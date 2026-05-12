'અદાણી-અંબાણીને કહો ભારતને મદદ કરે', PMની અપીલ પર કોંગ્રેસ નેતાનું નિવેદન

કોંગ્રેસના નેતાએ ચૂંટણી પછી સરકાર આર્થિક વ્યવસ્થાપનનો બોજ સામાન્ય લોકો પર નાખી રહી છે તેમ સૂચવતા "નવા સૂત્ર" ના સમય પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો.

કોંગ્રેસ નેતા વી હનુમંતા રાવ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 6:24 PM IST

હૈદરાબાદ: કોંગ્રેસ નેતા વી. હનુમંત રાવે સોમવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર નાગરિકોને ઇંધણ અને સોનાનો વપરાશ ઘટાડવાના તેમના તાજેતરના આહ્વાન બદલ પ્રહારો કર્યા. સાથે કોંગ્રેસના નેતાએ ચૂંટણી પછી સરકાર આર્થિક વ્યવસ્થાપનનો બોજ સામાન્ય લોકો પર નાખી રહી છે તેમ સૂચવતા "નવા સૂત્ર" ના સમય પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો.

ANI સાથે વાત કરતા, કોંગ્રેસના નેતા વી. હનુમંતા રાવે કહ્યું, "... જો તમે ભાજપને મત આપો છો, તો તમારો વિકાસ થશે... તેઓ આપણને ડીઝલ અને પેટ્રોલનો ઓછો ઉપયોગ કરવાનું અને ઓછું સોનું ખરીદવાનું કહી રહ્યા છે... તેઓ જીત્યા છે, તેથી તેમણે આ નવું સૂત્ર શરૂ કર્યું છે... તેઓ લોકોને ઓછો ખર્ચ કરવાનું કહી રહ્યા છે... આ લેક્ચર બંધ કરો અને અદાણી, અંબાણી અને ગુજરાતના લોકોને ભારતને મદદ કરવા કહો..."

દરમિયાન, મંગળવારે, તેલંગાણા ભાજપના વડા એન. રામચંદ્ર રાવે પશ્ચિમ એશિયા સંકટ વચ્ચે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની રાષ્ટ્રને 'સાત અપીલો'નું સમર્થન કરતા કહ્યું કે, વડા પ્રધાને નાગરિકોને સોનાની ખરીદી ઘટાડીને અને વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં બિનજરૂરી વિદેશ પ્રવાસ ટાળીને વિદેશી મુદ્રા ભંડોળ બચાવવામાં મદદ કરવા વિનંતી કરી હતી.

ANI સાથે વાત કરતા રાવે કહ્યું કે, વિશ્વભરના ઘણા દેશોમાં ઇંધણના રેશનિંગ અને ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે ભારતે પરિસ્થિતિને વધુ સારી રીતે સંભાળી હતી અને તેના ભંડારને સુરક્ષિત રાખવામાં સાવચેત રહેવાની જરૂર હતી. તેમણે કોંગ્રેસ પર પણ કટાક્ષ કર્યો, કહ્યું કે અગાઉની કોંગ્રેસ સરકારોએ લોકોને કટોકટીના સમયગાળા દરમિયાન પણ ખાદ્ય વપરાશ મર્યાદિત કરવાની અપીલ કરી હતી.

રાવે કહ્યું, "વડાપ્રધાને આ દેશના લોકોને સોનાની ખરીદી ઘટાડીને વિદેશી ચલણ બચાવવા અને આ પરિસ્થિતિઓમાં વિદેશ ન જવાની અપીલ કરી છે.... ભારત સિવાય સમગ્ર વિશ્વમાં, ભાવ વધારો અને ઇંધણનું રેશનિંગ થઈ રહ્યું છે... આપણે આપણા ભંડારને અકબંધ રાખવા માટે ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ... કટોકટી સિવાયના સમયમાં પણ, કોંગ્રેસ સરકારે લોકોને ચોખા ખરીદવા અથવા ફક્ત એક જ વાર ભોજન લેવા અપીલ કરી હતી."

તેમણે આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો અને કહ્યું કે, દરેક ઘરે ખાદ્ય તેલના વપરાશમાં ઘટાડો કરવો જોઈએ અને વિદેશી ચલણ બચાવવા અને પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવા માટે કુદરતી ખેતી તરફ આગળ વધવું જોઈએ.

ખાતરની આયાતના બોજ પર પ્રકાશ પાડતા, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, ભારત રાસાયણિક ખાતરોની આયાત પર નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં વિદેશી હૂંડિયામણ ખર્ચે છે અને ખેડૂતોને તેનો ઉપયોગ ઘટાડવા વિનંતી કરી.

ઇંધણના ભાવમાં થતી અસ્થિરતાનો સામનો કરવા માટે, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ભારતની ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં પરિવર્તન લાવવાની વિનંતી કરી. તેમણે નાગરિકોને જ્યાં પણ ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં મેટ્રો અને જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરીને પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વપરાશ ઘટાડવા, જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે કાર-પૂલિંગનો વિકલ્પ પસંદ કરવા, માલની હેરફેર માટે રેલ્વે પરિવહનને પ્રાધાન્ય આપવા અને શક્ય હોય ત્યાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો ઉપયોગ વધારવા વિનંતી કરી.

