી મહિલા' શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીના જીવનથી પ્રેરિત રહેશે. તેમણે X પર લખ્યું, "ઇન્દિરા ગાંધી સ્થિતિસ્થાપકતા, હિંમત અને દૂરંદેશી નેતૃત્વનું પ્રતીક હતા. ભારતની પ્રગતિ અને એકતા પ્રત્યેની તેમની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા આપણા હૃદય અને મનમાં અંકિત છે. તેમણે રાષ્ટ્રની સેવામાં, તેની અખંડિતતા અને ભાવનાનું રક્ષણ કરવા માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું. શક્તિ સ્થળ પર અમારી નમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ."

ઉલ્લેખનીય છે કે ઇન્દિરા ગાંધી ભારતના ત્રીજા અને પ્રથમ મહિલા વડા પ્રધાન હતા, જેમણે 1966 થી 1977 અને પછી 1980 થી 1984 સુધી આ પદ પર સેવા આપી હતી.

