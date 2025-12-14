દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં આજે કોંગ્રેસની 'મત ચોર, ગાદી છોડ'રેલી, ખડગે-રાહુલ સહિત દિગ્ગજ નેતાઓનો જમાવડો

ETV Bharat / bharat

Published : December 14, 2025 at 10:59 AM IST

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા આજે, રવિવાર, 14 ડિસેમ્બરના રોજ દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં મત ચોરી વિરુદ્ધ એક મોટી રેલીનું આયોજન કરી રહી છે. બધી તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આ મેગા રેલી માટે બે સ્ટેજ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. રેલી બપોરે 12:30 વાગ્યે શરૂ થશે

રાહુલ ગાંધી, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, સોનિયા ગાંધી અને અન્ય વરિષ્ઠ નેતાઓ મંચ પર હાજર રહેશે.દિલ્હી કોંગ્રેસના પ્રભારી કાઝી નિઝામુદ્દીન અને દિલ્હી પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ દેવેન્દ્ર યાદવ ગઈકાલે મોડી રાત્રે તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવા માટે રેલી સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા.

રેલીને સફળ બનાવવા માટે કામ કરી રહ્યા છે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા

દિલ્હી પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મીડિયા વિભાગના વડા અનિલ ભારદ્વાજે જણાવ્યું હતું કે આ ઐતિહાસિક મેગા રેલીને સફળ બનાવવા માટે બધા સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે. અનિલ ભારદ્વાજે જણાવ્યુ હતું કે, પાર્ટી 'મત ચોર ગાદી છોડ' ઝુંબેશ શરૂ કરી હતી, સાથે જ દેશભરમાં એક સહી ઝુંબેશ પણ શરૂ કરી હતી, જેમાં કોંગ્રેસ કાર્યકરો અને 5 કરોડથી વધુ જનતાની સહીઓ મળી હતી. એ જ રીતે, આ ઝુંબેશના ભાગ રૂપે દિલ્હીના લગભગ ચાર લાખ લોકોએ પોતાના હસ્તાક્ષરો રજૂ કર્યા હતા. હવે, એ જ રીતે, રાહુલ ગાંધી દ્વારા આ મેગા રેલીનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

સ્ટેજની સામે નેતાઓ માટે બેસવાની વ્યવસ્થા છે. જનતા અને તેની પાછળ કોંગ્રેસના કાર્યકરો માટે બેસવાની વ્યવસ્થા હશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ રેલીનું આયોજન અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. હંમેશની જેમ, કેટલાક આયોજન કાર્યો દિલ્હી પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિને સોંપવામાં આવ્યા છે.

અનિલ ભારદ્વાજે કહ્યું, "રેલી બપોરે 12:30 વાગ્યે શરૂ થશે. અમારા નેતા, જનનાયક રાહુલ ગાંધી, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, સોનિયા ગાંધી અને અન્ય વરિષ્ઠ નેતાઓ સ્ટેજ પર હાજર રહેશે. આ ઉપરાંત, બધા રાજ્યોના પ્રદેશ પ્રમુખો અને અન્ય નેતાઓ અને કાર્યકરો પણ રેલીમાં હાજરી આપશે." તેમણે કહ્યું કે ભાજપે સત્તા કબજે કરવા માટે એક ફોર્મ્યુલા વિકસાવી છે: વિપક્ષના મત કાપો અને પોતાના મત વધારો. ચૂંટણી પંચની સ્થાપના કરો અને સત્તા સુરક્ષિત કરો. અમે તેને મનસ્વી રીતે કામ કરવા દઈશું નહીં. અમે આ કોંગ્રેસ રેલીને સફળ બનાવીશું. અમે જનતાને એક મજબૂત સંદેશ મોકલીશું, દેશમાં મત ચોરી સામે વાતાવરણ બનાવીશું.

