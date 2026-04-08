ગુજરાતીઓના અપમાન બદલ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ખડગેએ માફી માંગી, ભાજપે નોંધાવ્યો હતો વિરોધ

કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ ગુજરાતીઓનું અપમાન કરવા બદલ માફી માંગી છે.

ગુજરાતીઓના અપમાન બદલ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ખડગેએ માફી માંગી
ગુજરાતીઓના અપમાન બદલ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ખડગેએ માફી માંગી (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 2:12 PM IST

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ ગુજરાતીઓનું અપમાન કરવા બદલ માફી માંગી છે. સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર ખડગેએ લખ્યુ કે, ગુજરાતના લોકોની ભાવનાને ઠેસ પહોંચાડવાનો મારો કોઇ ઉદ્દેશ્ય નહતો. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ખડગેના નિવેદન બદલ ભાજપે દેશભરમાં વિરોધ નોંધાવ્યો હતો અને માફીની માંગ સાથે ધરણા યોજી રેલી કાઢી હતી.

ખડગેએ માંગી માફી

મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ ગુજરાતીઓના અપમાન બદલ વિવાદ વધતો જોઇ માફી માંગી છે. ખડગેએ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ, "તાજેતરમાં કેરળમાં આપવામાં આવેલા મારા એક ચૂંટણી ભાષણની કેટલીક ટિપ્પણીઓને જાણી જોઇને ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવી રહી છે, તેમ છતાં હું પોતાની તરફથી જવાબદારી સાથે દુ:ખ વ્યક્ત કરૂં છું. ગુજરાતના લોકો પ્રત્યે મારા માનમાં હંમેશા સર્વોચ્ચ સમ્માન રહ્યું છે અને હંમેશા રહેશે. ત્યાંના લોકોની ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડવાનો મારો ક્યારેય કોઇ ઉદ્દેશ્ય નહતો."

ભાજપે દેશભરમાં નોંધાવ્યો હતો વિરોધ

ભાજપે દિલ્હીમાં મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવેદનને લઇને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ભાજપના વિરોધ પ્રદર્શનમાં ગુજરાતના વલસાડના સાંસદ ધવલ પટેલ અને આણંદના સાંસદ મિતેશ પટેલ જોડાયા હતા અને ગુજરાતીઓના અપમાન બદલ માફીની માંગ કરી હતી.

ભાજપે માફીની માંગ કરી હતી

ભાજપના નેતા રવિશંકર પ્રસાદે દિલ્હીમાં ખડગેના નિવેદન પર પત્રકાર પરિષદ યોજી જાહેરમાં માફીની માંગ કરી હતી. રવિશંકર પ્રસાદે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ખડગેના નિવેદનને ‘બેશરમીની હદ’ અને ‘નીચતા’ ગણાવી હતી. તેમણે કહ્યું, “ચૂંટણીઓ આવે છે અને જાય છે, પરંતુ શું કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે તમામ મર્યાદાઓ તિલાંજલિ આપી દીધી છે? હું તેમના શબ્દોનું પુનરાવર્તન પણ કરી શકતો નથી. રાષ્ટ્રીય પાર્ટીના પ્રમુખ માટે ગુજરાતના લોકોને અભણ કહેવું શું શોભે છે?”

રવિશંકર પ્રસાદે ખડગેને સવાલ કર્યો, “શું મહાત્મા ગાંધી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, મોરારજી દેસાઈ અને વિક્રમ સારાભાઈ અભણ હતા? ગુજરાતનો સાક્ષરતા દર 82 ટકા છે, જે વડાપ્રધાન મોદીના સમયમાં સુધર્યો છે. તમે તમારા વડાપ્રધાન પ્રત્યેના દ્વેષને કારણે કંઈપણ બોલી શકો છો? તમારે આખા દેશની માફી માંગવી પડશે.”

શું છે સમગ્ર ઘટના?

કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કેરળના ઇડુક્કીમાં એક ચૂંટણી સભાને સંબોધી હતી. આ દરમિયાન ખડગેએ PM મોદી અને કેરળના મુખ્યમંત્રી પિનરાયી વિજયન પર શાબ્દિક પ્રહાર કર્યા હતા. ખડગેએ કેરળ અને ગુજરાતના લોકો વચ્ચે સરખામણી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્ય પ્રધાન પિનરાઈ વિજયન પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, "ભાજપ અને LDF નેતાઓએ રાજ્યના લોકોને ગેરમાર્ગે ન દોરવા જોઈએ. "કેરળના લોકોને ગેરમાર્ગે ન દોરો. તેઓ ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી છે, તેઓ શિક્ષિત છે. તેમણે કહ્યું, મોદીજી, વિજયન (પિનરાયી વિજયન), તમે બંને ગુજરાત અથવા અન્ય સ્થળોના અશિક્ષિત લોકોને મૂર્ખ બનાવી શકો છો, પરંતુ તમે કેરળના લોકોને મૂર્ખ બનાવી શકતા નથી."

