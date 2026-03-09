ETV Bharat / bharat

લંડનમાં જન્મ, ભારતમાં બન્યા સાંસદ, કંઈક આવો છો 70 વર્ષના શશિ થરૂરનો અંદાજ

કોંગ્રેસ સાંસદ શશિ થરૂર આજે પોતાનો 70મો જન્મદિવસ મનાવી રહ્યા છે. તિરુવનંતપુરમના સાંસદ તેમના ફરાટેદાર અંગ્રેજી અને વૈભવી જીવનશૈલી માટે જાણીતા છે.

શશિ થરૂરનો 70મો જન્મ દિવસ
શશિ થરૂરનો 70મો જન્મ દિવસ (Etv Bharat Graphics Team)
હૈદરાબાદ: કોંગ્રેસના નેતા અને સાંસદ શશિ થરૂર આજે તેમનો 70મો જન્મદિવસ મનાવી રહ્યા છે. તિરુવનંતપુરમના સાંસદ તેમના ફરાટેદાર અંગ્રેજી અને વૈભવી જીવનશૈલી માટે જાણીતા છે. 29 વર્ષ સુધી યુએનમાં સેવા આપનારા થરૂર ચાર વખત સંસદ સભ્ય રહી ચૂક્યા છે. તેમણે ત્રણ વખત લગ્ન કર્યા છે, તેમની છેલ્લી પત્ની સુનંદા પુષ્કર હતી.

શશિ થરૂરનો જન્મ 9 માર્ચ, 1956ના રોજ લંડનમાં થયો હતો, પરંતુ તેમનો પરિવાર મૂળ કેરળના પલક્કડનો રહેવાસી છે. થરૂરે વિદેશમાંથી જ શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. થરૂર તિરુવનંતપુરમના લોકસભા સાંસદ છે. તેઓ ઘણીવાર પોતાની ફર્રાટેદાર અંગ્રેજી અને ભવ્ય જીવનશૈલી માટે ચર્ચમાં રહે છે. ઘણા લોકો કહે છે કે, થરૂરની અંગ્રેજી સમજવી એ સહેલી વાત નથી. તેને સમજવા માટે હાથમાં શબ્દકોશ લઈને બેસવું પડે છે.

શશિ થરૂર વિશે કેટલીક જાણી-અજાણી વાતો

શિક્ષણ: થરૂરે દિલ્હી યુનિવર્સિટીની સેન્ટ સ્ટીફન્સ કોલેજમાંથી શિક્ષણ મેળવ્યું હતું અને બાદમાં ટફ્ટ્સ યુનિવર્સિટીમાંથી આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોમાં પીએચડીની ડિગ્રી મેળવી.

રાજકીય કારકિર્દી: થરૂર 2009 થી તિરુવનંતપુરમથી લોકસભાના સાંસદ છે, અને કેન્દ્રીય રાજ્ય મંત્રી તરીકે પણ સેવા આપી છે.

લેખન: થરૂર એક પ્રખ્યાત લેખક છે, અને તેમના પુસ્તકો જેમ કે "ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન નોવેલ" અને "ઇન્ડિયા: ફ્રોમ મિડનાઇટ ટુ ધ મિલેનિયમ" ખૂબ જ લોકપ્રિય છે.

વ્યક્તિગત જીવન: થરૂરે ત્રણ વખત લગ્ન કર્યા છે અને સંતાનમાં તેમને બે પુત્રો છે.

29 વર્ષ સુધી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN)માં આપી સેવા
29 વર્ષ સુધી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN)માં આપી સેવા (X/@Shashi Tharoor)

બહુમુખી પ્રતિભા

શશી થરૂર વિદ્યાર્થીકાળથી જ રાજકારણમાં સક્રિય રહ્યાં છે. તેમને આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતોના ઉત્સુક નિષ્ણાત માનવામાં આવે છે. 2006 માં, ભારત સરકારે થરૂરને સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ પદ માટે નામાંકિત કર્યા. તેમણે 29 વર્ષ સુધી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (યુએન)માં સેવા આપી. તેઓ ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સ, ધ વોશિંગ્ટન પોસ્ટ અને ધ ગાર્ડિયન જેવા ભારતીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રકાશનો માટે જટિલ વિષયો પર લાંબા લેખો પણ લખે છે.

શશિ થરૂર છે સ્પષ્ટ વક્તા અને સારા લેખક
શશિ થરૂર છે સ્પષ્ટ વક્તા અને સારા લેખક (X/@Shashi Tharoor)

સ્ટાઈલિશ નેતા

શશિ થરૂર અન્ય રાજનેતાઓથી થોડા અલગ પડે છે, જેનું કારણ છે તેમની ડ્રેસિંગ સેન્સ, તેઓ હંમેશા સ્ટાઈલિશ કપડા, ચશ્મા અને પોતાની આગવી હેર સ્ટાઈલમાં દેખાઈ છે, આમ ઘણા લોકો તેમને સ્ટાઈલિશ રાજનેતાની પણ ઉપમા આપે છે.

