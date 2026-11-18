"રાહુલ ગાંધી એક રીઢા ગુનેગાર," અમેરિકામાં કોંગ્રેસ નેતાના દાવા પર ભાજપ લાલઘૂમ
અમેરિકાની એક યુનિવર્સિટીમાં રાહુલ ગાંધીએ ભારતની આર્થિક સ્થિતિ અંગે આપેલા એક નિવેદનની ભાજપે આકરી ટીકા કરી છે.
Published : November 18, 2026 at 1:57 PM IST
નવી દિલ્હી: ભાજપે બુધવારે કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી પર તેમના વિદેશ પ્રવાસો દરમિયાન વારંવાર ખોટા નિવેદનો આપવાનો આરોપ લગાવ્યો. ભાજપ અનુસાર, આમ કરવા પાછળનો તેમનો એકમાત્ર હેતુ ભારતની પ્રગતિને નુકસાન પહોંચાડવાનો અને દેશની મજબૂત આંતરરાષ્ટ્રીય છબીને નબળી પાડવાનો છે.
બુધવારે ભાજપ મુખ્યાલયમાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, પાર્ટી પ્રવક્તા ગૌરવ ભાટિયાએ આરોપ લગાવ્યો કે, રાહુલ ગાંધીએ વિદેશમાં જઈને કોઈપણ તથ્યો કે આધાર વિના ભારતને બદનામ કરતા નિવેદનો આપવાની આદત બનાવી લીધી છે. તેમણે કહ્યું, "રાહુલ ગાંધી અપરિપક્વ, ભારત વિરોધી છે અને ભારતના 'મીર જાફર' છે."
Delhi: BJP National Spokesperson Gaurav Bhatia says, "Today's press conference is being held with a heavy heart and a sense of distress. During his foreign visit to Columbia University in the United States, Rahul Gandhi, the Leader of the Opposition, has once again made baseless statements, made false claims without facts and said things that appear to be part of a conspiracy to defame India, something he is known for. His statements have left every Indian feeling ashamed of such an anti-India Leader of the Opposition..."— IANS (@ians_india) November 18, 2026
ગૌરવ ભાટિયાએ કહ્યું, "રાહુલ ગાંધી જ્યારે પણ વિદેશ જાય છે, ત્યારે તેઓ ખોટા નિવેદનો આપે છે. તેમનો એકમાત્ર હેતુ ભારતની પ્રગતિને નુકસાન પહોંચાડવાનો અને દેશની મજબૂત આંતરરાષ્ટ્રીય છબીને નબળી પાડવાનો છે."
રાહુલ ગાંધીએ મંગળવારે કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાં એક અનૌપચારિક સંવાદ કાર્યક્રમ દરમિયાન કહ્યું હતું કે, ભારતના આર્થિક મોડેલે લગભગ એક દાયકા પહેલાથી ઇચ્છિત પરિણામો આપવાનું બંધ કરી દીધું હતું. દેશમાં મોટી બેરોજગારી છે, મેન્યુફેક્ચરિંગનો આધાર ધરાશાયી થયો છે અને તેની શિક્ષણ પ્રણાલીમાં ઉંડી સમસ્યાઓ છે.
#WATCH | Delhi: On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi remarks about the Indian economy at Columbia University, BJP national spokesperson Gaurav Bhatia says, "...Rahul Gandhi is immature, anti-India, and the 'Mir Jafar' of India. "Today, every Indian feels ashamed by the baseless, false, and anti-India statements made by Rahul Gandhi on foreign soil to defame the country. Under PM Narendra Modi's leadership, India has touched new heights over the past 12 years in democracy, economy, youth empowerment, and global standing... Rahul Gandhi is immature, anti-India, and the 'Mir Jafar' of India. Ahead of every Parliament session, he travels abroad; is it to take guidance from his foreign masters?"— ANI (@ANI) November 18, 2026
તેમણે "મેક ઇન ઇન્ડિયા" અને "સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા" જેવી સરકારની પહેલોની ટીકા કરતા દાવો કર્યો કે, આ યોજનાઓ દેશના નબળા પડી ગયેલા આર્થિક પાયાને મજબૂત કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે.
ભાજપના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત લોકશાહી, અર્થતંત્ર, યુવાનો અને વૈશ્વિક મંચ પર તેની સ્થિતિના સંદર્ભમાં નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચી રહ્યું છે.
તેમણે કહ્યું, "છેલ્લા 12 વર્ષોમાં, ભારતે વૈશ્વિક મંચ પર એક મજબૂત પ્રતિષ્ઠા અને ઓળખ બનાવી છે." ભાટિયાએ આરોપ લગાવ્યો કે રાહુલ ગાંધીની ટિપ્પણીઓ ભારતની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થિતિને નુકસાન પહોંચાડવાના હેતુથી હતી અને તે એવા સમયે આવી હતી જ્યારે દેશ ઘણા મોરચે પ્રગતિ કરી રહ્યો છે. તેમણે પ્રશ્ન કર્યો, " વિપક્ષના એક એવા નેતાના નિવેદનોના કારણે ભારતના નાગરિકોને શા માટે શરમ આવવી જોઈએ?" જેઓ દેશ વિરૂદ્ધ આ પ્રકારની વાતો કરે છે ?
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