કોંગ્રેસનો 140મો સ્થાપના દિવસ: સ્વતંત્રતા સંગ્રામથી લઈને સત્તામાં રહેવાના લાંબા અનુભવ સુધીની સફર
જાબમાં રામસિંહ કુકાની ચળવળ અને મહારાષ્ટ્રમાં બળવંત ફડકે જેવા ક્રાંતિકારીઓના સંઘર્ષોએ અંગ્રેજોને વધુ સતર્ક બનાવ્યા.
Published : December 28, 2025 at 4:20 PM IST
અમરાવતી (મહારાષ્ટ્ર): ભારતીય સ્વતંત્રતા સંગ્રામની કરોડરજ્જુ અને દેશના રાજકારણમાં મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવનાર ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ તેની ઐતિહાસિક 140 વર્ષની સફર પૂર્ણ કરી રહી છે. 28 ડિસેમ્બર, 1885 ના રોજ રચાયેલી આ પાર્ટીએ ભારતના ઇતિહાસમાં બ્રિટિશ શાસન સામેની લડાઈથી લઈને આધુનિક લોકશાહીને આકાર આપવા સુધી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે.
ભારતમાં બ્રિટિશરો સામે પહેલો મોટો બળવો 1857 માં થયો હતો. ત્યારબાદ પંજાબમાં રામ સિંહ કુકા દ્વારા કરવામાં આવેલા આંદોલનો અને મહારાષ્ટ્રમાં બળવંત ફડકે જેવા ક્રાંતિકારીઓના સંઘર્ષોએ અંગ્રેજોને વધુ ચિંતામાં મૂકી દીધા. તેમને ડર હતો કે જો ભારતીયોનો ગુસ્સો ફરીથી 1857 જેવા હિંસક બળવામાં ફાટી નીકળશે, તો તેમની ઓછી સંખ્યાને કારણે તેઓ ભારતમાં ટકી શકશે નહીં.
એક વિકલ્પ તરીકે, અંગ્રેજોએ આ રોષ માટે કાનૂની માર્ગ શોધવાનું વિચાર્યું. આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, વાઇસરોય લોર્ડ ડફરિનના શાસનકાળ દરમિયાન, IAS અધિકારી એલન ઓક્ટાવિયન હ્યુમે, ભારતીય નેતાઓ સાથે ચર્ચા કર્યા પછી, કલકત્તામાં એક દીક્ષાંત સમારોહમાં રાષ્ટ્રીય સંગઠનનો ખ્યાલ પ્રસ્તાવિત કર્યો.
યોજના એવી હતી કે આ સંગઠન ભારતમાં ઈંગ્લેન્ડમાં વિરોધ પક્ષની જેમ કાર્ય કરશે. 28 ડિસેમ્બર, 1885 ના રોજ, મુંબઈની ગોકુલદાસ તેજપાલ સંસ્કૃત કોલેજમાં એક ખાસ સંગઠનની રચના કરવામાં આવી. આ સંગઠનનું નામ કોંગ્રેસ રાખવામાં આવ્યું. કોંગ્રેસ નામ અમેરિકન હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ પરથી લેવામાં આવ્યું હતું.
પ્રોફેસર ડૉ. વૈભવ મ્હસ્કેએ સમજાવ્યું કે, કોંગ્રેસનો અર્થ જનતાની પરિષદ છે. 28 ડિસેમ્બર, 1885 ના રોજ રચાયેલ કોંગ્રેસનું પહેલું અધિવેશન ગોકુલદાસ તેજપાલ સંસ્કૃત કોલેજમાં યોજાયું હતું. આ અધિવેશનમાં દેશભરમાંથી વિવિધ જાતિઓ અને ધર્મોના 72 પ્રતિનિધિઓએ હાજરી આપી હતી. વોમેશચંદ્ર બેનર્જી કોંગ્રેસના પ્રથમ પ્રમુખ હતા. શરૂઆતમાં, અંગ્રેજોને લાગ્યું કે કોંગ્રેસ તેમના માટે ફાયદાકારક રહેશે. બાદમાં, દેશના વિવિધ શહેરોમાં કોંગ્રેસ સત્રો યોજાવા લાગ્યા.
