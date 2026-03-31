કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધીને હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ કરાયા, તબિયતમાં હવે ઘણો સુધારો
ડોક્ટર મુજબ સોનિયા ગાંધીના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થયો છે. આગળની સારવાર ઘરેથી થઈ શકે છે.
Published : March 31, 2026 at 2:55 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષના અધ્યક્ષ અને વરિષ્ઠ નેતા સોનિયા ગાંધી, જેમને સર ગંગા રામ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, આજે સવારે તેમની તબિયતમાં સુધારો થયા બાદ તેમને રજા આપવામાં આવી છે. સર ગંગા રામ હોસ્પિટલે તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે એક નવું અપડેટ જાહેર કર્યું છે. સર ગંગા રામ હોસ્પિટલના અધ્યક્ષ ડૉ. અજય સ્વરૂપના જણાવ્યા અનુસાર, સોનિયા ગાંધીના સ્વાસ્થ્યમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે અને તેમની સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે સામાન્ય થઈ ગયા પછી તેમને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે.
ડૉ. અજય સ્વરૂપે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તેમને સિસ્ટમિક ઈન્ફેક્શન માટે એન્ટિબાયોટિક્સથી સારવાર આપવામાં આવી હતી અને સારવારનો સારી અસર થઈ. તેઓ હવે સ્વસ્થ થઈ ગયા છે અને વધુ સારવાર અને ઘરે ફોલો-અપ માટે આજે સવારે હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે.
સોનિયા ગાંધીને 24 માર્ચે ગંગા રામ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા
નોંધનીય છે કે સોનિયા ગાંધીને સિસ્ટમિક ઇન્ફેક્શનને કારણે 24 માર્ચે રાત્રે 10:22 વાગ્યે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની એન્ટિબાયોટિક્સથી સારવાર ચાલી રહી છે. આ સારવાર ડૉ. ડી.એસ. રાણા, ડૉ. એસ. નંદી અને ડૉ. અરૂપ બાસુના દેખરેખ હેઠળ ચાલી રહી છે.
નોંધનીય છે કે, દિલ્હીમાં બદલાતા હવામાન અને વધતા પ્રદૂષણને કારણે તેમના સ્વાસ્થ્ય પર અસર પડી છે. સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના કારણે તેમને મંગળવારે મોડી રાત્રે દિલ્હીની સર ગંગા રામ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ડોક્ટરોના જણાવ્યા મુજબ, તેમને છાતીમાં ભારેપણુ અને શ્વાસ લેવામાં હળવી તકલીફ થઈ રહી હતી, જેના પછી તેમને નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવાનું નક્કી કર્યું. ડોક્ટરોની એક ટીમે તેમની હેલ્થ પર નજીકથી ધ્યાન રાખી રહી છે અને તેમને સિસ્ટમિક ઈન્ફેક્શન લાગ્યું, જેના પછી તેમની સારવાર શરૂ કરવામાં આવી. સોનિયા ગાંધી ઘણા વર્ષોથી શ્વાસનળીના અસ્થમાથી પણ પીડાય છે.
દિલ્હીના પ્રદૂષણને કારણે તેમને અસ્થમાની સમસ્યા વધુ ગંભીર બની ત્યારે તેમને જાન્યુઆરીમાં સર ગંગા રામ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. હિમાચલની મુલાકાત દરમિયાન તેમની તબિયત બગડી હતી. ઘણા દિવસો હોસ્પિટલમાં રહ્યા બાદ, તેમને 11 જાન્યુઆરીએ રજા આપવામાં આવી હતી.
