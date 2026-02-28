રાહુલ ગાંધી આજે પંજાબમાં, બરનાલામાં 'મનરેગા બચાવો સંગ્રામ' અને 'મજૂર રેલી'ને કરશે સંબોધિત
બરનાલામાં રાહુલ ગાંધી આજે 'મનરેગા બચાવો સંગ્રામ' હેઠળ મજૂર રેલીને સંબોધશે.
Published : February 28, 2026 at 11:57 AM IST
બરનાલા: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધી આજે શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરીએ પંજાબના બરનાલા ખાતે 'મનરેગા બચાવો સંગ્રામ' અને 'ખેડૂત મજૂર રેલી'ને સંબોધિત કરશે.
આ રેલી અનાજ મંડી એટલે કે, માર્કેટિંગ યાર્ડમાં યોજાશે અને તેને 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પંજાબ કોંગ્રેસના અભિયાનની શાનદાર શરૂઆત તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. રેલીને લઈને સમગ્ર માલવા વિસ્તારમાં ઉત્સાહ છે, પરંતુ પાર્ટીમાં ચાલી રહેલા આંતરિક મતભેદોએ પણ ચર્ચાઓ છેડી છે.
આ કાર્યક્રમને લઈને તૈયારીઓ છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ચાલી રહી છે, અને બરનાલાના અનાજ મંડીમાં એક મોટો પંડાલ અને સ્ટેજ બનાવવામાં આવ્યું છે. પંજાબ કોંગ્રેસના પ્રમુખ અમરિંદર સિંહ રાજા નિરીક્ષણ કરવા બરનાલા આવ્યા હતા.
રાહુલ ગાંધી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મનરેગા (મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી અધિનિયમ)માં કરવામાં આવેલા ફેરફારો અને ભારત-અમેરિકા વેપાર કરારના મુદ્દે વાત કરશે. પાર્ટી આ નિર્ણયોને પંજાબના ખેડૂતો અને મજૂરો માટે નુકસાનકારક ગણાવી રહી છે. રેલીમાં રાહુલ ગાંધી મનરેગા મજૂરો સાથે સીધી વાતચીત પણ કરશે અને તેમની સમસ્યાઓ સાંભળશે. પાર્ટીએ આને ખેડૂતો અને મજૂરોના હક માટે લડવાની તક ગણાવી છે.
પંજાબ કોંગ્રેસના પ્રમુખ અમરિંદર સિંહ રાજા વડિંગે કહ્યું કે કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને રાહુલ ગાંધી આ રેલીમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. રાહુલ ગાંધીના આજે સવારે લગભગ 11:00 વાગ્યે બરનાલા પહોંચવાની અપેક્ષા છે. બરનાલા, સંગરૂર, માનસા, બઠિંડા અને આસપાસના જિલ્લાઓમાંથી બસોમાં હજારો લોકો આવે તેવી ધારણા છે. પાર્ટી નેતાઓએ 50,000થી વધુ લોકોની ભીડની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.
બરનાલાને સ્થળ તરીકે પસંદ કરીને કોંગ્રેસે માલવા વિસ્તારમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરવાની અને આપ સરકારને ઘેરવાની વ્યૂહરચના અપનાવી છે. પાર્ટીએ રેલી પહેલાં રાહુલ ગાંધીને મનરેગા મજૂરના રૂપમાં બતાવતું એક પોસ્ટર પણ બહાર પાડ્યું છે. આનાથી પંજાબમાં રાજકીય ગરમી વધી ગઈ છે અને વિપક્ષી પક્ષો તરફથી જવાબી હુમલાઓ પણ શરૂ થઈ ગયા છે.
આ બધાની વચ્ચે પંજાબ કોંગ્રેસમાં ચાલી રહેલી ગુટબાજી પણ ચર્ચામાં છે. નવજોત સિંહ સિદ્ધૂના મતભેદો પાર્ટી માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ચરણજીત સિંહ ચન્ની, વિપક્ષના નેતા પ્રતાપ સિંહ બાજવા અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમરિંદર સિંહ રાજા વડિંગ વચ્ચેની આંતરિક ખેંચતાણ પણ કોઈથી છુપી નથી. રેલી પર પણ ગુટબાજીની અસર જોવા મળી શકે છે, અને એ જોવાનું રસપ્રદ રહેશે કે કયો નેતા પોતાને રાહુલ ગાંધીના સૌથી નજીક દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરે છે.
દાના મંડી બરનાલામાં યોજાનારી આ રેલી દરમિયાન ટ્રાફિક સરળ અને સુરક્ષિત રાખવા માટે બરનાલા પોલીસે ખાસ ટ્રાફિક વ્યવસ્થા કરી છે. અલગ-અલગ દિશાઓમાંથી આવતા વાહનો માટે બદલાયેલા માર્ગો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. લોકોને ટ્રાફિકની માહિતી માટે 98154-75664 નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
તે જ સમયે, અન્ય પક્ષો પણ ચૂંટણી લડતને ગતિ આપી રહ્યા છે. ભાજપે પણ પંજાબમાં પોતાનું અભિયાન તેજ કરી દીધું છે અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ 14 માર્ચે મોગામાં 'બદલા રેલી'ને સંબોધિત કરશે. આ રેલી કિલ્લી ચહલ ગામમાં યોજાશે, જ્યાંથી આપ પાર્ટીએ 2027નું અભિયાન શરૂ કર્યું હતું.