આ સંમેલન પ્રસંગે, કોંગ્રેસના શિક્ષિત સભ્યોએ દેશભરમાં પ્રવાસ કરવાનું શરૂ કર્યું. આનાથી તેમને તેમના દેશની વિવિધ સમસ્યાઓ, મુશ્કેલીઓ અને સંસ્કૃતિઓ વિશે જાણવાની તક મળી. આનાથી તેમનો દ્રષ્ટિકોણ બદલાવા લાગ્યો. પાછળથી, કોંગ્રેસ પાર્ટી બ્રિટિશ શાસન સામે મુખ્ય અવાજ બની.
કોંગ્રેસના ત્રણ મહત્વપૂર્ણ સમયગાળા
મોડરેટ પોલિટિક્સ - 1885 થી 1905 દરમિયાન કોંગ્રેસના શરૂઆતના સમયગાળામાં મોડરેટ વિચારધારાનું વર્ચસ્વ હતું. દાદાભાઈ નવરોજી, ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે, બદરુદ્દીન તૈયબજી અને ફિરોઝશાહ મહેતા જેવા નેતાઓએ બંધારણીય પદ્ધતિઓ અપનાવી અને અરજીઓ, અપીલો અને વાટાઘાટો દ્વારા સુધારા લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ સમયગાળો શિક્ષણ અને વહીવટમાં ભારતીયોની વધતી ભાગીદારી અને આર્થિક શોષણ સામે અવાજોના ઉદય દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે, આ અભિગમ ઘણા યુવા નેતાઓને સ્વીકાર્ય ન હતો.
મંદિરવાદી વિચારધારાનો ઉદય - 1905 પછી, કોંગ્રેસમાં કટ્ટરપંથી વિચારધારાનો પ્રભાવ વધવા લાગ્યો. બંગાળના ભાગલા સામેની ચળવળે આ સમયગાળાને વેગ આપ્યો. લાલા લજપત રાય, બિપિન ચંદ્ર પાલ અને લોકમાન્ય તિલક જેવા મહારાષ્ટ્રના નેતાઓએ ખુલ્લેઆમ સ્વરાજ (સ્વરાજ્ય) ની માંગણી કરી. આ સમયગાળા દરમિયાન, રાષ્ટ્રીય ચળવળ વધુ આક્રમક અને લોકો-કેન્દ્રિત બની.
1920 માં, મહાત્મા ગાંધીના નેતૃત્વ હેઠળ, કોંગ્રેસ સંપૂર્ણપણે જન આંદોલનમાં પરિવર્તિત થઈ. 1920માં અસહકાર ચળવળ, 1930માં સવિનય કાનૂન ભંગ ચળવળ અને 1942ના ભારત છોડો આંદોલન દ્વારા, કોંગ્રેસે બ્રિટિશ શાસનના મૂળ પર હુમલો કર્યો. 1929માં લાહોર અધિવેશનમાં, કોંગ્રેસે પ્રથમ વખત સત્તાવાર રીતે સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાની માંગણી કરી.
અંતે, 15 ઓગસ્ટ, 1947ના રોજ ભારત સ્વતંત્ર થયું. કોંગ્રેસે સ્વતંત્રતા સંગ્રામ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યો. સ્વતંત્રતા પછી પણ, કોંગ્રેસે લાંબા સમય સુધી દેશનું નેતૃત્વ કર્યું. પ્રોફેસર ડૉ. વૈભવ મસ્કેએ જણાવ્યું હતું કે, આધુનિક ભારતનો પાયો પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ, ઇન્દિરા ગાંધી અને રાજીવ ગાંધીના નેતૃત્વમાં નંખાયો હતો.
આ સમયગાળા દરમિયાન, આયોજન પંચ, જાહેર ક્ષેત્ર, વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિ, શિક્ષણ અને લોકશાહી મૂલ્યોની સ્થાપના થઈ. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ પાર્ટી હાલમાં રાજકીય પડકારોનો સામનો કરી રહી હોવા છતાં, તે દેશના રાજકારણમાં એક મહત્વપૂર્ણ અને સક્રિય બળ છે.
આ પણ વાંચો: