સોનિયા ગાંધીની તબિયત લથડી, મેદાંતા હોસ્પિટલમાં રૂટિન ચેકઅપ બાદ ઘરે પરત ફર્યા
અગાઉ પણ સોનિયા ગાંધીને સ્વાસ્થ્યના કારણોસર સર ગંગા રામ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમની તબિયતમાં સુધારો થતાં તેમને રજા આપવામાં આવી હતી.
Published : May 13, 2026 at 1:19 PM IST
નવી દિલ્હી : કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષ (CPP)ના અધ્યક્ષ અને ભૂતપૂર્વ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીને મંગળવારે ગુરુગ્રામની મેદાંતા હોસ્પિટલમાં નિયમિત સ્વાસ્થ્ય તપાસ માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, હોસ્પિટલમાં થોડા કલાકો વિતાવ્યા પછી અને જરૂરી તબીબી પરીક્ષણો કરાવ્યા પછી, તેમને રજા આપવામાં આવી હતી. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ એક નિયમિત તબીબી તપાસ હતી અને તેમની સ્થિતિ હવે સંપૂર્ણપણે સ્થિર છે.
પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા અને સંદેશાવ્યવહાર પ્રભારી જયરામ રમેશે સોનિયા ગાંધીના સ્વાસ્થ્ય વિશે સત્તાવાર માહિતી શેર કરતા જણાવ્યું હતું કે, "કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી આજે નિયમિત તપાસ માટે મેદાંતા હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી. તપાસ પછી તેઓ ઘરે પરત ફર્યા છે. તેમની સ્થિતિ સામાન્ય છે."
તબીબી દેખરેખ હેઠળના પરીક્ષણો
હોસ્પિટલ વહીવટીતંત્રના જણાવ્યા અનુસાર, સોનિયા ગાંધીને ડૉક્ટરોની એક નિષ્ણાત ટીમની દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા હતા. મેદાંતા હોસ્પિટલના વરિષ્ઠ ડૉક્ટરોએ તેમના પર કેટલાક મૂળભૂત સ્વાસ્થ્ય પરીક્ષણો કર્યા હતા. એવું કહેવાય છે કે તેમને શ્વાસ લેવામાં હળવી તકલીફ અને ભૂતકાળમાં છાતીમાં ચેપ હોવાથી સમયાંતરે આવા પરીક્ષણોની ભલામણ કરવામાં આવે છે. તેમને થોડા સમય માટે નિરીક્ષણ હેઠળ રાખ્યા પછી, ડૉક્ટરોએ તેમને ઘરે જવાની મંજૂરી આપી.
સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સંવેદનશીલતા
સોનિયા ગાંધી છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે. તેમને ફેફસાના ચેપ અને કોવિડ પછીની ગૂંચવણો માટે અગાઉ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમને અગાઉ ગંગારામ હોસ્પિટલમાં પણ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની ઉંમર અને અગાઉની બીમારીઓને ધ્યાનમાં રાખીને, ડોકટરો કોઈ કસર છોડવા તૈયાર નથી, તેથી તેમને સમયાંતરે નિયમિત તપાસ કરાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
આ પણ વાંચો...