શશિ થરૂર 2009 થી તિરુવનંતપુરમથી લોકસભાના સાંસદ છે.
શશિ થરૂર 2009 થી તિરુવનંતપુરમથી લોકસભાના સાંસદ છે. (X/@Shashi Tharoor)

શશી થરૂરની રાજકીય કારકિર્દી

  • શશિ થરૂર ચાર વખત કોંગ્રેસના સાંસદ બન્યા. 2009માં તિરુવનંતપુરમથી 15મી લોકસભામાં ચૂંટાયા બાદ, તેમણે ત્રણ ટર્મ સેવા આપી.
  • 2009 તેમણે ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના પી. રામચંદ્રન નાયરને 1 લાખ મતોના માર્જિનથી હરાવ્યા હતા.
  • 2024માં, તેઓ ફરીથી 16મી લોકસભામાં તિરુવનંતપુરમથી સાંસદ બન્યા હતા. થરૂરે ભાજપના ઓ. રાજગોપાલને આશરે 15,700 મતોથી હરાવ્યા.
  • 2019ની 17મી લોકસભા ચૂંટણીમાં, શશિ થરૂરે ભાજપ-એનડીએ ઉમેદવાર કુમ્માનમ રાજશેખરનને 1 લાખથી વધુ મતોથી હરાવ્યા.
  • કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા શશિ થરૂરે 2024માં સતત ચોથી વખત કેરળની તિરુવનંતપુરમ લોકસભા બેઠક જીતી છે.
  • થરૂરે 2009માં મનમોહન સિંહ સરકારમાં વિદેશ રાજ્યમંત્રી તરીકે પણ સેવા આપી હતી.
  • 2012માં, થરૂરને માનવ સંસાધન વિકાસ રાજ્યમંત્રી તરીકે ફરીથી મંત્રીમંડળમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા.
ચાર વખત સંસદ સભ્ય રહી ચૂક્યા છે શશિ થરૂર
ચાર વખત સંસદ સભ્ય રહી ચૂક્યા છે શશિ થરૂર (X/@Shashi Tharoor)

શશિ થરૂર અને વિવાદ

  • વડાપ્રધાનને લઈને વિવાદસ્પદ ટિપ્પણી: થરૂરે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ "વીંછી" ટિપ્પણીથી વિવાદ ઉભો કર્યો, જેના કારણે તેમની સામે માનહાનિનો કેસ દાખલ થયો.
  • સર્જિકલ સ્ટ્રાઈકનો દાવો: થરૂરે દાવો કર્યો હતો કે ભારતે 2016ની સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક દરમિયાન પ્રથમ વખત નિયંત્રણ રેખા (LoC)નું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું, જેના પર કોંગ્રેસના નેતાઓએ એસ. જયશંકરના જૂના નિવેદનો ટાંકીને પ્રતિક્રિયા આપી હતી.
  • પીએમ મોદીની પ્રશંસા: પીએમ મોદીના રાજદ્વારી પ્રયાસો માટે થરૂરની પ્રશંસાથી કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં ટીકા થઈ, કેટલાક નેતાઓએ તેમના પર "ભાજપના સુપર પ્રવક્તા" હોવાનો આરોપ લગાવ્યો.
  • રાજવંશીય રાજકારણ: વંશીય રાજકારણ અને નેહરુ-ગાંધી પરિવાર પર થરૂરની ટિપ્પણીએ વિવાદ ઉભો કર્યો, ભાજપના નેતાઓએ તેમના પર રાહુલ ગાંધી પર હુમલો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.
  • ઓપરેશન સિંદૂર પ્રતિનિધિમંડળ: પાર્ટીની ભલામણ ન હોવા છતાં ઓપરેશન સિંદૂર પ્રતિનિધિમંડળમાં થરૂરનો સમાવેશ વિવાદ તરફ દોરી ગયો.
9 માર્ચ, 1956ના રોજ લંડનમાં થયો હતો શશિ થરૂરનો જન્મ
9 માર્ચ, 1956ના રોજ લંડનમાં થયો હતો શશિ થરૂરનો જન્મ (X/@Shashi Tharoor)

શશિ થરૂરની નેટર્વથ

2024ની ચૂંટણીના સોગંદનામા મુજબ, શશિ થરૂરની કુલ સંપત્તિ ₹55 કરોડથી વધુ છે. જોકે, આ વાતની પુષ્ટિ નથી. તેમની જંગમ સંપત્તિનું મૂલ્ય ₹49 કરોડ છે, જેમાં બોન્ડ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ તેમજ 19 બેંક ખાતાઓમાં રાખેલા નાણાંનો સમાવેશ થાય છે. તેમની પાસે આશરે 32 લાખનું 534 ગ્રામ સોનું છે.

ત્રણ વખત લગ્ન કરી ચુક્યા છે શશિ થરૂર
ત્રણ વખત લગ્ન કરી ચુક્યા છે શશિ થરૂર (Etv Bharat)

શશિ થરૂરનું અંગત જીવન

શશિ થરૂરના અંગત જીવનની વાત કરીએ તો તેઓ ત્રણ વખત લગ્ન કરી ચુક્યા છે. શશિ થરૂર તેમના સ્પષ્ટ મંતવ્યો માટે જાણીતા છે, તેમનું અંગતજીવન પણ ખુબ ચર્ચામાં રહ્યું છે. તેમની ત્રીજી પત્ની, સુનંદા પુષ્કરનું અવસાન થયું છે. પુષ્કરનો મૃતદેહ દિલ્હીની એક લક્ઝરી હોટલમાંથી 17મી એપ્રિલ, 2014ના રોજ મળી આવ્યો હતો. થરૂર અને સુનંદા પહેલી વાર 2008 માં દિલ્હીની ઇમ્પિરિયલ હોટેલમાં એક એવોર્ડ સમારોહમાં મળ્યા હતા. થરૂર પહેલી નજરમાં જ સુનંદા સાથે પ્રેમમાં પડી ગયા હતા. તેઓએ 22 ઓગસ્ટ, 2010 ના રોજ લગ્ન કર્યા. આ થરૂરના ત્રીજા લગ્ન હતા. અગાઉ, તેમણે તિલોત્તમા મુખર્જી સાથે અને પછી કેનેડાની ક્રિસ્ટા ગાઇલ્સ સાથે લગ્ન કર્યા હતા.

સંપાદકની પસંદ

