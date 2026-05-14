કેરલમના મુખ્યમંત્રી તરીકે વી. ડી. સતીશનનું નામ જાહેર
કોંગ્રેસે કેરલમના મુખ્યમંત્રી તરીકે વી. ડી. સતીશનનું નામ જાહેર કર્યું છે.
Published : May 14, 2026 at 12:15 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 12:38 PM IST
દિલ્હી: કોંગ્રેસ પાર્ટી હાઈકમાન્ડે ગુરુવારે કેરળના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે આઉટગોઇંગ વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા વી. ડી. સતીશનને જાહેર કર્યા.
આ જાહેરાત કેરળના પ્રભારી એઆઈસીસી મહાસચિવ દીપા દાસમુન્શી દ્વારા નવી દિલ્હીમાં કરવામાં આવી હતી.
કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે અન્ય વરિષ્ઠ નેતાઓ, કે.સી. વેણુગોપાલ અને રમેશ ચેન્નીથલાની સંભાવનાઓને અવગણીને, છ વખત ધારાસભ્ય અને રાજ્યમાં પાર્ટીના સૌથી લોકપ્રિય ચહેરાઓમાંના એક વી. ડી. સતીશને પસંદ કર્યા.
આ ત્રણ નામો પાર્ટીમાં ચર્ચામાં પ્રભુત્વ ધરાવતા હતા, જેના કારણે તાજેતરના દિવસોમાં કેરળમાં જૂથવાદ પર તીવ્ર લોબિંગ થયું હતું.
કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણીના તાજેતરના પરિણામોએ યુનાઇટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (UDF) ની તરફેણમાં નિર્ણાયક જનાદેશ આપ્યો છે, જે ડાબેરી ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટના એક દાયકાના શાસન પછી રાજ્યના રાજકીય પરિદૃશ્યમાં પરિવર્તનનો સંકેત આપે છે.
140 સભ્યોની વિધાનસભામાં, યુડીએફે 102 બેઠકો મેળવી, સરળતાથી બહુમતીનો આંકડો વટાવી દીધો. કોંગ્રેસે 63 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે તેના સાથી પક્ષ, ઇન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગ (IUML) એ 22 બેઠકો મેળવી હતી.
બુધવારે સવારે, મોહમ્મદ શિયાસ સહિત કેટલાક કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો વી. ડી. સતીશનના ઘરે ગયા હતા. જેમ જેમ દિવસ પસાર થતો ગયો, તેમના સમર્થકોની મોટી ભીડ તેમના નિવાસસ્થાનની બહાર એકઠી થઈ ગઈ, તેઓ આશા રાખતા હતા કે તેઓ મુખ્યમંત્રી તરીકે ચૂંટાશે.
સાંજ પડતાં સમર્થકોની સંખ્યા વધતી ગઈ, અને જેમ જેમ પાર્ટી હાઇકમાન્ડ દ્વારા કેરળના મુખ્યમંત્રીની અપેક્ષિત જાહેરાત નજીક આવી, તેમણે સતીશનના સમર્થનમાં સૂત્રોચ્ચાર કર્યા.
તેમના સૂત્રોચ્ચારમાં, સમર્થકોએ તેમને "ધર્મનિરપેક્ષતાના રક્ષક" કહ્યા અને પક્ષના ધ્વજ લહેરાવ્યા. તેઓએ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે તે નક્કી કરતી વખતે હાઇકમાન્ડે જાહેર અભિપ્રાય ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ, જે તેમના મતે સતીશનના પક્ષમાં હતો.
તેઓએ એમ પણ કહ્યું કે મોટાભાગના ધારાસભ્યો સતીશનને ટેકો ન આપતા હોવા છતાં, પક્ષના કાર્યકરો તેમની સાથે હતા. મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ સહિત સમર્થકોએ કહ્યું કે સતીશને આગાહી કરી હતી કે UDF 100 થી વધુ બેઠકો જીતશે અને તેથી, તેમને મુખ્યમંત્રી બનાવવા જોઈએ.
"અમે તેમના મુખ્યમંત્રી બનવાની જાહેરાતની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છીએ," એક મહિલાએ કહ્યું. તેમણે વિશ્વાસ પણ વ્યક્ત કર્યો કે સતીશન ચૂંટાઈ આવશે અને કહ્યું કે તેઓ મોટા સ્મિત સાથે રાજ્યની રાજધાની જશે. જોકે, સતીશને પોતાનું ઘર છોડ્યું નહીં. તેમના સમર્થકોએ એમ પણ કહ્યું કે તેઓ એકમાત્ર નેતા હતા જેમણે કહ્યું હતું કે જો યુડીએફને જંગી જીત નહીં મળે તો તેઓ રાજકારણમાંથી નિવૃત્તિ લેશે, અને તેથી, તેમને મુખ્યમંત્રી બનાવવા જોઈએ.
કોંગ્રેસ પાર્ટી કેરળમાં તેના આગામી મુખ્યમંત્રી નક્કી કરવા માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે; તેણે રાજ્યના નેતાઓ અને ભૂતપૂર્વ પક્ષના નેતાઓ સાથે અનેક રાઉન્ડની ચર્ચા કરી છે. પક્ષના ટોચના નેતા રાહુલ ગાંધીએ અગાઉ જમીની પરિસ્થિતિને સમજવા માટે કેરળના ઘણા નેતાઓ, જેમાં લગભગ આઠ ભૂતપૂર્વ રાજ્ય એકમના પ્રમુખોનો સમાવેશ થાય છે, સાથે મુલાકાત કરી હતી. પાયાના સ્તરે પક્ષના કાર્યકરો દ્વારા વધતા વિરોધને કારણે નેતૃત્વને અંતિમ નિર્ણય લેતા પહેલા પરામર્શનો વ્યાપ વધારવાની ફરજ પડી હતી.
યુડીએફ ગઠબંધનમાં, મોટાભાગના સાથી પક્ષો સતીશનની તરફેણમાં હોવાનું કહેવાય છે, જેમને પક્ષના કાર્યકરો અને જનતાના મોટા વર્ગનો મજબૂત ટેકો મળે છે. જોકે, વેણુગોપાલ (જે હાલમાં નવી દિલ્હીમાં છે) મુખ્ય દાવેદાર તરીકે ઉભરી આવ્યા છે, અને ચેન્નીથલાએ પોતાના અનુભવના આધારે દાવો કર્યો છે, જેના કારણે હાઇકમાન્ડ માટે નિર્ણય લેવાનું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે.
નવી દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવાસસ્થાને રાહુલ ગાંધી અને ખડગે વચ્ચેની બેઠક બાદ, પાર્ટીના મહાસચિવ જયરામ રમેશે જણાવ્યું હતું કે નેતૃત્વએ આ મુદ્દા પર ચર્ચા પૂર્ણ કરી છે. રમેશે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "કેરળમાં સીએલપી સભ્યો દ્વારા અધિકૃત કર્યા પછી, કોંગ્રેસ હાઇકમાન્ડે બધી ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી છે, અને કેરળના આગામી મુખ્યમંત્રી કોણ હશે તે અંગેનો નિર્ણય ગુરુવારે જાહેર કરી દેવામાં આવશે."
કેરળ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળના યુડીએફે બે તૃતીયાંશથી વધુ બહુમતી મેળવી હતી.